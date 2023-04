Miss Caffeina: "Se nos vende la meritocracia y es una mierda absoluta"

Miss Caffeina presenta un nuevo EP, Shanghai Baby, cuando apenas hace un año de su último disco, El año del tigre. Durante muchos años, la banda estaba formada por cuatro miembros, hasta que uno de los integrantes, Álvaro, abandonó el grupo. Casualidad o intencionado, la persona que protagoniza su último videoclip, Para toda la vida, tiene un gran parecido físico al ya exintegrante de Miss Caffeina.

¿'Para toda la vida' suena a canción de despecho. Música tecnopop, pero una letra que recuerda a las folclóricas, a Rocío Jurado.

Alberto (cantante): Total, esa es la identidad que nos mola y nos sale. Una canción muy melódica, de copla y canción tradicional, con arreglos e instrumentos de lo que oímos y nos apetece. Aunque más que una canción de despecho, es de decepción. Aunque muchas veces cuando defines la decepción, parece despecho. De hecho, no es una canción de amor romántico, habla de una decepción de una amistad. Esta canción se puede aplicar a una ruptura y eso es maravilloso porque cada uno se hace su lectura.

¿Les ha pasado mucho que el público interprete las canciones con un mensaje diferente al original?

Sergio (teclados y guitarras): Nos pasa un montón y me parece de las cosas más mágicas de hacer canciones, que cada cual entienda lo que quiera. Me he pasado toda la vida siendo fan y me daba igual el sentido original. A veces te gusta el salseo y en el caso de la canción de Shakira contra Piqué no hay mucho misterio [risas], pero hay canciones que he usado como salvavidas al que agarrarme y yo me quería hacer mi película y me daba igual el sentido de la canción. Ahora hay plataformas como Genius donde te explican el significado de cada verso, pero no quiero saber esas cosas.

¿Es complicado mantener una buena relación en un grupo? Las Ginebras dicen que han necesitado un 'coach' para ciertos momentos.

Antonio (bajista): Toda la experiencia y años juntos nos han ido acoplando y la relacion está muy estable, no necesitamos ir a terapia...

Alberto: Igual sí lo necesitamos, pero de forma individual [risas]. No niego que lo hubiéramos necesitado en algún momento, pero la salud mental no estaba sobre la mesa hasta hace poco. Lo de tener un coach de banda se lo oí por primera vez a Ginebras y me parece una cosa que debería ser basante habitual. Cuando estás en una banda y empiezas a tener repercusión, cada uno lidia con ello de forma diferente. Y muchas veces te desconectas y más cuando llevas mucho tiempo juntos. A veces te llevas mejor con uno, tienes que mediar entre dos..., y es buena idea un coach.

Sergio: Me juego un dedo a que todos tenemos algo en nuestro oficio que llevamos a terapia. Lo hacemos individualmente y a nivel colectivo nos vamos recolocando. La terapia te da estas herramientas. Metallica tiene un documental, haciendo el ridículo en mi opinion [risas] sobre sus dinámicas internas.

¿El sentimiento de decepción es el que más les inspira?



Alberto: La música es muy buena terapia para desahogarse o explicar las cosas sin contárselo a todo el mundo. Muchas veces pienso en la suerte que tenemos de tener la música para hablar las cosas, para dejarlas ir, para que las cosas no se queden dentro. Cuando estás muy contento y feliz, vives y experimentas. Y cuando estás más triste y en fase de recogida es cuando te sientas a escribir. Ese es mi caso, luego Sergio escribe de otra forma.

Sergio: Me gusta canalizar cuando estoy bien y hacer una especie de entrega de agradecimiento a la nada, me gusta escribir cuando estoy bien. No tiene un resorte tan automático como el desamor o la decepción, pero es un resorte diferente que creativamente te pone con otras herramientas.

Escribir solo cuando estas triste pude llamar al autoboicot.



Alberto: Total.

Sergio: Hay gente que vive autoinmolandose, en su vida sentimental y personal.

Antonio: Yo soy muy de eso.

Sergio: Es que no queria decirlo [risas].

Alberto: No soy quien para hablar de eso porque me pasa mucho, pero si al final basas tu forma de escribir y tu inspiración en eso, cuando tienes epocas de felicidad sientes que no estas siendo creativo. Sientes que estás bien pero no estás sindo productivo.

¿Les preocupa el impacto de sus temas? Evitar dejes o mensajes negativos.



Alberto: No tenemos la necesidad porque creo que no tenemos esos dejes ni hablamos de cosas que sean despectivas para alguien o puedan hacer daño. Recuerdo que se metieron mucho con la letra de Sin ti no soy nada de Amaral al revisitar la letra, pero es que una canción es un universo en sí. O con el tema de Shakira sobre Piqué, que si la sororidad y tal..., pero tú estás hablando de un momento concreto y muy animal, no quiere decir que en tu día a día seas así. Cuando escribimos no tenemos en cuenta cómo lo va a recibir el otro. Si hubiera algo despectivo lo revisaríamos, pero no pensamos en no hablar de algo porque parezca tóxico o algo así, porque todos somos muchas cosas y una canción puede ser sobre un momento en concreto.

