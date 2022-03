La 94ª gala de los Premios Oscar tendrá lugar este domingo 27 de marzo (en la madrugada del 28 en el horario estatal). Son diez los largometrajes nominados a mejor película. Una de ellas será nombrada la ganadora en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero si primero quieres establecer tu propio ranking, te contamos dónde puedes ver las cintas antes de la ceremonia.

Algunas de ellas todavía se pueden ver en los cines, pero con el desarrollo de las plataformas de streaming, muchas películas están disponibles en Internet. En algunos casos, como El poder del perro o No mires arriba, incluso han sido producidas por Netflix.

'El poder del perro' (12 nominaciones)

El poder del perro (The power of the dog) es la película con más nominaciones a los Premios Oscar 2022. Dirigida por Jane Campion (nominado a Mejor Director) y protagonizada por Benedict Cumberbatch (nominado a Mejor Actor), la cinta es una adaptación de la novela homónima de Thomas Savage. Trata la historia de dos hermanos en un rancho de Montana.

También cuenta con otras nominaciones como Mejor Actriz secundaria (por Kristen Dunst) o Actor secundario (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee).

Disponible en: cartelera y Netflix.

'Dune' (10 nominaciones)

La adaptación cinematográfica de la novela de Frak Herbert ha sido dirigida por Denis Villenneuve y cuenta con un reparto de primera fila, como Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac o el español, Javier Bardem.

Además de a Mejor Película, también opta a otras estatuillas como la de Mejor Banda Sonora (compuesta por Hans Zimmer), Guion adaptado o Efectos visuales.

Disponible en: cines y HBO Max con suscripción. También se puede alquilar en Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.

'West side story' (7 nominaciones)

El mítico musical de Broadway ha sido traído a la gran pantalla por ni más ni menos que Steven Spielberg. Ambientada en la Nueva York de la década de los 50, la película cuenta la historia de dos jóvenes enamorados, interpretados por Rachel Zegler y Ansel Elgort.

La cinta está nominada a Mejor Dirección, Sonido y Actriz de reparto (Ariana DeBose), entre otros premios.

Disponible en: cines y Disney+. También se puede alquilar en Amazon Prime Video, Apple TV o Rakuten.

'Belfast' (7 nominaciones)

La película está ambientada en los años 70, durante el conflicto nacional vivido en Irlanda del Norte. Kenneth Branagh opta a Mejor Dirección por este largometraje, que también ha recibido otras nominaciones como la de Mejor Actor secundario (Ciaran Hinds), Actriz secundaria (Caitriona Balfe) o Mejor Guion original.

Disponible en: salas de cine.

'El método Williams' (6 nominaciones)

El biopic de Richard Williams, padre de las exitosas tenistas, Venus y Serena Williams, está protagonizada por Will Smith, que opta a Mejor Actor por su papel.

Además, el largometraje dirigido por Reinaldo Marcus Green también está nominado a Mejor Guion original, Actriz secundaria (Aunjanue Ellis) o Mejor Canción original (Dixson y Beyoncé).

Disponible en: HBO Max y en alquiler para Amazon, Apple y Movistar+.

'No mires arriba' (4 nominaciones)

La comedia catastrófica, No mires arriba (Don’t look up) cuenta con actores de primera fila como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep o Thimotée Chalamet. Sin embargo, ninguno está nominado por sus interpretaciones.

El largometraje dirigido por Adam McKay opta a Mejor Guion original, Música y Montaje, además de Mejor Película.

Disponible en: Netflix.

Otras películas nominadas en 'streaming'

Aunque estas películas no optan a ganar como Mejor Película, también están nominadas a otras estatuillas que, aunque reciban menos reconocimiento, son igual de importantes. Además, están disponibles en plataformas digitales para que puedas verlas en la comodidad de tu casa.

'Ser los Ricardo'

Protagonizada por Javier Bardem y Nicole Kidman, ambos cuentan con nominaciones a Mejor Intérprete en sus categorías.

Disponible en: Amazon Prime Video

'La tragedia de Macbeth'

La adaptación de la obra de Shakespeare cuenta con la nominación de Denzel Washington a Mejor Actor.

Disponible en: Apple TV.

'Tick, tick… BOOM!'

Protagonizada por Andrew Garfield, nominado a Mejor Actor, el musical también puede recibir el premio a Mejor Montaje.

Disponible en: Netflix.

'Madres paralelas'

El film de Pedro Almodóvar, que desató polémicas en torno a la censura por mostrar un pezón femenino en su cartel, cuenta con la nominación de Penélope Cruz a Mejor Actriz y a Mejor Canción original por Alberto Iglesias.

Disponible en: Netflix y en alquiler para Filmin (con suscripción), Apple, Amazon y Rakuten.

'Fue la mano de dios'

La cinta dirigida por Paolo Sorrentino cuenta con la nominación a Mejor Película internacional.

Disponible en: Netflix.