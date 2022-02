Niño de Elche: "El miedo lo veo como un motor para vivir"

Adentrarse en la galaxia de Niño de Elche es un viaje apasionante no apto para conformistas. Se mueve entre el flamenco, el pop, el rock y los sonidos más vanguardistas como pez en el agua, sin etiquetas, lo que le ha valido un sinfín de críticas por parte de los puristas del cante. Música, teatro, literatura… Francisco Contreras Molina toca todos los palos con su particular visión del arte, que queda reflejada en el nuevo documental que acaba de estrenarse, Canto Cósmico. Niño de Elche. Dirigido por Marc Sempere y Leire Apellaniz, el título le va como anillo al dedo a este músico de Elche de 37 años que para muchos es casi de otro planeta.

En Público hemos hablado con Niño de Elche sobre este biopic que ha ido cocinándose a fuego lento. "Ha sido un proceso de muchos años en el que Marc comenzó a investigar todo a mi alrededor, mi forma de hacer… Lo que pasa es que el contexto ha cambiado mucho en todos estos años y mi vida también. Estuvieron abiertos a todas las experiencias que han ido surgiendo en el camino y eso obligó también a amortiguar los vaivenes de lo que se quería contar. Es un trabajo de intimar con los compañeros que salen, con la familia…", asegura.

Para quien todavía no conozca a Paco y también para muchos de sus seguidores el documental quizá les resulte revelador porque, según él mismo confiesa, "van a descubrir intereses e inquietudes que quizá en mis trabajos artísticos no están tan presentes. Eso es importante que se sepa. Mi relación con el teatro, con la literatura, mis intereses sobre Teología… También aparece parte de mi intimidad en relación con la familia, parte de mis miedos… todas esas cosas que forman parte de mi proceso creativo".

Los miedos cotidianos

Pero… ¿a qué le tiene miedo el Niño de Elche? Además de los miedos cotidianos que tienen que ver con el día a día, relacionados con el trauma o con la educación infantil, él reflexiona sobre otros más elementales: "El miedo a la muerte, que está siempre presente y te permite divagar sobre ello. Y esta súper explotación a la que estoy sometido, porque entiendo que me iré pronto… Siempre está esa cuestión un poco paranoica. El miedo lo veo un poco como motor para vivir".

Un momento del documental 'Canto cósmico'. — Cedida

Si hay algo que caracteriza al artista ilicitano es que ni su música ni sus opiniones dejan indiferente a nadie. Acostumbrado a que le tilden de controvertido e irreverente, él no puede evitar sonreír mientras le quita hierro al asunto. "Yo no me veo tan irreverente. Quien así me cataloga es porque no conoce realmente propuestas irreverentes y radicales, el siglo XX está lleno de ellas… Así que lo mío, según con quien lo compares, es una broma; depende de los ojos y el contexto. Si mis propuestas son tildadas de radicales no es porque yo sea radical, sino porque mi contexto actual del arte está en un nivel de no radicalidad, de conformismo".

Superar los prejuicios

Su postura con respecto a la política ha ido cambiando a lo largo de los años y no duda en calificar este proceso como altamente liberador: "Si eres capaz de superar los prejuicios, puedes cambiar de opinión en lo político. Lo alarmante es que haya personas que no cambian de opinión nunca, parece que no estamos educados para eso. Cuando me di cuenta de que podía cambiar de opinión fue muy liberador, porque además eso te alimenta. Depende sobre qué tema puedo ser más conservador, más liberal o más anarquista. Lo que si sé es que no pienso igual que hace cinco o diez años y ese es el pensamiento más político que tengo, esa cosa móvil, interrogante, cuestionando todo…"

Muy crítico con el independentismo y contrario a los posicionamientos más conservadores, estudiar la política, pensarla y leerla es fundamental en su evolución. "Por ejemplo yo leo a Chesterton y me parece la hostia, es genial cómo piensa y cómo analiza", revela.

Con respecto al feminismo y la situación que ocupan actualmente las mujeres en el mundo de la música, Contreras explica que "es cierto que no hay la misma presencia femenina, pero la hay más que hace unos años, lo que quiere decir que se está mejorando el territorio. Mi relación con el feminismo tiene más que ver con la teoría queer, trabajo bastante la lectura en relación con Paul B. Preciado y me cambió bastante la vida. Sigo esa línea conceptual".

Un momento del documental 'Canto cósmico'. — Cedida

El camino que ha recorrido Francisco Contreras desde sus inicios está marcado por esa fe ciega que asegura tener en su vocación y que para él sobrepasa cualquier lógica. Aunque no ha sido fácil, sobre todo porque era algo ajeno a sus orígenes familiares: "No tienes referentes, así que pasas por un desierto de incomprensión que se hace muy duro". Incomprensión que abarca a sus propios padres que aún hoy, cuando es una estrella reconocida, no alcanzan a entenderlo del todo. "Ellos han conseguido respetarlo, que es lo más importante, pero no les puedo exigir que lo entiendan".

Para terminar, sometemos a Niño de Elche a una última cuestión con una pizca de ironía: ¿Qué hace más daño, la política, la droga o el reguetón? Y su respuesta está a la altura: "Depende de las dosis de cada cosa, y todo eso si es mal entendido. Si hablamos de grados, obviamente la política hace más daño, porque lo abarca todo".