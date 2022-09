Las tramas abiertas de 'El cuento de la criada' para su quinta temporada

Después del final de la cuarta temporada de El cuento de la criada, no hay salvación posible para June Osborne más allá del legado que pueda dejar para generaciones posteriores a la suya. O, al menos, no debería haberla. El personaje interpretado por Elisabeth Moss que tantas alabanzas le han valido a la actriz de Mad Men y El ala oeste de la Casa Blanca cruzó en The Wilderness una línea de no retorno.

Ahora, en la quinta tanda que se estrena este miércoles en España de la mano de HBO Max, June deberá lidiar con las consecuencias de lo que hizo, que no serán ni pocas ni livianas. Ella, pero también los suyos, porque nadie de su entorno está a salvo.

Nota: A partir de aquí el texto contiene spoilers de la cuarta temporada.

Antes de recopilar la poca información existente sobre la nueva entrega de la serie creada por Bruce Miller, conviene recordar qué ocurrió en aquel capítulo emitido a mediados de junio del pasado año que cambió el rumbo moral de un personaje que, hasta ahora, había salido bastante airoso de sus desplantes a Gilead. Otras criadas acabaron muertas o mutiladas por mucho menos. El final de la cuarta temporada se centró, básicamente, en culminar el abrazo de June a su lado más vengativo. Viendo que Fred Waterford (Joseph Fiennes) no iba a ser condenado por sus crímenes como correspondía gracias a su acuerdo a cambio de información, decidió mover ficha.

Su jugada consistió poner en contacto a Mark Tuello (Sam Jaeger) con Lawrence (Bradley Whitford) para que el comandante le hiciese al representante canadiense una oferta que no pudiesen rechazar sus superiores. 22 mujeres a cambio de entregar a Waterford a Gilead para que sea juzgado allí según las leyes de la teocracia que él mismo ayudó a fundar. Las partes implicadas aceptaron y se produjo el intercambio. Escoltado por los Ojos con Nick (Max Minghella) a la cabeza, el prisionero fue entregado a su excriada en el bosque. Esta le daba a escoger qué muerte quería y él, que no la veía capaz de matarlo, eligió la menos rápida y más dolorosa. Al sonido del silbato acudieron una jauría de antiguas criadas tan llenas de ira como quien las lideraba. Entre todas matan a golpes a quien representa al poder y los abusos sufridos.

El capítulo acababa con una escena en la que June vuelve a su casa en Toronto, junto a su marido, para despedirse de su hija menor. Cinco minutos con ella antes de empezar a afrontar las consecuencias de lo que acababa de hacer, que, después de todo, lo ha hecho por ella. Se condena para salvar a las demás. Porque si bien las ataduras físicas con Gilead las rompió al escapar, las psicológicas de lo padecido allí son más difíciles de cortar. Ahí es donde arrancará, según se ha publicado, la quinta temporada de El cuento de la criada, que solo unos días antes de su estreno anunciaba la confirmación de una sexta y última. Aunque el universo de Gilead continuará, en teoría, con la adaptación de Los testamentos, la secuela escrita por Margaret Atwood.



¿Qué se sabe y qué avanzan los tráilers de la nueva temporada?

Para esta pregunta la respuesta es relativamente poco. Porque no se han podido ver los capítulos antes del estreno y no se han publicado grandes sinopsis. En IMDB se pueden leer unas bastante escuetas de los dos primeros episodios, que son los que se estrenan esta semana. De Morning, el primero, se dice que "después de deshacerse del comandante Waterford, June continúa su lucha para encontrar a su hija Hannah, mientras la influencia de Gilead se expande en Canadá". Del segundo, Ballet, "June lucha por seguir adelante con su vida en Toronto. Serena planea un elaborado memorial. La tía Lydia y Janine preparan a Esther para su primer puesto como criada".

Los tráilers dan algo más de información de cuáles serán las grandes líneas argumentales de la temporada. La principal, la batalla que prometen entre June y Serena (Yvonne Strahovsky). A la primera se la escucha decir en los avances publicados que quiere que la segunda sepa que fue ella quien mató a su marido. Además, reconoce ante Luke (O-T Fagbenle) que lo disfrutó.

Aniquilado Waterford, su siguiente objeto de venganza es Serena que, fría y calculadora como ha sido siempre, se muestra ante la opinión pública como una pobre viuda embarazada convertida en una suerte de mártir. El poder de su imagen parece hacer que el número de adeptos a Gilead crezca en Canadá. En la batalla entre ambas que se avecina se pone el foco en esta nueva entrega de diez episodios.

En esos mismos tráilers se escucha desde la República decir que no van a permitir que una criada mate a su comandante y la cosa quede así, sin más. June ya era enemigo público de Gilead después de haber logrado liberar a decenas niños. Ahora solo ha añadido una muesca más en la escala de odio de los que gobiernan al otro lado de la frontera. "June Osbourne es un cáncer y teneos que extirparlo", se escucha en el avance. A tía Lydia (Ann Dowd) se la ve preparando a sus nuevas 'niñas' para una tarea que nunca pidieron y a Moira (Samira Wiley) tan en la lucha como siempre.

Diez nuevos episodios previos a un desenlace en forma de sexta temporada que su creador y productor, Bruce Miller, ha reconocido en exclusiva a The Hollywood Reporter que será en el que ha estado pensando desde el principio. Sobre ese final solo ha dicho que se ha ido perfilando mientras trabajaba en la quinta. Han sido, reconocía, capaces de mantenerse fieles a la idea que tenían en mente y alejados de lo que se narra en Los testamentos.