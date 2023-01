'The Last of Us': fecha de estreno, reparto y todo sobre la nueva serie de HBO Max

El inminente estreno de The Last of Us acapara la atención de los espectadores por la que puede ser la primera gran serie de 2023. La adaptación del videojuego de Naughty Dog estrenará su primer capítulo en HBO Max la próxima semana y contará con Pedro Pascal y Bella Ramsey dando vida a sus protagonistas Joel y Ellie.

La serie todavía no se ha estrenado de manera oficial y ya cuenta con aluviones de notas positivas por parte de la crítica. La adaptación cuenta con un 98% de aprobación de la crítica y rompe con la maldición de los videojuegos adaptados a la pequeña y gran pantalla.

El estreno de su primer capítulo está previsto para el próximo lunes 16 de enero en HBO Max y a partir de ese día, cada capítulo, se publicará de forma semanal, como acostumbra a hacer la plataforma con sus productos. En total, la primera temporada contará con nueve episodios.

La serie contará con Pedro Pascal, conocido por otras series como The Mandalorian, como Joel y Bella Ramsey, de gran labor en Juego de Tronos, como Ellie. También figuran Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Además, el reparto también contará con la presencia de Ashley Johnson y Troy Baker. La adaptación está escrita y producida por Craig Mazin, creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, creador del videojuego en el que se basa.

Un mundo postapocalíptico

La trama se desarrolla 20 años después de que un virus acabase con la sociedad moderna. Joel es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una zona de cuarentena. El viaje y la relación entre ambos es el motor de esta serie.

La franquicia The Last of Us, incluyendo el juego original y su posterior remasterización, suman más de 20 millones de unidades vendidas desde que saliera al mercado en 2013 con una versión para la videoconsola Playstation 3. El videojuego obtuvo, entre otros galardones, el premio BAFTA a Mejor Videojuego del Año en 2014.