Sergio: El s.XXI consiste en abstraer las cosas de su contextos y pierden sentido. Hay cosas que pueden parecer lo que no es y que parezca lo que te de la gana, que es la manipulación que vemos en redes sociales. Prefiero escribir y escuchar cosas honestas y entender el contexto que usar palabras ultratamizadas y que parezca un mitin.

En la canción 'No entiendo nada' cantan "la flor de Federico ahora la lleva Samuel", sobre el asesinato homófobo. Según avanzamos en derechos, también avanza el discurso reaccionario. ¿Quién va ganando?



Sergio: Lo veremos primero en mayo y luego en noviembre. Tenemos ahí un termómetro.

Antonio: Es que ni siquiera hay dos bandos, hay doscientos. Al final no sabes ni quién eres ni dónde posicionarte ni quien te representa. Estos últimos cinco años han sido años complicados en cuanto a posicionarte con una lucha social o el activismo, porque al final siempre la cagas. Y está bien cagarla y aprender, una cosa buena que tiene esta generación es que la gente ha abierto las orejas y vamos aprendiendo sobre la marcha cosas que no sabíamos que estaban mal, pero por ese camino se pierdan muchos mensajes. Pero todo es cícliclo y espero al menos que no se recorten derechos conseguidos, que es lo mínimo. Puede ser que sean tiempos más de resistencia.

"Y no me vengan con lo corta que es la vida", cantan en 'Autoayuda'. ¿Una crítica al discurso vacío y optimista?



Alberto: Haces scroll en Instagram y ves un montón de gente predicando cosas basadas en la nada, que no tienen nada que ver con la psicología, ves frases hechas, el "si quieres puedes", "si no has conseguido algo es porque no te has esforzado"... Hay tantas cosas aleatorias que no puedes controlar, que cuando te pones un estandar y tú no llegas te ponen a ti la presión. Hay mucha gente buscando las soluciones a sus problemas en lugares incorrectos. Hay una estructura que cambiar para que individualmente no tengamos ciertos problemas. ​

Antonio. Es que a veces me apetece estar mal y tengo que permitirme estar mal.

Sergio. He visto a gente caer en el hoyo de discursos de autoayuda. Las cosas hay que trabajarlas de una manera que no son tan rápidas como un post de ocho segundos en Instagram.

¿Y la meritocracia se la creen? ¿Identifican la suerte en vuestra carrera musical?

Sergio: Tenemos muy interiorizada la mezcla de talento y suerte, lo tenemos clarísimo. De una manera u otra, el lugar que tenemos ahora está por encima de las expectativas que teníamos, tengo claro que no todo depende de lo que tú haces. Podríamos estar entregando lo mismo pero con peores resultados.

Alberto: Y la suerte de habernos encontrarnos en un momento adecuado, de trabajar con la persona adecuada... No suerte solamente desde el punto de vista de dar un pelotazo con una canción. Es el cómo se han dando las cosas. Hay tantos factores que no dependen de ti... Cuando no consigues algo, es probable que no sea por que no te hayas esforzado sino por tus circustancias. Ponerle a alguien la losa del "si quieres puedes" es muy jodido y en mi generación ha hecho mucho daño. La gente encuentra su camino muy tarde, pero se nos programa con la movida de la meritocracia y es una mierda absoluta.

Sergio: Hay pocas veces que llegar al sitio que esperabas no sea una decepción. Cuand llegas a cierto punto te ayuda a empezar a saborear el camino. Hemos aprendido a disfrutar de lo que nos ocurre porque hemos logrado algunas metas. Hemos logrado que el camino no nos engulliera. He tocado en el Wizink Center, fenomenal, pero me lo he pasado genial con mis compañeros en el ensayo o con el chiste que oí en la furgoneta. Es vivir la vida y cuando te lo planteas así te ayuda a disfrutar lo que venga.

En 'Me voy' dicen que "el dinero es un niño pequeño que calla y espera".

Alberto: Es como cuando vas al campo. De lejos lo ves y es bonito, uniforme y verde, pero cuando llegas es menos verde, todo está más separado, hay más tierra... Oues es eso. Puedes aprender a disfrutar del secarral, pero lo imaginabas diferente. Yo me imaginaba el mundo de la música mucho más glamouroso y fácil. Que sería muy consciente de que estaba triunfando, pero de pronto te ves fregando los platos en casa. Imagino que Adele o Rosalía tendrán una vida mucho mas intrépida, pero a nuestro nivel es otra cosa.

Sergio: Y no solo eso, te pasas medio año en una caseta de piso piloto meando en un baño químico porque ese es tu camerino. ¿Esto era el glamour? [Risas].

¿Siguen tocando canciones que les aburren solo por el público?



Antonio: Totalmente, nos pasa desde hace tiempo.

Sergio: Pero pensamos en el público y las dejamos. Conectamos con el fan porque seguimos siendo fans.

Alberto: A mí me encantaría dejar fuera del repertorio todas las canciones del disco anterior y tocar solo las nuevas. Y cuando lo vives en el concierto la cosa cambia. Cuando tocas no sé cuantas veces Mira como vuelo y empieza a sonar de nuevo el riff de guitarra piensas: "No puedo tocar más veces esta canción, me voy a morir"... Pero ves la energía del público y eso se te acaba yendo. ​