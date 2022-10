El misterio del único votante de Podemos en La Moraleja, el barrio más rico de España

Dentro de unas de las zonas más exclusivas de España se esconde un secreto.

Solo una persona votó a Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de Madrid en 2021 en la sección 35 de La Moraleja, el barrio más rico del país durante los últimos ocho años. De esta urbanización, que concentra la mayor renta media por habitante según la Agencia Tributaria, la mesa censal 35 cuenta con los votantes con mansiones más grandes y coches más lujosos.

Al conocer este misterio, los periodistas Eva Lamarca y Álvaro de Cózar, asumieron su rol de detectives y crearon, al más estilo de Agatha Christie, uno de los podcast de mayor éxito de este año, Misterio en la Moraleja, ganador del Ondas 2022. Cinco episodios en los que se narra por fascículos la exhaustiva búsqueda de la persona que optó por ir en contra de aquel famoso eslogan: "Comunismo o libertad".

A veces los mayores misterios no se encuentran en las páginas de sucesos.

Pocos días después de conocer el escrutinio de las elecciones del 4M, El País publicaba un artículo en el que se analizaba el curioso resultado obtenido en la mesa censal 35 del municipio de Alcobendas. Entre los cientos de votos a Isabel Díaz Ayuso, había una solitaria papeleta morada. Al leer esta noticia, Cózar, director del programa, le propuso a Lamarca crear un podcast que oscilara entre las novelas de misterio y las comedias de enredo.



"Todos tenemos algo interesante que contar. Cuando pasas el suficiente tiempo hablando con una persona ésta te da una historia"

Misterio en la Moraleja se trata de una partida de Cluedo en la que los jugadores con tal de poder justificar su coartada se abren a narrar la historia de su vida. "Todos tenemos algo interesante que contar. Por eso cuando te quedas el suficiente tiempo para hablar con una persona ésta te da una historia", ha confesado Lamarca a Público haciendo referencia a sus largas conversaciones con el que fue dirigente durante años de la compañía L´Oreal, con el exfutbolista del Real Madrid, Predrag Mijatović , con el concejal de Podemos de Alcobendas... "Al final todo es tiempo y escucha. A la gente le asustan las preguntas, pero le encantan las historias".

A medida que avanzan los episodios la intriga va en aumento: pistas falsas, acusaciones, más votantes a Pablo Iglesias en la Moraleja... Si bien es cierto que no hay nada que enganche más que un buen misterio, el tono del podcast favorece a que el oyente no abandone el caso, ni siquiera cuando no está escuchando el programa.

"Hay podcast gracias a que los vecinos de La Moraleja han sido muy generosos, sobre todo porque supieron venir a divertirse y eso es muy raro y maravilloso. La gente está muy poco dispuesta a jugar así, a tener capacidad de reír y de pasárselo bien", ha declarado la periodista a este medio, quien confiesa que la realización del programa fue "realmente divertida".

Los años de Lamarca como redactora de la revista Vanity Fair le han propiciado un buen punto de arranque: una agenda de contactos con teléfonos como el de Isabel Preysler y sobre todo, el conocimiento de ciertos lenguajes característicos de la socialite española, que le han ayudado en su difícil tarea. "Cada historia tiene sus códigos propios, la cuestión es cuánto tiempo tienes para descodificarlos", ha afirmado, aunque reconoce que en este caso ella llegó con "parte de los deberes ya hechos".

"¿Nos hemos convertido en una sociedad cada vez más polarizada pero homogénea en sus polos?"

Misterio en La Moraleja es un inteligente análisis de la actual relación de los ciudadanos con el voto. Uno de los entrevistados habla en el programa de la importancia que tiene ese único votante de Podemos en un barrio como La Moraleja ¿Es que acaso nos hemos convertido en una sociedad cada vez más polarizada pero homogénea en sus polos? Para Lamarca, "de lejos podemos parecer que estamos englobados en una serie de etiquetas, pero de cerca tenemos muchos más matices".

El programa parte del cliché para ahondar en todo menos los lugares comunes: el alto empresario que vota a la izquierda, el joven cantante que no es el culpable perfecto, el deportista que reconoce la importancia de Tito, antiguo presidente de Yugoslavia, pero que votó a Ayuso... A partir de una de las comunidades más elitistas de España, Cózar y Lamarca extraen un análisis de la realidad de nuestro tiempo, plagada de contradicciones y misterios.

La maestría de Lamarca y Cózar para convertir una noticia anecdótica en una verdadera narrativa de misterio les ha llevado a ganar el Premio Ondas a Mejor Podcast. No es la primera vez que se enfrentan juntos a un enigma, en su anterior programa radiofónico, XRey, ahondaron en la figura del rey emérito para adentrarse en la médula de la Casa Real española. Con su trabajo, los dos periodistas demuestran que en cualquier lugar puede haber un misterio, la cuestión es saber atenderlo. Se avecina periodo electoral, todo el mundo con los ojos bien abiertos.