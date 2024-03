Muere a los 88 años M. Emmet Walsh, secundario en películas como 'Blade Runner' y 'Critters'

El actor estadounidense Michael Emmet Walsh, que interpretó uno de los papeles en Blade Runner, ha muerto este martes a causa de un infarto, a los 88 años. Su mánager, Sandy Joseph, dio la noticia a los medios nacionales.

Walsh, nacido el 22 de marzo de 1935 en Nueva York, ha tenido un longeva carrera artística, pasando durante más de seis décadas por cine, teatro y televisión. Ha interpretado más de 100 personajes a lo largo de su vida, entre los que destacan su papel en Blade Runner (1982), Critters (1986), La boda de mi mejor amigo (1997) o Puñales por la espalda (2019).

Una de sus primeras películas fue Alice's restaurants, en 1969, aunque se estrenó televisivamente un año antes en la serie The Doctors interviniendo en un único episodio. El actor ha trabajado con grandes intérpretes, desde Paul Newman hasta Harrison Ford.

Su mánager ha señalado en un comunicado publicado por The New York Post que Walsh actuó exactamente en 119 películas y en más de 250 producciones televisivas. Entre las series que protagonizó están Frasier, The X-Files o The twilight zone.

"Enfoco cada trabajo pensando que puede ser el último, así que más vale que sea el mejor. Quiero ser recordado como un actor trabajador. Me pagan por lo que haría a cambio de nada", dijo Emmet Walsh.

El actor estadounidense, según constata la revista Variety, perpetró una norma; la conocida como 'Regla Stanton-Walsh': ninguna película en la que estuviese presente Harry Dean Stanton o M. Emmet Walsh como actor de reparto podía ser mala.