Lo mejor (o no) de un año en la cultura

Sin ánimo prescriptor, aquí va un poco de lo que nos ha emocionado este año. Conscientes de que lo mejor (o lo peor) del año no deja de ser una arbitrariedad, en Público hemos preferido brindarte una selección de aquellos libros, series, pelis o discos que han hecho el 2018 más llevadero.



Libros

El hombre de la dinamita. Henning Mankell. Editorial Tusquets

«Creo que antes de engancharse con el detective Walander, hay que conocer al pensador que está detrás de Mankell. Desde su crítica a la falsedad del mito de una Suecia paraíso independiente en Europa hasta el reflejo de la experiencia africana de Mankell, donde se afincó varios años como director del Teatro Nacional de Mozambique». Ana Pardo de Vera. Directora.

Leiva. Toquemos juntos hasta que la muerte nos joda. Wilma Lorenzo. Planeta

«Me gusta descubrir la cara oculta del mundo de la música a través de la vida de diferentes artistas. En este caso es como si te subieras a la furgoneta de Leiva, uno de los músicos de más éxito de la actualidad, en su última gira». Yeray Calvo. Coordinador de Última Hora, Portada y Redes Sociales.

Los medios líquidos. Pepe Cerezo. Editorial UOC.

«Este ensayo me ha interesado especialmente porque explica de forma amena y clara cuáles son los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación a medio plazo. Es perfecto para entender de un vistazo el preocupante panorama actual en el sector de la información». Pablo Romero. Redactor de Derechos Digitales, Tecnología y Defensa.

Feliz Final. Isaac Rosa. Seix Barral

«Los sinsabores de una ruptura atravesada por la precariedad. O al revés; el turbocapitalismo rampante contado a través de la degradación de una historia de amor. Rosa se desnuda emocionalmente sin caer en sentimentalismos baratos». Juan Losa. Redactor de Cultura.



El compositor y guitarrista estadounidense Marc Ribot.- ANTI- RECORDS

Discos

Songs of Resistance 1942-2018. Marc Ribot. Anti Records.



«Recupera canciones protesta antiguas, de distintos lugares del mundo, y lo hace con una mezcla de estilos rarísima pero que no chirría lo más mínimo. Para ello tira de un elenco de artistas inigualable, de Steve Earle a Tom Waits». Virginia P. Alonso. Codirectora.

El mal querer. Rosalía. Sony Music

«La mezcla de estilos modernos (urban y trap) con el flamenco más puro consigue atraer a los jóvenes y a los no tan jóvenes. La historia que narra a través de sus canciones, dividida en capítulos, así como la suma de los efectos de sonido, las palmas y los coros invitan a desnudar las emociones, tal y como transmite la cantante con su voz y sobre las tablas». Pilar Araque. Redactora de Última Hora.

Berlín. Hamlet. Maldito Records

«Este disco te permite viajar por una montaña rusa de sentimientos con letras capaces de sacar hasta el último ápice de rabia de tus entrañas. Sus riffs oscuros y distorsionados, los ritmos de batería tan característicos del grupo y la variedad de registros de voz en las diferentes melodías hacen que el disco roce la perfección». César Medina. Diseñador.

Vibras. J. Balvin. Universal Music

«Porque es la evolución de todo un género musical, como el reggaeton, que ha sido desprestigiado por ser de 'brocha gorda'. Sin embargo, Balvin le da la vuelta, introduce matices, nuevos ritmos e incluso letras que salen de las habituales en este estilo musical». Alejandro Torrús. Redactor de Memoria Histórica y Emergencia Social.

Cargar la suerte. Andrés Calamaro. Universal Music

«Realmente porque tiene dos canciones buenas, algo que después de casi 40 años componiendo es algo que dejas de esperar en casi cualquier artista. En una época donde las guitarras empiezan a dejar de ser los cabezas de cartel, él ha sacado su disco más guitarrero. Y, todo hay que decirlo, después de vacas flacas en sus discos anteriores, ha recuperado una cierta esencia perdida». José Carmona. Redactor en prácticas.

Blanc. Ferran Palau. Halley Records

«Es un disco lleno de delicadeza y emoción, con una producción más electrónica que en trabajos anteriores donde contrasta la calidez de la voz con las texturas y la producción». Yeray Calvo. Coordinador de Última Hora, Portada y Redes Sociales.

