Este domingo 27 de mazo se celebra la 94 edición de los premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. En esta ocasión las actrices Penélope Cruz (Madres paralelas), Kritsten Stewart (Spencer), Jessica Chainstain (Los ojos de Tammy Faye), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Olivia Colman (La hija oscura) podrían alzarse con la estatuilla a Mejor actriz protagonista.

De la misma manera, sus colegas Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom), Will Smith (El método Williams) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth).

No es la primera vez que alguno de estos actores o actrices ha conseguido una nominación.

Es más para actrices como Olivia Colman (La favorita) o Penélope Cruz (Vicky, Cristina, Barcelona) esto les podría valer su segundo Oscar. De igual manera ocurre con Javier Bardem o Denzel Washington, que lo ganaron por No es país para viejos y Trainnig day, respectivamente. Por esta razón, a continuación, vamos a repasar los actores y actrices que más veces han ganado un premio Oscar por sus interpretaciones.

Katharine Hepburn, la actriz con más Oscar

La actriz con más galardones es Katharine Hepburn que consiguió la estatuilla hasta en cuatro ocasiones. La actriz que trabajó en la época del Hollywood clásico fue premiada por sus papeles en Gloria por un día (1933), Adivina quién viene a cenar esta noche (1967), El león en invierno (1968) y En el estanque dorado (1981).

Le sigue Frances McDormand que ha ganado tres Oscar por Fargo (1996), Tres anuncios a las afueras (2016) y, la última, el pasado año por Nomadland. De igual manera, la famosa actriz sueca, Ingrid Bergman, se alzó en tres ocasiones con el Oscar por sus papeles en Luz que agoniza (1945) y Anastasia (1957), y Asesinato en el Orient Express (1974).

La actriz Meryl Streep felicita a Frances McDormand, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por 'Tres anuncios en las afueras'. REUTERS/Lucas Jackson.

También, Meryl Streep tiene en su vitrina tres estatuillas por Kramer contra Kramer (1980), La decisión de Sophie (1984) y La dama de hierro (2012), donde interpretaba a la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Aunque Streep cuenta con el récord de más nominaciones al Oscar, sumando un total de 21 nominaciones.

Day-Lewis, Nicholson y Brennan los más premiados

En la categoría masculina, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan están empatados en "victorias" con un total de tres Oscar cada uno. Day-Lewis lo consiguió por Mi pie izquierdo (1989), Pozos de ambición (2007) y Lincoln (2012). Y, Walter Brennan obtuvo el galardón por Rivales (1935), Kentucky (1938) y El forastero (1940).

El actor Daniel Day-Lewis. EFE.

Por su parte, Nicholson alzó el premio por Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) y Mejor… imposible (1997), y uno en la categoría de Mejor actor de reparto por La fuerza del cariño. Eso sí, es el actor más nominado, ya que lo ha conseguido hasta en 12 ocasiones.

No muy lejos de estos actores, Marlon Brando consiguió dos Oscar en 1954 y 1972 por La ley del silencio y El Padrino. De manera similar, Dustin Hoffman ganó en otras dos ocasiones por Kramer contra Kramer (1980) y Rain Man (1988).