SFDK: "No hemos discutido ni una sola vez en 29 años"

En Sevilla nació hace casi 30 años SFDK, formado por Zatu (1977) y Óscar Sánchez (1977). Tras la ruptura de Joaquín Sabina y Pancho Varona son una de las duplas más longevas de la música española y ahora han vuelto con un disco titulado Inkebrantable cuando parecía que no sacarían nunca más un LP.

Un disco de casi una hora de duración.

Zatu: Ahora estamos mezclando doce temas que se quedaron fuera del disco. Ni siquiera teníamos claro si íbamos a sacar más LP, pensábamos que íbamos a vivir sacando singles como se hace ahora, pero somos gente de disco y teníamos muchas ganas. A nosotros nos gusta trabajar este concepto. Un disco es casi un diario de una época. Para mí, ha sido más complicado. Antes del disco, tres meses antes, cada mes sacas un single y te enfrenas al juicio público. Antes lo sacabas todo de una, pero esta vez estábamos con los nervios a flor de piel. Es duro ese tipo de vida.

El año que viene cumplís 30 años juntos, debéis ser la dupla/grupo más longevo de la música española.

Zatu: Bueno, Los del Río siempre están ahí [Risas]. Es una de las cosas que más valor tiene de nosotros. Yo cuando hago canciones no digo mi nombre, no me represento a mí mismo, represento una alianza. Eso también crea un vínculo en la gente.

¿No discutís?

Zatu: Nunca hemos tenido altibajos, hemos tenido mucha suerte. Es muy raro, es una convivencia casi perfecta. Ni nos reunimos. Todo sale bien porque a cada uno se le dan bien ciertas cosas. En 29 años podríamos haber discutido alguna vez, pero nunca. En mi juventud seguro que dije alguna gilipollez, pero siempre hemos sido muy prudentes a la hora de dirigirnos al otro.

Óscar: Nos hemos respetado mucho. Si fueramos iguales tal vez chocaríamos más. Si todo lo vieramos igual tal vez no habríamos avanzado. Nos damos perspectivas el uno al otro.

Kase O parece que está de retirada. ¿Vosotros pensáis en dejarlo?

Zatu: Óscar no, yo sí. Pero tal vez porque ya tengo la paz de quien lo ha conseguido. Está bien que el foco apunte hacia otro lado porque el foco es doloroso. Es cansado estar en el ojo del huracán todo el rato. Hay un sentimiento noble de dar un relevo, pero si no estuviéramos arriba del todo lo mismo pensábamos diferente. Pero creo que son sentimientos naturales. Es ley de vida que te coman el terreno.

¿Y a dónde iría la vida de Zatu si se alejase de la música?

Zatu: A ningún lado, creo que lo pienso por engañarme a mí mismo. En cuanto me aparte, a los dos meses querré hacer música. Es más la paz de saber que puedo dejarlo, pero no sé si podría, es cuando mejor me lo paso. Yo no salgo el sábado, salgo el miércoles y vamos al estudio. Allí me fumo mis porritos, estoy tranquilo... Con mi colega pasándomelo bien y construyendo algo. Es mi principal hobby, luego están el cine y la música.

¿En qué ha cambiado Acción Sánchez desde que empezó como productor?

Óscar: He cambiado mucho, sobre todo en claridad. Antes lo hacía por inercia. Por ver qué pasaba. Sin nociones de lo que quería, a lo loco. Ahora sé a dónde ir y cómo hacerlo, sé cómo se hacen todas las técnicas. Soy muy trabajador y constante, esa es mi virtud. A constancia no me gana nadie. Ahora tardo muy poco en hacer un ritmo.

Zatu: A las 11 de la mañana tiene ya cuatro hechos, cada día. Te lo digo, eh.

Óscar: Sí, mi media es de 20-25 minutos. Y para hacer uno bueno tengo que hacer diez. Ese es mi caso. Por cada diez, uno va a funcionar en una canción. Si me pongo a ver las bases que hice para el último disco me saldrán unas 200 o 250. Es posible, sí.

¿Os preocupa el mensaje que pueda dejar una letra vuestra?

Zatu: Sí, pero no he sido muy metepatas. Tengo mis cosillas. La que siempre me viene a la cabeza es No eres feo ni ná, que la hice en 2005. Todavía hoy me escribe la gente y me dicen que se parten, pero el mensaje es abominable. Estoy contando cosas de una época pero si lo oyes ahora no sabes de cuándo es. "Vas en bici y le coges el culo a las niñas...", se cuentan cosas de una epoca que están fuera de lugar ya. Me atormenta que con el paso del tiempo se pierda el sentido, porque siempre ha sido una canción con humor.

