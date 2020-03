Rutas por la sierra, cine de mujeres y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

Día 10 de confinamiento. Los ánimos comienzan a decaer. Añadan al obligado encierro, la proliferación de todo tipo de bulos y una lluvia que no ha dejado de caer en los últimos días, al menos en el centro de la península. El resultado es gente perdiendo la chaveta (o gente que ya la perdió pero que ahora, vía redes sociales, tiene la posibilidad de compartir con el mundo que algo no va bien ahí arriba). Se viene entonces el desbarre, irrumpe una suerte de patetismo doméstico y entra en escena la vergüenza ajena, pero no una de andar por casa −que sería lo suyo dada la situación−, sino a mansalva, carretadas y carretadas de vergüenza ajena subidas a Instagram, compartidas vía Twitter o por streaming bajo el paraguas de algún festival virtual. El festival de la estupidez.

De modo que por el bien de todos le rogamos que no salga de su casa. Si lo hace mantenga un metro de distancia con el resto de viandantes y un mínimo de dignidad para consigo mismo. Tras esta última recomendación, ahora sí, la agenda del confinamiento:

>De ruta. Échese al monte. O a la sierra. Pero salga (virtualmente) de esas cuatro paredes en las que se haya inmerso. Le vendrá bien airearse un poco, créame. Dese una vueltecica por entre las canteras de Alpedrete, recorra ufano el Puerto de La Fuenfría de Cercedilla, siéntase como Heidi correteando entre los álamos blancos de Guadarrama. La Comunidad de Madrid le propone 15 rutas digitalizadas en las que no podrá olisquear las zarzas ni escuchar el zumbido de los abejorros, pero sí ver un poco de campo abierto y reflexionar sobre todo lo que podía hacer (y no hacía) antes de que viviera instalado en una distopía.

>Festival Online de Cine de Mujeres. No podía ser más oportuno. Este evento no forma parte de esa proliferación festivalera de última hora, el Festival Online de Cine de Mujeres llevaba meses previsto y la coyuntura no puede haberle ido más de cara. Contingencias aparte, lo cierto es que este festival cuenta con un cartel de primera línea con algunas de las propuestas más interesantes del último año. Se podrán ver hasta el martes 31, un total de 15 películas de los dos últimos años procedentes de 5 países (España, Chile, Costa Rica, Portugal y México), siendo siete de ellas estrenos online. Se trata de un evento de pago, aunque a un precio más que accesible: 5,95 euros como abono para todos los visionados.

Un instante en 'El régimen del pienso', de La Zaranda.

>El régimen del pienso. Una epidemia se expande por las pocilgas y los cerdos se devoran entre ellos. Con la bajada de las ventas, la empresa empieza a despedir al personal y entre los empleados crecen la desesperación y la desconfianza. La lucha por el puesto, con el único horizonte de un horario rutinario y vacío, sin más esperanza que la de una muerte indolora, hace que las vidas del cerdo y el hombre se crucen, se confundan. Seguramente este argumento les resulta familiar, corresponde a El régimen del pienso y fue estrenada en 2012 por La Zaranda. Oscuro vaticinio el de esta compañía jerezana que ha tenido a bien compartir una grabación del espectáculo vía Youtube.



>Champán para todos. Llega a Filmin Champán para todos, nombre del retrato colectivo de Sergio Algora, poeta, alma de El niño gusano y una de las figuras más peculiares e influyentes la música española en las últimas décadas. Tras la disolución en 1999 de su banda de toda la vida, publicó varios trabajos con una nueva formación −Muy Poca Gente− y creó La Costa Brava, banda con la que terminaría grabando seis discos. Murió a los 39 años a causa de una insuficiencia cardíaca. Este documental pretende ser un homenaje a su legado y trazar un recorrido por su trayectoria artística –tanto la musical como la literaria– así como reunir a algunas de las personas que le acompañaron.



Cartel diseñado por Mr. Zé.- @mrzethecreator

>Mr. Zé. Este director creativo vallisoletano que responde al nombre de Félix Rodríguez, y al alias de Mr. Zé, propone una serie de ilustraciones con las que revisita y homenajea el estilo de la cartelería del bando republicano durante la guerra. Bajo el lema Guerra al coronavirus, Mr. Zé ha ido facturando una serie de gráficas −que puedes descargar en alta resolución en su web− con la obra de ilustradores de la talla de José Bardasano, Carles Fontserè o Arturo Ballester en la retina. Entre sus dibujos, se filtra la idea de que salir de esta crisis es algo que nos concierne a todos, así como la necesidad de cuidar y reivindicar la sanidad pública en nuestro país. Tal y como aclara en un tuit, Rodríguez no persigue con este proyecto un lucro personal: "No se venden, son para todos. Son de y para el pueblo". Con todo y eso, no estaría de más pasarse por su web y dejar un donativo. El arte se lo agradecerá.