Todo va a salir bien. Depedro. Warner Music

«Descubrí (tarde) a Depedro en la radio con su versión de La Llorona de Chavela Vargas, cantada a dúo con Fuel Fandango y descubrí un disco de colección, marcado por un buen número de colaboraciones como la de Vetusta Morla, Luz Casal, Coque Malla, Izal o Santiago Auserón. A mi edad, o la música te hace llorar o 'invadir Polonia', o no me sirve. Escuchen La Llorona y me dicen». Ana Pardo de Vera. Directora.

High As Hope. Florence and the Machine. Virgin EMI Records

«Este disco tiene un toque 'espiritual' que no satura al escucharlo y que además te hace disfrutar de la música. Me interesa esa idea que tienen los temas de aferrarte a la esperanza». Virginia Almenara. Diseñadora.

Chris Cornell. Chris Cornell. Universal Music

«Una recopilación con canciones de Chris Cornell en Temple of the Dog, Soundgarden y Audioslave, además de algún tema inédito. Un homenaje a una de las mejores voces de la historia del rock». Sergio León. Portadista y redactor de Última Hora.

Cine

Cold war. Director: Pawel Pawlikowski

«Por su hermosura, su poesía, su fotografía... Cada escena es una obra de arte, pura belleza... En un momento histórico en el que apenas había espacio para el arte, sin más, como puro objeto de hermosura y placer. Un drama romántico imposible en el que sólo puede triunfar la dignidad humana». Virginia P. Alonso. Codirectora.

«La historia es sencilla y a la vez muy universal. El amor en su vertiente más poderosa y destructiva, en un contexto histórico convulso y muy simbólico». Yeray Calvo. Coordinador de Última Hora, Portada y Redes Sociales.

El silencio de los otros. Directores: Almudena Carracedo y Robert Bahar

«Por su temática, su capacidad de emocionar y el dificilísimo trabajo que es recoger tantas historias de vida y tan profundas en un rato de cine. Almudena y Robert han estado presentes en absolutamente todos los acontecimientos relacionados con la Memoria para contar lo mejor posible las vidas de los que luchan por la justicia. Creo que merece ser la mejor cinta porque nos hace crecer como individuos y como sociedad». Alejandro Torrús. Redactor de Memoria Histórica y Emergencia Social.

Roma. Director: Alfonso Cuarón

«Es una peli emotiva, que no fue filmada en estudio, sino que se rodó en el mismo barrio donde suceden los hechos, donde transcurrió la infancia de Cuarón. Me gusta porque es una cinta de mujeres fuertes, que no lo son por carácter, sino porque les toca, y con esas malas cartas, le echan un par de ovarios a la vida». Aurora Muñoz. Coordinadora y Portadista de fin de semana.

Another day with life. Directores: Damian Nenow y Raúl de la Fuente

«Una adaptación atrevida del libro de Kapuscinski que mezcla el cine de animación con el formato documental. La película consigue trazar un retrato psicológico del reportero polaco a través de las voces de algunos de los supervivientes con los que coincidió en la guerra de Angola». Alejandro Tena. Redactor de fin de semana.

La noche de 12 años. Directores: Álvaro Brechner Álvaro Brechner.

«Nunca sabremos lo suficiente sobre Pepe Mujica, probablemente, el único héroe político que sigue vivo. Y cuanto más sabemos, más lo admiramos. Esta película es una descarga en la conciencia en un momento sin ella». Ana Pardo de Vera. Directora

Un lugar tranquilo. Director: John Krasinski

«Es de las pocas películas que he visto en mi vida –no digo que no las haya– donde los ruidos, por escasos y bien gestionados, son los protagonistas. Me gustó su tremenda originalidad, su comienzo supertrágico y su tensión por lo cotidiano en mitad de un apocalipsis». José Carmona. Redactor en prácticas

Love, Simeon. Director: Greg Berlanti

«Una comedia dramática de cine adolescente que muestra a la perfección qué supone para un joven hoy en día aceptar su sexualidad, algo complejo aún. A estas alturas, el protagonista vive su situación como un gran secreto frente a la familia o la escuela, pero el filme muestra con enorme sensibilidad cómo afrontar la normalización de su homosexualidad». Pablo Romero. Redactor de Derechos Digitales, Tecnología y Defensa.

Tiempo después. Director: José Luis Cuerda

«Es raro incluir una película que todavía no está en los cines (se estrena el 28 de diciembre) entre las mejores del año. Pero que José Luis Cuerda haya podido, por fin, hacer esta película debería ser una gran noticia para todos... que no es poco». Sergio León. Portadista y redactor de Última Hora.

