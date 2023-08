La huelga de Hollywood ya está afectando a España: nueve rodajes paralizados 

Los actores y guionistas estadounidenses llevan semanas en huelga con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. El sector cinematográfico en la última década se ha visto modificado con la llegada de los contenidos en streaming y la inteligencia artificial. Unos cambios que para muchos trabajadores suponen una amenaza a sus derechos, por lo que exigen una revisión de sus contratos.

Es una huelga histórica, ya que por primera vez desde hace más de 60 años se unen el Sindicato de Guionistas (WGA) –que lleva más de 100 días en huelga– y el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), después de que ninguno de ellos lograra renovar sus convenios colectivos.

Una combinación que paraliza por completo el funcionamiento de Hollywood: se han cancelado numerosos rodajes, ha habido ausencias de actores en campañas de promoción y unas pérdidas económicas que superan los 30 millones de euros al día.

España está notando los efectos de la huelga

Hollywood es una industria que obtiene beneficios multimillonarios cada año y es consumida mundialmente, por lo que el impacto de esta huelga también afecta de manera internacional y sus primeros efectos ya se están notando en España.

Unos nueve proyectos se retrasarán y al menos 220 millones de euros de inversión en España están en juego a la espera de la negociación entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión, según ha señalado la Asociación de productoras españolas de audiovisual internacional (PROFILM).

Cuatro grandes rodajes ya tenían previsto arrancar su grabación en el último trimestre del año, pero de momento, se trasladarán a principios de 2024. Así, los productores españoles acumulan gastos que no van a poder recuperar.

"Si se aplazan estos rodajes significa que se ha parado la preproducción y eso es un impacto seguro. Aún no sabemos la dimensión económica, pero los productores ya están haciendo evaluaciones, y en la medida en que muchos de los 'services' (pagos de adelantados por servicios) españoles ya se han desembolsado, por ejemplo, gastos de la fase de preproducción, el impacto económico directo ya existe" ha señalado el presidente de Spain Film Commission, Carlos Rosado, en una entrevista a EFE.

Y es que, cada vez más rodajes norteamericanos eligen España como escenario donde grabar sus filmes. Catalunya, Galicia, País Valencià, Castilla–La Mancha, Madrid, Canarias y Navarra se verán especialmente afectadas por el parón, ya que eran algunas de las localizaciones elegidas para desarrollar los proyectos ahora suspendidos.

Si bien, según Rosado, también existe un efecto positivo ya que debido a que muchos rodajes se están viendo perjudicados por el parón también "están planteándose venir a España y estudiando sus posibilidades futuras".

Mejores condiciones laborales

La industria del cine está sufriendo unos cambios sin precedentes. La forma en la que se consumen las series y películas ha dado un vuelco radical, lo que también ha afectado directamente a la economía.

Los actores exigen que sus derechos deben de evolucionar a la vez que lo hace su sector, por ello piden un aumento salarial y que se replanteen los salarios residuales –bonificaciones que reciben los actores cada vez que se repiten las cintas en las que han actuado– los cuales se han visto disminuidos con la llegada de las plataformas de streaming.

Además, los avances de la Inteligencia Artificial suponen para los actores y guionistas una peligrosa amenaza a perder sus puestos de trabajo. Los actores buscan que se establezcan cláusulas que protejan su identidad, de forma que la IA no pueda replicar su imagen y voz.

De la misma forma, los guionistas temen a que si se siguen desarrollando estas tecnologías los estudios decidan sustituirles por esta herramienta para reducir costes.

Michael Colton, cocreador y productor ejecutivo de la comedia Home Economics declaró que su temor no es que la IA pueda escribir un guion de comedia perfecto. "El miedo es que los estudios utilicen la IA para hacer un primer borrador deprimente y luego se lo entreguen a guionistas, a los que contraten durante unos días o una semana, para que lo conviertan en algo bueno. Y que, por tanto, no les paguen como si fuera un guion original. Ese es el miedo".

La huelga ha afectado a algunas grandes producciones como Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4. Otra película que puede retrasarse es Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

En cuanto a series, Stranger Things, The Last of Us y House of the Dragon también podrían ver aplazadas las fechas de estreno de sus nuevas temporadas.