Yo soy muy observador, lo que más me gusta es mirar a la gente cómo se comporta. Cuando nos hacemos mayores nos hacemos más tontos. Te afianzas en tus posturas y dices que tú eres de una manera. Bueno, pero estaremos para cambiar. Si eres de una manera pero molestas a todo el mundo podrás cambiar un poquito, ¿no? [risas] Siempre he tenido muy claro que no podía quedarme anclado en comportamientos míos que me horrorizaban. Así que todos los cambios que llegan me parecen bien. Si hay alguien diciendo que algo le hace daño y tú puedes cambiar, ¿por qué no?

¿Hay mejor relación entre los raperos jóvenes que la que teníais vosotros?

Zatu: Es lo mismo de antes. Hay un grupo de colegas pero que luego no colaboran con otros... es lo mismo de siempre. En realidad esa parte se me hace súper cansada. Ahí es cuando noto que me he hecho mayor [risas]. Conmigo que no cuenten ya para discutir, lo que penséis todos está bien. Ahí es donde más me noto la edad, cuando entran en juego esas cosas de raperos.

Pero nosotros teníamos muy buen rollo. Óscar llamaba a Kase O y le pedía maquetas y se intercambiaban, que si Metro, que si Girona... era muy bonito, estábamos levantando algo.

¿Sentiais que levantabais algo?

Óscar: En ese momento teníamos una cruzada. Disfrutábamos, pero éramos unos cruzados ortodoxos [risas]. Con ilusión, pero luchábamos por el respeto. Por sacar adelante nuestra historia del hip-hop y por el respeto hacia nuestro movimiento. Veníamos de una época de decir que no a lo comercial.

¿Habéis dicho que no a muchas cosas?

Zatu: Pero por honestidad con nosotros mismos.

Óscar: Nunca nos hemos vendido por dinero. Publicidad, anuncios, ofertas paras sacar discos con multinacionales... Todo lo que se pueda ofrecer a un grupo. Hemos echado para atrás bastante cosas.

Zatu: Cuando salió Julieta Venegas a la palestra nos ofrecieron colaborar con ella pero nosotros no lo vimos claro. Lo dejamos ahí y lo hizo La Mala.

Óscar: Cuando hicimos un anuncio de Cruzcampo la gente se llevó las manos a la cabeza. Una cerveza de nuestra tierra, ¿sabes?

Al rapero se le exige más.

Óscar: Al rapero se le exige mucha reivindicación. Y yo siempre diré que el rap no era un movimiento reivindicativo, eso fue luego. En sus orígenes era una cosa de deshinibirse de los que vivían en barrios marginales de Nueva York, de olvidarse de lo mal que estaban. Olvidarse del gueto. Diez años más tarde llegó el mensaje, pero es incorrecto que sea así de origen.

Decís que vosotros os politizasteis tarde.

Zatu: Hoy sigo sin saber mucho, pero al final todo se reduce a la lucha de clases. Todo se reduce a lo mismo. No sigo a partidos y he sido muy anárquico. He sido muy ignorante, pero desde joven vi que no me gustaba lo que la vida me ofertaba. ¿Por qué hay que ir arreglado durante la Semana Santa? ¿Por qué tengo que ir al Ejército? Sin saber explicarlo bien, siempre he visto la vida de otra manera.

Vuestra gran victoria es haber hecho carrera sin salir de Sevilla.

Óscar: De jóvenes nos decían que triunfar en Madrid era triunfar en España. Pero de ahí a vivir aquí, no [risas]. Venimos aquí, hacemos el show y triunfamos, pero volvemos a Sevilla.

Recientemente hubo críticas hacia vosotros por el precio de las entradas del concierto del 30 aniversario. ¿Esos precios los habéis puesto vosotros?

Óscar: Vamos contratados por quien organiza. Las querían poner aún más caras, pero tuvimos la lucha de bajarlas. Los promotores podrían haber dicho que les daba igual, pero pelearon.

Zatu: No son caras en relación si miras qué grupos han tocado allí. Si lo comparas a nuestros conciertos en gira sí son caras. Pero en el estadio olímpico, sea Manuel Carrasco o Red Hot Chili Peppers, las entradas son muy caras. Las más baratas en ese recinto son las nuestras. Lo quise explicar luego, SDFK no cuesta eso, son 18-20 euros, pero esto es una cosa especial.