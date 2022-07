Spider-Man será homosexual en la próxima entrega de cómics de Marvel

Marvel ha anunciado que en la próxima entrega de cómics de Spider-Man, el superhéroe será abiertamente homosexual. El anuncio ha llegado en plena semana del Orgullo LGTBIQ+ para sorpresa de todos.

El personaje, que se llamará Web-Weaver, aparecerá en la quinta entrega de la saga de cómics 'Edge of the Spider-Verse'. Su diseño correrá a cargo del prestigioso diseñador Kris Anka, que ya ha hecho algunos adelantos en redes sociales. "Desde el principio, busqué mucho en McQueen y Mugler como inspiración", ha publicado en Twitter.

"Lancé una amplia red para los diseños originales mientras también miraba las arañas nuevas y únicas que Steve Foxe ha recomendado, que eventualmente se combinaron con este aspecto", ha añadido, adjuntando la imagen del personaje que podremos ver en el cómic a partir del mes de septiembre.

"Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando concebí a Web-Weaver es que no puede, y no debe, representar a todos los hombres homosexuales", reivindicaba Foxe, el escritor de los cómics. El creador ha explicado lo paradójico que resulta que Spider-Man sea un personaje con gestos y movimientos bastante femeninos y que, sin embargo, sólo se le identifique como hombre heterosexual.