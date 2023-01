Los estrenos de series y nuevas temporadas más esperados de 2023

Para el año que ahora empieza el menú con las series más esperadas viene cargado de títulos de los que se lleva hablando meses y puede que hasta años, como es el caso de la adaptación del videojuego The Last of Us. También habrá algún que otro spin-off de series consolidadas, esperados saltos del papel a la pantalla y nuevas temporadas de grandes títulos.

'The Last of Us' (HBO Max)

Después de años avanzando la adaptación de The Last of Us, por fin ha llegado el momento. La serie está terminada, la promoción lanzada y el estreno anunciado. Será el 16 de enero cuando este videojuego, uno de los más populares, cobrará vida en la pantalla en forma de serie. Lo poco que se ha visto hasta ahora a modo de avance y tráiler tiene muy buena pinta. Neil Druckmann y Craig Mazin son los creadores y Pedro Pascal y Bella Ramsay se meten en la piel de Joel y Ellie en este mundo apocalíptico.

'Entrevista con el vampiro' (AMC+)

Louis de Pointe du Lac y Lestat de Lioncourt, los inmortales personajes creados por Anne Rice, tienen nuevos rostros tras su adaptación al cine en los noventa. Jacob Anderson y Sam Reid se convierten en la serie de AMC en unos Louis y Lestat muy diferentes a los interpretados por Tom Cruise y Brad Pitt. La serie ha gozado de unos resultados muy buenos a nivel de crítica en Estados Unidos y el próximo 12 de enero llega a España. La primera temporada consta de siete episodios en los que la mezcla de géneros y tonos salpicada con alguna que otra pincelada histórica promete sorprender en muchos sentidos.

'Ahsoka' (Disney+)

Disney+ continuará en 2023 con sus planes de expansión para el universo de Star Wars y entre los nuevos títulos que llegarán se encuentra el de Ahsoka, personaje que, siguiendo la estela de otros de la saga, contará con su propia serie. Esta Jedi presentada en las Guerras Clones y protagonista destacada de la anima Star Wars Rebels estará interpretada por Rosario Dawson. No hay mucha información al respecto, pero se especula con que estará ubicada temporalmente en el espacio de The Mandalorian, que lanzará su tercera entrega también este año. El estreno de Ahsoka está previsto para el 12 de marzo.

'The Boys: Gen V' (Amazon Prime Video)

Una de las series de superhéroes más irreverentes, bestias y divertidas de las últimas temporadas, The Boys , tendrá un spin-off. Otro, porque en 2022 se estrenó la serie animada The Boys: Diabolical. La que llegará ahora será Gen V. Su trama se desarrollará en un ambiente universitario y los acontecimientos que narra tendrán lugar en paralelo a lo que suceda en la tercera de The Boys. El tono, según avanza el tráiler, será similar al de la serie madre. Entre los fichajes del reparto se encuentran Patrick Schwarzenegger como Golden Boy, Sean Patrick Thomas como Polarity y Jaz Sinclair como Marie Moreau.

'Berlín' (Netflix)

Berlín fue uno de los primeros miembros de la banda del Profesor en caer en La casa de papel y, aún así, es el que más recorrido ha tenido. No solo porque el recurso del flashback lo mantuvo vivo durante las temporadas que vinieron después de su muerte, si no porque, además, será el primero en disponer de una serie propia para profundizar aún más en su historia personal. De esta precuela, que contará de nuevo con Pedro Alonso en el papel, se ha avanzado poco salvo que será una de ladrones y que ha fichado para el reparto a Michelle Jenner, Tritán Ulloa, Julio Peña y Begoña Vargas.

'Reina Roja' (Amazon Prime Video)

La trilogía de Juan Gómez-Jurado se convertirá en serie con Koldo Serra a los mandos de la dirección y con Amaya Muruzábal y Salvador Perpiñá como responsables del guion de un thriller muy esperado. Vicky Luengo se convertirá en la protagonista, Antonia Scott, la oficialmente mujer más inteligente del planeta y miembro de un proyecto policial secreto. Un nuevo y complicado caso la obliga a conectar con el que fuera su mentor, Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian), quien no atraviesa su mejor momento profesional. Emma Suárez, Álex Brendemühl, Andrea Trepat y Fernando Guallar también estarán en el reparto.

'30 monedas' (HBO Max)

30 monedas, la historia de Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría que convirtió a Pedraza en centro de un misterio oscuro de proporciones vaticanas y con un demonio/monstruo incluido, volverá con una segunda temporada a la que se ha sumado Najwa Nimri. En la nueva entrega los personajes interpretados por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner, es decir, el padre Vergara, el alcalde Paco y la veterinaria Elena, deberán lidiar con las consecuencias de todo lo ocurrido en la primera entrega.

'Los Farad' (Amazon Prime Video)

La nueva serie de Mariano Barroso, director de El día de mañana y La línea invisible, contará con el guion de Alejandro Hernández y trasladará al espectador a la Marbella de los años ochenta. Un retrato de un ambiente de lujo, excentricidades, tráfico de armas y mafia de la mano un joven que intenta abrir un gimnasio. Sus protagonistas son Miguel Herrán y Susana Abaitua, que estarán acompañados por Pedro Casablanc, Adam Jezierski, Nora Navas, Amparo Piñero y Fernando Tejero, entre otros.

'La Unidad Kabul' (Movistar Plus+)

La tercera temporada de La Unidad, serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, promete emociones aún más fuertes y se estrenará en Movistar Plus+

en la primavera de 2023. Esta vez parte de la acción se trasladará a una Kabul recién tomada por los talibanes y se centrará en las labores de evacuación de los españoles en Afganistán con los enfrentamientos entre distintas fuerzas envolviéndolos. Regresan Nathalie Poza, Marian Álvarez, Michel Noher y Fariba Sheikan y se suman Mehdi Regragui, Shabnam Rahimi y Reyhane Noori, entre otros.

'Buenos presagios' (Amazon Prime Video)

La única pega que se le podía poner a la primera temporada de Buenos Presagios, una de las mejores series de 2019, es que no fuese a tener más temporadas puesto que la novela escrita a cuatro manos por Terry Prattchet y Neil Gaiman solo constó de un volumen. Sin embargo, resultó que había aún más que contar sobre la amistad del ángel Aziraphale y del diablo Crowley porque ambos autores habían hablado sobre escribir una continuación. Con ese material se ha construido la segunda entrega, que volverá a tener a Michael Sheen y David Tennant en los papeles principales.