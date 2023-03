En qué se diferencia lo de Rosalía y Rauw Alejandro de la prensa rosa de toda la vida

"¿Entonces, ¿hay boda?". Dos enamorados se sientan frente a un presentador. El tema de conversación principal: su relación. Cegados por el enamoramiento, dos estrellas mundiales de la música como Rosalía y Rauw Alejandro dieron en exclusiva a Ibai Llanos su primera entrevista como pareja.

Casi ocho millones de personas han visto la charla en la que la catalana y el puertorriqueño desvelan los tatuajes con sus nombres, desgranan su relación, confiesan manías y, casi de soslayo, hablan de sus proyectos musicales. El romance ocupa todo el espacio y protagoniza la conversación.

¿En qué se diferencia la prensa rosa de ciertos contenidos realizados por youtubers? ¿Hay una revolución real gracias a plataformas como Twitch o las mismas fórmulas de siempre se han trasladado a Internet? ¿La entrevista de Rosalía y su prometido se diferencia en algo de aquellas exclusivas en Hola y Lecturas de Julio Iglesias e Isabel Presyler?

"Creo que no hay una voluntad de sacar rédito económico directo de esta entrevista", apunta Diana Aller, crítica de televisión, sobre la diferencia principal (y considerable) entre la prensa rosa y la entrevista de estos jóvenes músicos con Ibai. "La prensa rosa tenía un contenido muy pactado, podías tener una vida opuesta a la que mostrabas. Pasó con Lola Flores, que presentaba una familia heteronormativa y tenía amantes. Además, ahora se han eliminado a determinados intermediarios", arguye Aller, que encuentra matices en la forma de contar las historias.

Entrevista de Rosalía y Rauw Alejandro con Ibai Llanos.

Los protagonistas de los cotilleos y chismes ahora tienen más control sobre el relato, un cambio empoderante que transforma la relación con la prensa y no subordina tanto al famoso a elementos con los que no quiere convivir. A través de sus propias cuentas de redes sociales, pueden jugar con elementos que antes pertenecían exclusivamente a la prensa. Aunque el acoso mediático hacia Aitana, la cantante surgida de Operación Triunfo, es un ejemplo que vuelve a poner a las estrellas en focos tóxicos e incontrolables.

Ana Segovia: "Ha cambiado el canal, pero no es nada novedoso"

La profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de Periodismo y Nuevos Medios, Ana Segovia Alonso sí ve una transición de los mismos contenidos de siempre hacia otros formatos: "Ha cambiado el canal, una vuelta de tuerca más en torno a lo mismo, pero no es nada novedoso. Puede haber cambiado porque son ellos los que toman las riendas de su propio relato y lo cuentan a su manera, sin que sean los periodistas o los programas los que están detrás, pero es lo mismo que hace Hollywood desde los años dorados. No me parece tan novedoso", analiza.

"La prensa rosa ayuda a contrarrestar la negatividad de la realidad de muchas personas"

Pero tal vez este tipo de entrevistas, además de recordar a formatos clásicos de prensa rosa, sirvan para afianzar la marca personal de Rosalía y Rauw Alejandro, la aspiración de todo joven artista. Segovia Alonso, aborda la cuestión desde ese prisma: "Rosalía me recuerda a Madonna a la hora de crear su figura y reconstuirla. Está yendo a crear su marca personal. Este movimiento es como el de Madonna cuando sacó el documental En la cama con Madonna. Sirve para la construcción de sus personajes, en el caso de la gente joven, ahora a través de las redes sociales".

Cada paso que dan los contenidos de YouTube y Twitch aleja a las plataformas de la originalidad que se presume en estos espacios. Y más, al comprobar cuáles son los productos de mayor éxito: combates de boxeo y partidos de fútbol de la Kings League. La conversación con Rosalía y Rauw Alejandro cuenta con ocho millones de reproducciones en apenas una semana. La realidad es que 2022 fue el año de menor consumo televisivo en la historia de España, según un informe de Barlovento Comunicación. Los niños consumen 1 hora y 16 minutos de televisión al día, los jóvenes 1 hora y 9 minutos y los adultos jóvenes —hasta 44 años— 1 hora y 56 minutos.

Anita Fuentes, analista cultural y parte de la generación zeta, considera que la prensa rosa está moviéndose hacia Internet: "La prensa rosa se ha visto obligada a mutar, y lo ha hecho de diversas maneras. Hoy en día las celebrities dan entrevistas no a quien más dinero les ofrezca, sino a quien más visibilidad les vaya a dar. Se ha sustituido el dinero por los seguidores, las visitas y los me gustas. En este contexto, cobra protagonismo el presentador, normalmente un influencer, como es el caso de Ibai, que ofrece su audiencia a los entrevistados y, a cambio, aumenta su propia audiencia al obtener visibilidad entre el fandom de las celebrities entrevistadas. En otras palabras: el rol que antes desempeñaba el medio ahora lo desempeña un individuo", apunta.

"Dentro de cinco generaciones habrá otro cauce y otros canales pero se contarán las mismas cosas", prevé la crítica televisiva Diana Aller. La atracción que producen ciertas personas convierte en bucle este tipo de debates: "El recipiente es el mismo, pero somos iguales que siempre. Todo sucede de igual manera, hay personas erigidas como interesantes. Es el interés de las tripas, gente que se empareja, que se enamora. Al final todos los relatos van de lo mismo: sobre el amor y sobre hacerse mayor" declara.

Anita Fuentes: "Lo que consumían nuestras madres en televisión ahora lo reivindicamos nosotras a través del humor"

No hay que olvidar el origen de la prensa rosa, según concluyen algunos estudios. Este género apareció en España en el s.XIX y la clave del éxito se basa en alimentar "la curiosidad del ser humano de enterarse de lo que sucede en su entorno como si de un patio de vecinos se tratara (...) detalles de la vida de los famosos que aparenta ser divertida ayuda a contrarrestar la negatividad de la realidad de muchas personas", recoge La persuasión mediática: el caso de Telecinco, tesis doctoral del periodisa Álvaro Alberto Morillo.

Rosalía ha transformado el panorama musical en España e Ibai es un faro de mensajes saludables dentro de la jungla de Internet, pero es posible que ambos se hayan dejado arrastrar por formatos de telebasura. Puede que los formatos no sufran tanta transformación como se presuponía a las nuevas plataformas, pero lo que sí ha cambiado es la forma de percibir la exposición pública.

"Rosalía y Rauw Alejandro hacen lo que hacemos todos con nuestras redes sociales, pero a una escala planetaria", zanja la profesora Alonso.

Y además de ese cambio en exposición pública de cada uno, también ha cambiado la forma de percibir la prensa rosa. Tal vez sean reacciones encadenadas y una lleve a la otra: "En realidad, diría que en los últimos años ha habido una reapropiación a través de las redes sociales de la prensa rosa, liderada sobre todo por mujeres jóvenes y feministas y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ. Personajes como Belén Esteban, Lidia Lozano o Chelo García Cortés han pasado de estar en nuestras teles a estar en nuestros teléfonos en forma de stickers de WhatsApp, memes e incluso cuentas dedicadas a la astrología. Se trata de un fenómeno interesante: lo que consumían nuestras madres y nuestras abuelas en la televisión o las revistas ahora lo reivindicamos nosotras a través del humor y la estética pop", zanja Anita Fuentes.