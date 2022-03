La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences en inglés), también conocida como la AMPAS, comenzó a otorgar el Premio de la Academia en 1929. Pero aunque este es su nombre oficial, la pequeña estatuilla de oro es más famosa como "Óscar". No fue hasta una década más tarde, en 1939, cuando la Academia lo adoptó como oficial. ¿Cuál es el origen de este nombre?

Como toda buena historia, existen diferentes versiones en torno a su procedencia. Una de las primeras veces que se utilizó este apodo fue en 1934, en una pieza del columnista de Hollywood, Sidney Skolsky, para referirse al primer premio de Katharine Hepburn como mejor actriz por su papel en Gloria de un día (Morning glory). Aunque Skolsky se atribuye el mérito del nombre, la AMPAS no ha confirmado su veracidad.

Una de las leyendas es la que cuenta Bette Davis en su biografía. Según la actriz, el premio fue bautizado con ese nombre en honor a su primer marido, Harmon Oscar Nelson. Davis recibió dos de estos galardones a mejor actriz por Peligrosa y Jezabel.

La actriz también logró nueve nominaciones a lo largo de su vida, siendo la primera intérprete (mujer u hombre) en sumar las 10 nominaciones por sus películas. Solo cuatro personas han logrado batir ese récord: Meryl Streep, Katharine Hepburn, Jack Nicholson y Laurence Olivier.

Figura de cera de Bette Davis en "The celebrity Awards Hall". — Gabriel Bouys / AFP

Otra versión afirma que el nombre se debe a Eleanor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, miembro fundador del imperio cinematográfico, Metro-Goldwin-Mayer, ahora propiedad de Amazon. Según esta versión, Lilleberg exclamó que la estatuilla se parecía al rey Oscar II.

La leyenda más popular: el tío Oscar

Pero la historia más extendida es la que se atribuye a Margaret Herrick, directora ejecutiva de la AMPAS entre 1964 y 1971. El mito se remonta a 1931, cuando Herrick acababa de entrar en la Academia como bibliotecaria. Al parecer, de manera muy parecida a Lilleberg, comentó que el trofeo le recordaba a su tío Oscar.

Aunque no podemos confirmar si este es el origen real, es una de las pocas leyendas que recoge la web oficial de los premios. Lo que sí sabemos sin sospecha es que la biblioteca de la Academia lleva el nombre de Herrick en su honor.