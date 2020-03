"Tenemos un país maravilloso". "España es una gran nación, con gente trabajadora, que se levanta para ir a trabajar, gente que invierte su dinero para crear puestos de trabajo..." Es el discurso naíf, que la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, desplegaba este fin de semana en el programa 'Sábado Deluxe' de Telecinco. Cifuentes, que hace un par de años dimitió acorralada por varios escándalos, lleva un tiempo prodigándose en los platós de televisión.

El discurso de "somos un gran país de gente maravillosa y trabajadora" se puede usar para: todos lo países del mundo — Revolution time (@231531353215now) March 22, 2020

Al escucharlo, el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, la cortó indignado: "Pero cómo puedes decir esto si tenemos a la gente más preparada, que hay generaciones que se han tenido que largar de este país porque no tenían trabajo. No es un país maravilloso. No lo es".

Vázquez continuó: "Hemos condenado a la gente de este país a la precariedad más absoluta. A unos sueldos miserables..." [...] "Lo que hemos visto en este país con la gente joven que tienen que trabajar en 30 sitios para compartir una habitación en un piso..."

El recurso de Cifuentes ¿lo adivinan? Recurrir a Venezuela.

Jorge Javier(quién nos lo iba a decir) poniendo en su sitio a Cristina Cifuentes, que solo se limita a decir que España es una gran nación, discurso vacío vacío vacío. Abro hilo con todo el mini debate. pic.twitter.com/oEhn8syQu0 — Raúl Ernman (@RaulErnman) March 22, 2020

Las palabras del presentador han sido muy aplaudidas en las redes:

El discurso de "somos un gran país de gente maravillosa y trabajadora" se puede usar para: todos lo países del mundo — Revolution time (@231531353215now) March 22, 2020

Yo soy una de esas jóvenes que me fui de España a empezar de cero hace 6 años. Muy bien Jorge @salvameoficial — ChicharraSmile (@ChicharraSmile) March 22, 2020

Bravo, se puede decir más alto pero no mås claro — Los Bearbigrecas ???? (@LosBearbigrecas) March 22, 2020

Vaya repaso. La generación más preparada de la historia gana 1.200€ al mes. Maravilloso país, sí. — Juan Laucirica (@Juanlaucirica) March 22, 2020

España es un gran país comparado con Venezuela.

Claro siempre Venezuela!! — DJ????♥️ (@dionijgr) March 22, 2020

¿Desde cuando Jorge Javier ha vuelto a ser periodista? Me gusta como pone en su sitio a Cifuentes; alguien que no vive en la realidad desde que nació y solo sabe decir "España es maravillosa" cuando hay gente pasando hambre y miseria. pic.twitter.com/VHRopUkTpT — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) March 22, 2020

En cuanto uno de la derecha se ve acorralado gritan "VENEZUELA" ???????????????????????? — Briareo (@DonQuix30179377) March 22, 2020

Sorprendida estoy???? y gracias por acordarse de los jóvenes que estamos en casa que pasan y pasan los años y no encontramos trabajo ni de lo nuestro ni de nada!!

Y no es verdad la gente que se va en su gran mayoría no vuelve y cuando pase esto seguramente seré uno de ellos. — Grossa (@Grossa85332700) March 22, 2020

Como no, cuando se ve acorralada usa el comodín VENEZUELA — Perrutraco (en casa ????) (@perrutraco) March 22, 2020

Más en Tremending

-Famosos y ricos, dejad de enseñarnos cómo pasáis el confinamiento en vuestras mansiones con piscina