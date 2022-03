La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) celebra desde 1929 los Premios Óscar. Este domingo, 27 de marzo, tendrá lugar su 94ª edición. Algunas de las películas nominadas a mejor largometraje son Dune, El poder del perro o No mires arriba.

A lo largo de su historia, la Academia ha repartido más de 3.000 galardones. Los resultados no siempre han estado exentos de polémicas. Por ejemplo, pensemos en los largos años de carrera que necesitó Leonardo DiCaprio para lograr su primera estatuilla por El renacido, o la conquista de Parásitos en la ceremonia de 2020.

¿Pero cuáles han sido las películas que más Premios Óscar han ganado? Con motivo de la gala que se celebra este domingo, hacemos un repaso por los largometrajes más laureados.

Con un triple empate, Titanic, Ben-Hur y El Señor de los anillos: el retorno del rey obtuvieron 11 estatuillas de oro en sus respectivas ediciones.

'El retorno del rey'

Estrenada en 2003 y dirigida por Peter Jackson, se trata de la tercera y última parte de la aclamada trilogía, El señor de los anillos, basada en los libros de J.R.R. Tolkien.

Peter Jackson en el photocall de su película de 2011, 'The lovely bones'. — Óscar del Pozo / Europa Press

Entre los galardones de más renombre, se llevó el de mejor película y mejor dirección. También recibió otros reconocimientos, como mejor dirección de arte, guion adaptado, banda sonora o efectos visuales.

Además, la película estaba nominada a otros 11 Óscars que finalmente no ganó.

'Ben-Hur'

Con la misma cantidad de premios, pero una nominación más, nos encontramos con Ben-Hur (1959), dirigida por William Wyler. Al igual que El retorno del rey, la cinta está basada en la novela homónima del escritor estadounidense, Lewis Wallace.

En la 32ª edición de 1960, la Academia otorgó al film la estatuilla por mejor película y mejor dirección. Charlton Heston y Hugh Griffith se llevaron el premio a mejor actor y mejor actor de reparto, respectivamente. Ben-Hur también fue galardonada por su banda sonora, efectos especiales y dirección de arte en la categoría de películas de color.

Escena de la película 'Ben-Hur'.

Aunque la de Charlton Heston es la más conocida, no fue la primera ni la última adaptación cinematográfica de la novela. En 1925, antes de la creación de la ceremonia de los Óscar, la Metro-Goldwin-Mayer llevó a cabo una superproducción muda, protagonizada por Ramón Novarro.

La película más reciente es de 2016, protagonizada por Jack Huston y con nombres de primera fila como Morgan Freeman. Sin embargo, su recepción fue bastante pobre y terminó por ser un fracaso de taquilla.

'Titanic'

Con 14 nominaciones y 11 premios, Titanic es el largometraje más laureado de la historia de los Óscar. Al contrario de sus dos compañeras de podio, esta película no está basada en un libro, sino en los hechos reales del célebre transatlántico que sufrió un trágico naufragio en 1912.

James Cameron recogió las estatuillas de mejor película y mejor director. La cinta también recibió el premio a mejor canción original, por su mítica ‘My heart Will go on’. Entre otros galardones, caben destacar los de mejor dirección artística, efectos visuales o banda sonora en la categoría de drama.