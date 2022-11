Tim Burton deja su sello en la entretenida 'Miércoles' para Netflix

Existen historias que, por su temática, su tono y su particular universo, parecen nacidas para dejarlas en manos de artistas muy concretos. Es el caso de la familia Addams y Tim Burton. El director de Burbank se pone a los mandos de Miércoles, serie creada por Alfred Gough y Miles Millar, y le imprime su toque personal sin excederse en ello. Delante de la cámara, la actrix Jenna Ortega encaja a la perfección como este icónico personaje dentro de una serie que apuesta por el humor negro intrínseco a Miércoles, el misterio y el entretenimiento.

De la macabra familia Addams existen varias historias. Primero, aquella serie de los años sesenta. Después, las películas de 1991 y 1993 con Anjelica Huston en el papel de Morticia y Christina Ricci como Miércoles. Ahora, la temporada de ocho episodios que estrena este miércoles Netflix recupera una vez más a la familia creada por Charles Addams al completo. Aunque en realidad el foco, como avisa el título, está puesto en la hija mayor: una adolescente problemática, tenebrosa y fría que se ha metido en un problema muy gordo en su antiguo instituto por vengar a un hermano un tanto blandengue para su gusto con el que solo ella puede meterse.

Así, por un incidente que implica algo de sangre y una acusación grave, Miércoles acaba en un internado llamado Nevermore regentado por Larissa Weems (Gwendoline Christie). En ese lugar, que goza de una arquitectura más que resultona, conviven vampiros, sirenas, gorgonas, hombres lobo y toda clase de seres inadaptados y fuera de la sociedad en menos armonía y paz de lo que le gustaría al claustro. Todo el primer episodio es puesto al servicio de la introducción de un mundo posiblemente conocido para el espectador que intenta sorprender y aportar algo distinto. De hecho, Miércoles goza de cierta frescura con ese tono entre lo tenebroso y lo colorido que Tim Burton sabe manejar tan bien aderezándolo con toques del género adolescente sin que, aparentemente, las hormonas tengan mucho que decir.

La serie comienza presentando a los miembros de la familia Addams con alguna que otra pincelada tan rápida como eficaz para captar sin mayor esfuerzo su personalidad y la dinámica existente entre ellos. Gomez está interpretado por Luis Guzmán y Morticia, por Catherine Zeta-Jones. A Pugsley le da vida Isaac Ordonez y ella, Miércoles, es una Jenna Ortega tan adolescente, cortante, misteriosa y adicta al humor negro como cabría esperar. Una descripción que, visto el primer episodio antes del estreno, se puede aplicar también al tono de la serie. A partir de ahí, la ficción auspiciada por Tim Burton, que figura también en los créditos como productor ejecutivo, se dedica a dibujar su universo estudiantil y el pueblo aledaño usando a un personaje, la compañera de habitación adicta a los colorines y a las redes sociales, como conductora por los distintos espacios. Enid Sinclair (Emma Myers) cumple su función de guía, pero también, por oposición con Miércoles, ofrece algunas de las escenas más simpáticas del primer episodio.

La familia Adams en la serie 'Miércoles', de Netflix. — Cr. Netflix © 2022

Miércoles aterriza en Nevermore de rebote, enfadada con el mundo en general y con sus padres en particular. Odia a todos, no tiene intención de hacer amigos y solo piensa en escaparse de lo que considera una cárcel. Poco le importa la promesa de que allí podría encajar porque está rodeada de gente como ella. En realidad, nadie es como ella. Ese es su pensamiento. Y tampoco tiene interés en conectar con nadie. Cualquiera que haya visto los trabajos anteriores de Burton encontrará las conexiones entre este personaje y otros outsiders que pueblan su filmografía. El viaje de la primogénita de los Addams es la propia serie y desentrañar los misteriosos asesinatos que están teniendo lugar en los alrededores del colegio, su motivación. Amante de lo oscuro y lo violento, no es de extrañar que se sienta atraída ante la idea de resolver un caso de muertes sangrientas y macabras.



Lo que se puede apreciar a lo largo de esa puerta de entrada de menos de una hora de duración es el empeño de la serie en dejar claras desde el principio cuáles son sus cartas, su tono y los caminos por los que pretende moverse. Más allá de los personajes, conocidos y no conocidos, lo más interesante es ver cómo encajan todos los ingredientes que se quieren incluir. Miércoles es una serie con adolescentes como protagonistas, pero que no tiene por qué ser solo para ellos. Su arranque tiene lo suficiente para enganchar al espectador más allá de su edad con una protagonista tan carismática como divertida (a su manera), un imaginario muy del estilo de Tim Burton, un ritmo rápido que no pierde el tiempo y secretos por descubrir.

Una imagen de la serie 'Miércoles', de Netflix. — Cr. Netflix © 2022

Como trasfondo, para darle más empaque a la historia, todos esos temas que en mayor o menor medida siempre están presentes en la obra de Tim Burton. Los mencionados outsiders, pero también los sentimientos de soledad, incomprensión y rechazo que suelen cargar en su mochila. O esa sensación de no encajar en ningún lugar presente en la mayoría de sus personajes protagonistas y que en Miércoles se extiende también a algunos secundarios como el hijo del sheriff, un chico aparentemente normal que también quiere escapar de su vida. Sin olvidarse de las complicadas relaciones entre padres/madres e hijos/hijas que tanto ha explorado en sus películas y de la fascinación por la muerte. Miércoles, probablemente muy a su pesar, se llevaría bien con cualquiera de los personajes de los anteriores trabajos de quien dirige su serie, desde Jack Skellington a Sweeney Todd pasando por Batman. Incluso con Eduardo Manostijeras pese a la inocencia y la candidez de este.

Tanto director como guionistas ponen pronto toda la carne en el asador con la promesa de ofrecer un mundo de criaturas fantásticas, monstruos, magia, una sociedad secreta, homicidios (o intentos de), barra libre humor negro y, si se tercia, algún que otro chasquido de dedos para contentar a los fans de la familia Addams en sus versiones pasadas. Para ellos también está el guiño del fichaje Ricci, la Miércoles de los noventa, con un papel secundario. Se avanzaba en el tráiler y hace su aparición en los primeros compases de la serie como la señorita Thornhill, profesora de una escuela en la que mucha clase no parece que vayan a dar. Bastante tienen que sobrevivir a un asesino que anda suelto.

Miércoles, como serie, tiene bastante que ofrecer y, como Nevermore, cuenta con muchos recovecos que explorar. Puede verse como una historia de adolescentes con sus cosas de adolescentes buscando su propia identidad; como una de un caso a investigar y resolver; como una de fantasía con monstruos y una pizca de terror; como una de humor negro o, en el mejor de los casos, como una serie que aglutina todo eso y lo pone al servicio del entretenimiento. La banda sonora corre a cargo de Danny Elfman, colaborador habitual de Burton.