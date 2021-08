Los mosqueteros de Dumas, clásicos, animados o en versión porno

"El primer lunes del mes de abril de 1625, el burgo de Meung, donde nació el autor del 'Roman de la Rose'..." contempló la llegada del joven D'Artagnan. Aquel día, en esa localidad del distrito de Órleans, cuna del poeta Jean de Meung, comenzó la aventura del futuro mosquetero del rey, la novela inmortal de Alexandre Dumas, unas de las fuentes literarias más fecunda y rentable de la historia del cine.

Ahora, más de siglo y medio después de su aparición, la historia vuelve a la gran pantalla en versión antropomórfica infantil y al compás de la pegadiza —para algunos, pegajosa— música de Guido y Maurizio de Angelis que interpretaba el dúo Popitos.

"Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros y el perro Dartacán siempre va con ellos…". La popular serie de los ochenta D'Artacan y los tres mosqueperros, creada por Claudio Biern Boyd, renace convertida en película.

Dirigida por Toni García, el protagonista es un valiente y decidido beagle que recuerda mucho a Snoopy y comparte hazañas con Amis, un galgo persa muy ligón; Dogos, un mastín de los Pirineos fuerte y generoso, y Pontos, un noble pastor alemán. La película, entrañablemente retro, bebe a medias del texto original, como tantas y tantas adaptaciones que se han hecho en el cine de este relato eterno.

Un minuto de esgrima

Una historia que apareció por primera vez en una pantalla en 1898, solo dos años después de que los hermanos Lumière proyectaran en público la Salida de los obreros de la fábrica Lumière. El filme, Fencing Contest from The Three Musketeers, duraba un minuto y estaba protagonizado por Lewis Waller, un actor y director británico que en realidad había nacido en Bilbao y que rodó esta escena de esgrima procedente de la obra de teatro. El director era William KL Dickson, uno de los padres del cine que terminó abandonando éste, tras una carrera especialmente prolífica, para trabajar como ingeniero eléctrico.

Los tres mosqueteros de la película de Richard Lester de 1973.

Desde entonces hasta hoy, los personajes de esta novela de Alexandre Dumas han aparecido en decenas de adaptaciones, en blanco y negro y en color; en imagen real y en animación; en producciones americanas, británicas, mexicanas, argentinas, rusas, francesas, filipinas, españolas... como dramas, películas de aventuras, comedias… Incluso han dado para hacer seudoporno. Erwin C. Dietrich rodó en 1971 Die Sex-Abenteuer der drei Musketiere, algo así como Las aventuras sexuales de los tres mosqueteros.

El mejor mosquetero del mudo

De todas las películas que se han hecho con D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis, la más conocida en España probablemente sea la producción de 1948 que dirigió George Sidney, autor de otra inolvidable, Scaramouche. Gene Kelly se revelaba como un genial espadachín, Lana Turner era la perfecta y astuta Milady de Winter y el genial Vincent Price hacía temible al cardenal Richelieu en esta superproducción en technicolor. Un clásico del cine de aventuras que adaptaba la novela completa y no rehuía su oscura conclusión.

Gene Kelly, en el clásico de 1948. — Pb.

La competencia más dura a esta adaptación la lideró Richard Lester en 1973 con Los tres mosqueteros: los diamantes de la reina. Un año después en 1974 hizo Los cuatro mosqueteros: la venganza de Milady.

Con la primera, el cineasta dio el do de pecho con el reparto: Michael York, Richard Chamberlain, Raquel Welch (que ganó un Globo de Oro), Oliver Reed, Geraldine Chaplin, Faye Dunaway, Charlton Heston, Christopher Lee… Todos ellos repitieron después con Lester en 1989 en El regreso de los mosqueteros, basada en Veinte años después, segunda historia de La trilogía de D'Artagnan (la tercera es El vizconde de Bragelonne).

Antes, el legendario Douglas Fairbanks, el primer rey de Hollywood, ya había interpretado a D'Artagnan en Los tres mosqueteros (Fred Niblo, 1921) y en La máscara de hierro (Allan Dwan, 1929). Fue el mejor mosquetero del mudo.

Douglas Fairbanks, como D'Artagnan en 'Los tres mosqueros'. — Pb.

Cantinflas, Mariano Ozores y Mickey

Tras ellos, las andanzas de estos soldados han mutado en muchos rostros distintos. D'Artagnan cayó en manos de Cantinflas años antes de que la novela sedujera a Mariano Ozores, que dirigió La loca historia de los tres mosqueteros, un caos de gags escatológicos y burdos protagonizado por el trío de actores de Martes y Trece.

Martes y Trece, en la película de Mariano Ozores. — Pb.

En 1993, Stephen Herek arrasó sin pudor con la novela con la adaptación (en realidad se encontraba bastante poco de la historia original en esta película) que dirigió para Disney. A pesar de todo, la producción (protagonizada por Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt, Rebecca De Mornay y Tim Curry) se hizo millonaria en taquilla. Mickey, Donald y Goofy encarnaron a los personajes en una versión animada, género en el que el mítico estudio Hannah-Barbera también produjo la historia de Dumas.

Leonardo di Caprio, Jeremy Irons, John Malkovich y Gerard Depardieu, liderados por Gabriel Byrne como D'Artagnan, cumplieron con los personajes en 1990 en la película de Randal Wallace, mientras que Paul W. S. Anderson destrozó la novela en su adaptación en 2011, con la complicidad de Logan Lerman, Christoph Waltz, Mila Jovovich, Luke Evans, Ray Stevenson y Matthew Macfadyen.

John Malkovich, Gerard Depardieu y Jeremy Irons, en 'La máscara de hierro'.

Hoy, las andanzas de los mosqueteros del rey Luis XIII se mantienen en plena forma. La BBC emite ya la tercera temporada de Los mosqueteros, una serie basada en el texto de Dumas; el director Martin Bourboulon rueda actualmente dos películas (Los tres mosqueteros: Milady y Los tres mosqueteros: D’Artagnan) con Vincent Cassel, Louis Garrel, Romain Duris y Vicky Krieps. Y se prepara una nueva adaptación, la producción francesa Toutes pour une.