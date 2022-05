Bono y The Edge, cantante y guitarrista del grupo de música irlandés U2, han sorprendido a los ucranianos este domingo con un concierto en una de las estaciones de metro de Kiev que sirve como refugio desde que empezó la guerra.

Según ha publicado la banda en su cuenta de Twitter, el acontecimiento ha tenido lugar después de haber sido invitados por el presidente Volodímir Zelenski. Ambos músicos han tocado ante una pequeño grupo de civiles y soldados que se salvaguardaban en la parada de metro. Esta ha sido su manera de transmitir así, en directo y por sorpresa, su mensaje de apoyo y esperanza a los ciudadanos.

Bono ha elogiado la lucha de Ucrania por la "libertad" durante la actuación en la capital: "La gente de Ucrania no solo está luchando por su propia libertad, está luchando por todos los que amamos la libertad". Desde la plataforma de la estación, el ícono del rock de 61 años ha cantado, entre otras, los clásicos de U2 Sunday Bloody Sunday, Desire y With or Without You.

El cantante también ha hecho referencia a los conflictos ocurridos entre Irlanda e Inglaterra. Para más inri, este emotivo e inolvidable concierto ha tenido lugar en el aniversario de otro domingo sangriento, 50 años después de la masacre de Bogside, en Irlanda del Norte.

El bolo también ha coincidido con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la II Guerra Mundial en Europa. Los dos componentes del grupo de Dublín han visitado otras zonas del país como Bucha, símbolo de las atrocidades que el Ejército ruso está cometiendo durante la ocupación.