El músico galés Karl Wallinger de World Party y The Waterboys fallece a los 66 años

El músico nacido en Gales Karl Wallinger, cantante de World Party y miembro de The Waterboys, falleció el domingo a los 66 años de edad, según informa su agente que no ha especificado las causas de su muerte pero sí ha recalcado que el músico estaba "proféticamente adelantado a su tiempo".

Wallinger, que sufrió un aneurisma cerebral en 2001, estuvo cinco años sin tocar hasta su vuelta a los escenarios en 2006.

Fue director musical de la película Reality Bites de 1994, dirigida por Ben Stiller, y contribuyó a la banda sonora de Clueless en 1995.



El fundador de The Waterboys, Mike Scott, recibía con conmoción la noticia y despedía a su "viejo amigo" al que se refirió como "uno de los mejores músicos que he conocido". El multiinstrumentista grabó cinco álbumes con su propia banda, World Party, entre 1987 y 2000.



Just received this. Travel on well my old friend. You are one of the finest musicians I've ever known. https://t.co/Ntmn7jBpqq — Mike Scott (@MickPuck) March 11, 2024

El artista comenzó su carrera musical como teclista en una variedad de bandas antes de unirse al grupo de folk-rock británico-irlandés The Waterboys en 1983 hasta 1985.



Uno de los temas más conocidos que interpretó Wallinger fue 'Whole of The Moon' con los Waterboys, que para muchos definió los ochenta, así como 'She's the One' con World Party, que volvió a triunfar al ser versionada en 1999 por Robbie Williams.



Algunas otras de sus canciones más exitosas son: 'Ship Of Fools', 'Put The Message In The Box' y 'Is It Like Today?'.



En 1987, también contribuyó al álbum debut de la también fallecida cantante irlandesa Sinéad O'Connor, 'The Lion And The Cobra', y mantuvieron la colaboración durante varios años.



El compositor deja a su viuda, Suzie Zamit, así como a sus hijos Louis Wallinger y Nancy Zamit, y a dos nietos.