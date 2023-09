Non Servium: "Se están perdiendo cada vez más las letras combativas y de lucha social en el género urbano"

Acabáis de lanzar 'Criatura'. ¿Cómo decidisteis que era el momento de lanzar este nuevo álbum, después de ocho años desde el último?



Tuvimos un parón, un tiempo en el que decidimos coger un poco de aire y estar alejados de los escenarios. Ahora, después de ocho años y muchas trampas en el camino, decidimos que era el momento de volvernos a juntar y sacar otro disco.

¿Cómo definirías este nuevo disco?

Como un renacimiento total de la banda, un sonido distinto, porque lo hemos grabado lejos de aquí, en Estados Unidos, y eso se nota. Mantiene la esencia de la banda pero con un renacimiento brutal.



Claro, es que lo habéis grabado en Los Ángeles. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál es ese cambio?



Pues ha sido un cambio muy grande, ya solo por el hecho de estar conviviendo allí durante 20 días todos juntos. Fue una experiencia que vamos a recordar siempre. Fueron unos días muy intensos en los que no hicimos nada más que trabajar en el disco. Nos levantábamos por la mañana, desayunábamos y nos encerramos en el estudio, solo parábamos a comer y dormir, todos los días así.



También tienes tu propio proyecto personal con el rap. ¿Cómo lo compaginas con el grupo?

Como hemos tenido una temporada larga con el grupo parado he tenido cancha para poder centrarme en mi proyecto personal. No tuve que compaginar mucho entonces. Ahora que hemos arrancado con Non Servium y tenemos por delante el disco, el concierto en el Wizink, la gira por Latinoamérica y demás, he tenido que poner un poco en stand by mi proyecto, pero en cuanto terminemos la gira intentaré compaginar las dos cosas. De momento, los conciertos con Animal los he dejado a un lado, pero seguiré sacando música, aunque de momento no estoy cogiendo bolos, veré cómo me organizo en 2024.



¿Qué puede esperar la gente este 13 de octubre en el Wizink? No cualquier día se cumplen 25 años como banda.



Sí, de hecho ya más, casi 26. Lo que se puede esperar es el concierto más especial de toda nuestra trayectoria. Va a ser un día histórico para nosotros y para todo el que esté allí, va a haber muchas sorpresas en el escenario, será un concierto único.

La gira tuvo que ser cancelada por un problema de salud mental que tú mismo comunicaste. ¿Cómo te animaste a hablar de ello públicamente?



Era evidente que algo sucedía, no se cancela una gira de esa manera y a tan solo unas horas de un concierto. Todo el mundo sabía que algo había sucedido, a mí no me parecía justo que el peso de todo ello cayera en el resto de la banda, porque había sido un tema personal mío.

Por otro lado, yo no tengo nada que esconder y si mi testimonio puede ayudar a personas que están pasando por una situación similar a la mía pues por qué no hablar de ello. De hecho, creo que es un tema del que se debería hablar abiertamente, son problemas del día a día a los que la gente se enfrenta y no deberían seguir siendo temas tabú.

Una de las claves de Non Servium es su posición claramente antifascista. ¿Crees que hacen falta más artistas que se posicionen políticamente?



Yo pienso que el mensaje a través de la música, o de cualquier otro tipo de arte, cuando carece de un significado potente y se centra en tener un mensaje banal, a mí personalmente no me dice nada.

Puedo escuchar algo que me suena muy bien, pero si una banda o un cantante tiene la opción de llegar a la gente y el mensaje que lanza es lo que mucha gente piensa, creo que es una herramienta de lucha brutal. La música es algo mágico que llega a miles de personas y si a través de ella puedes expresar todo lo que piensa muchísima gente al igual que tú es imprescindible, ojalá muchos más lo vieran así. Al final, nosotros tenemos claro donde nos posicionamos y donde no queremos posicionarnos y lo reflejamos en nuestra música.

¿Qué papel ocupa la música para ti en las transformaciones sociales?



La música es capaz de mover montañas, ejércitos, continentes. Hoy en día existe una invasión de un género musical, que, como te he dicho, tiene un mensaje muy banal y superficial, donde predomina el machismo de una manera bestial. Generaciones de chavales están creciendo escuchando una música que para mí tiene un mensaje de mierda.

Cada vez se está perdiendo más, sobre todo en el género urbano, este tipo de letras combativas y de lucha social y está tomando mucho terreno un mensaje que no va a ningún lado. Yo pienso que es muy importante que vayan apareciendo artistas con las ideas claras y que las plasmen en su música.

¿Piensas entonces que la juventud de hoy es menos reivindicativa?



Yo creo que sí, los jóvenes son menos reivindicativos. Hay un boom de un mensaje que no va a ningún lado, o a ningún lado bueno, al menos.



Portada del nuevo álbum 'Criatura'. — Non Servium

¿Y cómo valoras el ascenso de la extrema derecha en España?



Yo pienso que es para tener miedo. Hace años hubieran saltado todas las alarmas. Se están colando en todos los rincones, están apareciendo partidos de ultraderecha que van ascendiendo y ganando terreno en todos lados. Las redes sociales están infestadas de ellos, gente con un mensaje de mierda que tienen miles de seguidores que le apoyan, que van de Robin Hood del pueblo y son unos mafiosos que se están lucrando a costa de todas las personas que lo siguen. Desde luego, creo que esto es preocupante.



Además, la censura a las letras combativas está ahí, con Pablo Hasél en la cárcel, Valtonyc exiliado... Y también muchas cancelaciones ahora con la llegada de la extrema derecha a muchas comunidades. ¿Vosotros habéis sufrido algún tipo de censura?



Nosotros llevamos sufriendo la censura desde el principio de nuestra carrera. Para nosotros, hacer un concierto de Non Servium en Madrid era algo casi imposible, no había salas que quisieran dar un concierto nuestro porque eran amenazadas o por otros motivos.

Y a día de hoy también estamos notando detrás nuestra cómo nos acecha la sombra de la censura. De hecho, tenemos una especie de investigación que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar por equis canciones. Sabemos que eso está ahí y cualquier día llamarán a nuestra puerta y contamos con ello. Pero la realidad es que el día 13 vamos a estar en el Wizink Center, algo que no habríamos imaginado en la vida.