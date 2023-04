Perotá Chingó, el dúo que conquistó España en autocaravana: "No somos una banda, somos un movimiento"

La pandemia del coronavirus ha transformado los aniversarios. Toda celebración entre 2020 y 2022 quedó postergada y las fechas redondas perdieron relevancia. Perotá Chingó no pudo celebrar su décimo cumpleaños y ahora viaja desde Argentina hasta España para conmemorar su undécimo año de existencia.

Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona son las ciudades que visitará este dúo de Buenos Aires. Cuatro conciertos para conmemorar una relación de amor íntima pero duradera con España. Voces como protagonistas, sonidos tradicionales, entonaciones que evocan cantos populares y melodías que maridan músicas de diferentes mundos y generaciones.

"El éxito es un péndulo. La idea de que sale todo bien es solo una apariencia, hacia dentro hay laburo, hay miedo y hay cosas que no funcionan. Lo que sale es un resultado de un montón de cosas que no siempre son exitosas, no es todo color de rosa", asegura Lola, la mitad de Perotá Chingó, mediante una llamada de Zoom desde el salón de su casa.

El otro 50% de la banda es Julia, que pone sobre la mesa el esfuerzo para hacer que la química de un grupo se mantenga en el tiempo. No es habitual que los grupos perduren, que cumplan años de forma saludable: "Lo vincular dentro de la banda siempre fue un supertrabajo, algo a lo que le hemos dado mucho lugar. Al ser una banda independiente hemos compartido mucho, no solo hacer el bolo: producción, preproducción, dormir juntas... compartir un nivel de intimidad muy potente. Fue mucha la energía puesta en lo vincular", asegura.

Hasta la irrupción del regguetón, que ha destruido las barreras nacionales y sonoras, los músicos latinoamericanos sudaban para hacer giras por España. Incluso emblemas argentinos como Soda Stéreo o Charly García, que llenaban estadios por todo el continente, no se acercaban a la península. Perotá Chingó, en cambio, dará cuatro conciertos por todo el país.

Tanto Julia como Lola comparten una explicación que explique porqué su proyecto se ha asentado mejor en España que otros de mayor magnitud: "Tanto Soda como Charly son rock nacional, nos representa y es casi folklórico. El regguetón o nuestro sonido son otros estilos que llegaron a España y conectaron más con ello. Creo que el rock argentino es algo muy específico de aquí".

No es el primer aterrizaje de Perotá Chingó en España, un país que se ganaron puerta a puerta, kilómetro a kilómetro: "Si nos escuchan en España es básicamente porque fuimos para allá. El primer año que fuimos pasamos allí tres meses, nos compramos una autocaravana y recorrimos el país, algo que trajo mucha cercanía. No éramos una banda, éramos un movimiento", recuerda Julia, que confirma que la canción por excelencia dentro del público español es Seres extraños, de su primer disco. "Ese disco es el que más fuerte pegó en España", apunta.

Algo similar pasó en otros países de Europa, donde muchos de sus fans se aglutinan dentro del mundo mochilero. "El denominador común de Perotá es gente que le gusta viajar, tiene una impronta que no es argentina, reúne muchas culturas y lo que sería un viaje por Latinoameríca. Nos conocimos viajando y esta banda existió así. Antes tocábamos mucho más fuera de Argentina que dentro. Ha ido cambiando, pero hemos dedicado mucho a viajar, a ir a los lugares, a conocer las músicas y culturas y la gente", aseguran.

— En España gustáis especialmente entre gente politizada, progresista, feminista, de izquierdas.

— Nuestra música es nuestra interpretación de lo que pasa a nuestro alrededor. Es lo que le pasa a nuestros amigues. Somos más un reflejo del mundo que vivimos que nosotras trasladando un mensaje. No sé si nuestra intención es ser un grupo político, sino que expresamos lo que nos sucede.