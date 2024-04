¿Qué hemos aprendido del dramático accidente de Supersubmarina?

"Del accidente de Supersubmarina no es posible aprender nada, porque las condiciones de los músicos siguen siendo igual de precarias. Adrián Díaz Bóveda, bajista de Novedades Carminha, no se anda con rodeos a la hora de responder a la pregunta planteada en el titular. "Los artistas que quieren tocar tienen que seguir echándose a la carretera y, si no tienen dinero para un hotel, deben regresar en coche después de los bolos, jugándose la vida. En esta historia no hay ninguna moraleja", zanja el director del Festival B, que se celebra el último fin de semana de septiembre en el Parc del Fòrum de Barcelona.

La historia que relata es la de esos grupos que van a taquilla —es decir, cobran en función de las entradas vendidas, aunque a veces deben descontar el alquiler de la sala— y que no se pueden permitir pagar un alojamiento en la localidad donde actúan, ni contratar a un conductor que les permita descansar durante el viaje de vuelta a casa. "La culpa es del capitalismo o del sistema que nos ha tocado vivir, donde impera la precariedad y estamos a merced de la oferta y la demanda. Es así de duro", critica Bóveda, también conocido como Jarri, quien tras el parón de su grupo se dedica a la organización de conciertos.

El 14 de agosto de 2016, los miembros de Supersubmarina regresaban a su pueblo tras una actuación cuando chocaron contra otro vehículo. El accidente les provocó graves secuelas. No pudieron volver a tocar y se encerraron en sí mismos hasta que decidieron contarle su experiencia al periodista Fernando Navarro. El resultado es el libro Algo que sirva como luz (Aguilar), que ha sido presentado este jueves en Madrid. La Habitación Roja recordaba en Instagram que "lo que les pasó nos podía haber pasado a cualquiera de los que nos pasamos la vida en la carretera".

Consciente de esa realidad, la banda liderada por Jorge Martí reconocía que el accidente les ha permitido reflexionar "sobre lo imprevisible, sobre el paso del tiempo, sobre su titánica lucha para recuperarse y sobre cómo el azar marca el devenir de nuestra vidas". Martín García Duque, miembro de Aurora & The Betrayers, no podría imaginarse hace dos años que un coche robado embestiría contra el suyo a casi 200 kilómetros por hora cuando regresaban después de un concierto "porque no salían los números para un mísero hostal". Ingreso hospitalario, lenta rehabilitación, cancelación de la gira y pérdida económica.