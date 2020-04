En papel, audio o vídeo: la literatura como excusa para hacer frente al aislamiento en el Día del Libro

Día 40. Dicen los que saben de esto que todo empieza con una sobrexcitación del lóbulo prefrontal del cerebro, una región donde al parecer se dirimen asuntos de cierto calado como el bien y el mal o la posibilidad de asestarle cuatro hostias a un desconocido de forma gratuita o dejarlo estar. La hiperactividad del lóbulo ese se extiende a lo que viene siendo el sistema nervioso, con la consiguiente merma de nuestra capacidad de raciocinio. El resultado es que dejamos de regir con normalidad, abrazamos la sinrazón y nos entregamos a la arbitrariedad con el entusiasmo de un surrealista viviendo en un sueño ajeno. Los expertos le llaman a este asunto síndrome de la cabaña, en honor a aquellos colonos que se vieron obligados a pasar largos inviernos en soledad cubiertos de nieve sobre sus cabañas hasta el inicio de la primavera.

Los periodistas, siempre ávidos de patologías con las que embestir al sufrido ciudadano de turno, han tenido a bien adoptar el palabro e insertarlo con éxito en informativos diversos. Nada que no supiéramos por estos lares, la agenda del confinamiento del diario Público viene dando buena cuenta del avistamiento de perfiles que coquetean con la anomia y la falta de clarividencia. Hablamos, cómo no, del señor que recorre incansable el perímetro de su salón, del que sube vídeos a internet suplicando a su gato que ladre como un perro o del que, incapaz ya de mantener el más mínimo de los decoros, comparece cada tarde al aplauso vespertino ataviado únicamente con un batín raído y una máscara de Darth Vader. En resumen, que saldremos de esta, pero no sé si mejores.

>Más Quijotes que nunca. Llega como cada año la lectura continuada del Quijote, en esta ocasión virtual, y el Círculo de Bellas Artes dará voz a aquellos que están en primera línea en esta pandemia: sanitarios, servicios de limpieza y mantenimiento, fuerzas de seguridad del Estado... Será a partir de las 18 horas y abrirá la veda, como marcan las tradiciones, el último premio Cervantes, el arquitecto y poeta catalán Joan Margarit. Será el primero en entonar aquello de «En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...», le seguirán cientos de voces.



>Encuentros virtuales. Imposibilitados en esta ocasión de palpar a nuestro escritor o escritora de cabecera, serán los encuentros virtuales los que nos permitan esta vez confesarles hasta qué punto su literatura ha ido decayendo desde su primer libro o, por el contrario, manifestarle un amor incondicional por tantas horas de emoción y entretenimiento. La editorial y conglomerado Penguin Random House trae un programa de actividades de lo más nutrido. 80 autores que van desde los hermanos Torres a Manuela Carmena pasando por Olga Merino, Eider Rodríguez, Víctor Manuel, Elizabeth Duval, Juan Gómez-Jurado, Manuel Jabois, Laura Freixas, Vanessa Montfort, Paolo Giordano, Manuel Rivas o Víctor Amela. Un variadito literario para todos los gustos y sabores que llevará el nombre de Casa Tomada (como el cuento de Julio Cortázar) y que podrá usted seguir a través de la cuenta de Instagram @megustaleer (en catalán en @magradallegir).

>Poesía en la red. El Instituto Cervantes prevé celebrar la obra de Margarit a través de un video-homenaje en el que intervendrán amigos, editores, autores y libreros. Un tributo a la poesía sensual y perdurable de Margarit a través de sus más cercanos colaboradores. Además, este jueves se clausura el ciclo La libertad es una librería, un verso del poeta catalán que da nombre a una campaña de apoyo a las librería que ha contado con más de 70 profesionales del mundo de la cultura. La encargada de poner punto y final será la cineasta Isabel Coixet, y lo hará a través del Instagram del Instituto Cervantes, donde explicará los libros y las librerías que han sido importantes en su vida.

>Concurso Nórdica. Demuestre su talento fabulando y llévese un lote de 10 libros de la editorial Nórdica y una bolsa monísima. La cosa es muy sencilla; primero estrújese el cerebro con un microrrelato que quite el sentío al personal, una cosa fina finísima de máxima precisión que ríase usted de Raymond Carver. El texto tiene que estar inspirado en las librerías, por cierto. A continuación, y si usted ha sido el agraciado, procederá a embolsarse diez estupendos libros y una bolsa literaria muy especial. ¿Y por qué especial? Pues porque las buenas gentes de la editorial imprimirán el relato en dicha bolsa y el genial Max ilustrará sus palabras para acompañarlo. La convocatoria se abrirá este 23 de abril y finaliza el 15 de mayo. Aquí tiene todos los detalles.

>La muchachada. Los más pequeños de la casa, la vanguardia de la desescalada, tienen también un espacio reservado en el Día del Libro. La editorial Planeta les brinda la posibilidad de disfrutar de cuentacuentos del Osito Tito, un plantígrado muy apañado que, lejos de atemorizar al personal, resulta de lo más entrañable. Y cómo no, el bueno de Astérix no podía faltar en la fiesta, lo hará a través de la revista inédita Irreductibles, tributo a uno de sus padres, el bueno de Albert Uderzo, recientemente fallecido. La editorial Kalandraka, por su parte, ofrecerá a los más pequeños relatos infalibles a través de Cuento Contado, donde son los propios autores y autoras los que narran las peripecias.