Pau Donés concedió su última entrevista al periodista Jorde Évole veinte días antes de fallecer, con tan solo 53 años, a consecuencia de un cáncer de colon contra el que llevaba luchando desde hace cinco años. La charla se recogió en el documental Eso que tú me das, que se estrenó el 30 de septiembre de 2020 y que el pasado domingo se emitió en La Sexta.

"Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa del Valle de Arán (Lleida). Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras", le dijo Donés a Évole. El cantante habló sobre su apariencia y cómo estaba pasando sus últimos días; sobre la familia y sobre la fama y el éxito que cosechó durante su carrera.

"El cáncer nos da miedo y ver un enfermo de cáncer (...) da un poco de respeto. Yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. A mí de lo que me interesa es hablar es de la vida desde el primer día en el que me dijeron que te vas a morir", le explicó a Évole al comienzo de la entrevista.

El músico también reveló que le hubiera gustado hacer una gira de cinco conciertos en esos días. "Pero no puede ser aunque me hubiera encantado", sentenció. También lanzó un mensaje a los haters: "Me sabe mal que nos odien. No tengáis miedo, no odiéis: la vida son cuatro días y tres pasaron ya. No estemos aquí de mala leche".

El cantante aseguró que "tenía ganas de todo", sobre todo de llorar. "Me parece un síntoma de debilidad tremenda el no llorar. Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza de mostrarte como tú eres", manifestó. Y añadió que le encantaba llorar, pero que también tenía ganas de reír y de vivir.

Évole recordó a Donés el divertido momento que protagonizaron en un programa de TV3 dirigido por Andreu Buenafuente. El entonces 'follonero' insinuó al vocalista de Jarabe de Palo que los temas 'Bonito' y 'Depende' eran "la misma canción".

Donés finalizó su entrevista cantando 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega. El cantante reveló a Évole que esa era la canción con la que quería concluir la charla.