'El Cuento de la Criada'

Series

El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale). HBO

«Basada en la novela de 1985 El cuento de la criada de Margaret Atwood, es una serie obligatoria para entender las razones culmen que nos obligan a participar activamente del feminismo y la lucha contra el cambio climático, entre las otras grandes batallas del siglo XXI. Durísima y muy reveladora: el/la que no ve a las sociedades actuales en esa gran metáfora que es El cuento de la criada tiene un grave problema». Ana Pardo de Vera. Directora

«Hay varios elementos actuales que la convierten en casi obligatoria: el ascenso de la ultraderecha en todo el mundo, los intentos de minimizar el movimiento feminista, la pérdida de derechos constante desde hace años... La serie narra con crudeza y tensión máxima las consecuencias de cerrar los ojos ante realidades como las enumeradas». Virginia P. Alonso. Codirectora

Wanderlust. Redes: Netflix, BBC One Directores: Luke Snellin, Lucy Tcherniak

«¿Qué hacer cuando pierdes el deseo sexual en tu relación? Lo que ocurrirá a continuación en la serie le sorprenderá. Una aproximación al poliamor con unos personajes carismáticos e interesantes. La interpretación de la actriz Toni Collette me parece brutal». Yeray Calvo. Coordinador de Última Hora, Portada y Redes Sociales.

Fariña. Atresmedia y Bambú Producciones

«Me esperaba una copia de Narcos, pero con producción cutre y nada de eso. La gran baza de la serie es su protagonista Javier Rey –en la piel de Sito Miñanco– y el resto del reparto de sus "compadres" del narco atlántico: Carlos Blanco (Oubiña), Antonio Durán Morris (Charlín), Manuel Lourenzo (Terito) y Monti Castiñeiras (Colombo) convencen. La banda sonora es otro gustazo y por si no fuera suficiente diré que los 70 minutos por episodio van bien servidos de acción. Aquí no hay capítulos de relleno». Aurora Muñoz. Coordinadora y Portadista de fin de semana.

Black Mirror (Temporada 4). Netflix

«Aunque salió a finales de diciembre de 2017, es una serie tan perturbadora y transgresora en ocasiones que he querido incluirla. Te remueve por dentro y desde la ficción es capaz de esbozar la sociedad tecnológica/maniática/paranoica que estamos creando entre todos». César Medina. Diseñador.



Heridas abiertas. Marti Noxon y Jean-Marc Vallée. HBO

«Te revuelve la tripa y los capítulos finales te dejan con malestar físico. ¿Qué porcentaje de historias consiguen eso? No acabé encantado con la serie, pero esa noche la pasé con pesadillas y a lo largo del año no he dejado de mencionarla, así que supongo que eso pesa más que mi propio criterio». José Carmona. Redactor en prácticas.

«Muy simple. Me gustan las series de intriga y misterio y si puede ser, de una temporada. Esta obra reúne esos tres requisitos y me parece que lo hace dando una vuelta al concepto de pueblo misterioso donde suceden cosas raras. Lo hace a través de la exploración de los traumas personales de la protagonista». Alejandro Torrús. Redactor de Memoria Histórica y Emergencia Social.

«Más allá de la trama y el misterio que se va generando en cada capítulo, la banda sonora de la serie, con temas de Led Zeppelin y The Doors, me pareció brutal. Lo mejor es cómo conectan las canciones con el estado psicológico de la protagonista». Alejandro Tena. Redactor de fin de semana.

Bodyguard. Jed Mercurio. BBC

«Es una de esas series británicas cortas, intensas, con un guión monumental, que lleva el thriller policíaco a otro nivel». Pablo Romero. Redactor de Derechos Digitales, Tecnología y Defensa.

Arde Madrid. Paco León y Anna R. Costa. Movistar+

«El elenco es de traca con una Inma Cuesta sublime. La evolución de la actriz, instructora en la Sección Femenina de la Falange, es brutal. Feminismo en todo su explendor, aborto, transexualidad, picaresca y algarabía en la España de los 70. Todo ello en ocho capítulos breves, pero muy intensos». Pilar Araque. Redactora de Última Hora.

Carmelo Gómez y Ana Torrent en 'Todas las noches de un día'

Teatro

Todas las noches de un día. Autor: Alberto Conejero. Dirección: Luis Luque

«Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de nosotros, sobrevive un viejo jardín con su invernadero. Pero ha pasado mucho tiempo desde que los vecinos vieron por última vez a Silvia (Ana Torrent), la dueña de la casa. Allí sólo queda Samuel (Carmelo Gómez), el jardinero, afanado en preservar ese rincón olvidado. Un día la policía acude a la casa para intentar descubrir el paradero de Silvia y empieza un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus fantasmas. Sobre la realidad y cómo la construye cada uno/a, imprecindibles las intepretaciones de Torrent y Gómez». Ana Pardo de Vera. Directora

Tardes con Colombine. Texto: Carmen Sánchez Molina. La Culebra Producciones

«La afamada escritora, abanderada de los derechos sociales, decide enseñar a leer a Dolores, la portera del edificio donde vive. Una conversación privada entre dos mujeres con la España de 1929 y la España que luchaba por salir de fondo. Impresionante interpretación. Soberbia dirección». Sergio León. Portadista y redactor de Última Hora.

Hamilton. Autor: Lin-Manuel Miranda. Director: Thomas Kail

«No me suelen gustar los musicales pero el montaje londinense de Hamilton es una auténtica maravilla desde el primer minuto. El genio de Lin-Manuel Miranda logra convertir una obra sobre los padres fundadores de EEUU en un deslumbrante espectáculo musical hip-hop mezclado con britpop. Me estalló la cabeza». Pablo Romero. Redactor de Derechos Digitales, Tecnología y Defensa.

Los universos paralelos. Versión y dirección: David Serrano

«El peso lo llevan Malena Alterio, Belén Cuesta y Carmen Balagué, tres actrices que yo había relacionado siempre con la comedia y aquí me tuvieron en vilo toda la función. La muerte de un hijo en la familia no hace más que sacar toda la mierda que ya había antes. La conclusión que saqué es que las tragedias no se superan, se aprende a vivir con ellas, lo cual me parece una lectura que te puede ahorrar más de una llorera». José Carmona. Redactor en prácticas.

LA (mujer en obras). Nave 73

«Once actrices cuya memoria colapsa sobre el escenario. Once formas de tejer la ficción mirando de reojo a la realidad. Once modos de discutir los arquetipos femeninos heredados. La compañía Mujer en Obras nos brinda un buen puñado de personajes femeninos en plena génesis, cuestionándose hasta la última de sus muecas». Juan Losa. Redactor de Cultura.

Una muestra de la exposición 'Auschwitz' en el Centro de Exposiciones Arte Canal.- JESÚS VARILLAS (Cortesía Musealia)

Exposiciones

Auschwitz. Centro de Exposiciones Arte Canal

«Esta exposición itinerante (que en los próximos 7 años hará parada en seis ciudades europeas y en otras siete norteamericanas) organizada en colaboración con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau recoge más de 600 objetos recuperados del campo de concentración con un único objetivo: recordarnos que 'no hace mucho' y 'no muy lejos de aquí', como reza el subtítulo de la muestra, fueron asesinadas seis millones de personas». Aurora Muñoz. Coordinadora y Portadista de fin de semana.

Humberto Rivas. El creador de imágenes. Fundación Mapfre.

«Una fotografía documental donde las imágenes añaden la mirada del espectador y hace que exista la posibilidad de diálogo». Virginia Almenara. Diseñadora.

Arniches y Domínguez. La arquitectura y la vida. Fundación ICO

«La pillé en enero, a punto de cerrarse, pero mereció la pena cada minuto. Muestra el trabajo conjunto de ambos arquitectos, y luego por separado a causa del exilio. Para mí fue todo un descubrimiento». Pablo Romero. Redactor de Derechos Digitales, Tecnología y Defensa.

Jordi Borrás, 1-O, la fuerza de la gente. Antigua cárcel Modelo de Barcelona

«El 1 de octubre de 2017 vivimos uno de los mayores episodios de violencia institucional contra manifestantes catalanes que acudieron a votar en un referéndum no válido. Las imágenes de policías y guardias civiles, difundidas por todo el mundo y tomadas por Borrás mientras los agentes cargaban contra ciudadanos/as indefensos que solo pretendían depositar un papel no válido en unas urnas de plástico pertenecen ya a la más deprimente Historia de España». Ana Pardo de Vera. Directora.

Wildlife photographer of the year. Colegio de arquitectos de Madrid.

«Me llevaron a rastras y me pareció graciosa, un adjetivo escaso en las exposiciones temporales. Trasladar el pasatiempo de ver fotos de animales en Twitter a una exposición es mejor de lo que uno imagina». José Carmona. Redactor en prácticas.

Sin Tí Tú Ló. María Enríquez. Matadero Madrid

«Capaz de definir sentimientos y conceptos de una forma magistral reciclando objetos cotidianos. Pura poesía visual hecha arte». César Medina. Diseñador