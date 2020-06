"EEUU fue construida sobre el genocidio de nativos y sobre la esclavitud. Esa es la fábrica de EEUU (...) Y el hijo de puta no denunció a los hijos de puta del Ku Klus Klan, a la extrema derecha y a esos hijos de puta de los nazis. (…) Eso de que EEUU es la cuna de la democracia ¡es una gilipollez!". Hace dos años Spike Lee, que no menciona jamás el nombre del presidente de EEUU, a veces le llama el ‘agente naranja’, se despachó a gusto con estas palabras en 2018, en el Festival de Cine de Cannes en la presentación de su película Infiltrado en el KKKlan (Gran Premio del Jurado).

El certamen francés no se ha celebrado este año a causa de la pandemia y el cineasta no ha podido presentar su nueva película, Da 5 Bloods: Hermanos de sangre –seguramente no hubiera podido competir al ser una producción de Netflix–, pero con ella y a propósito de ella ha vuelto a soltar sapos y culebras que resultan verdades como puños. "Es 2020, y las personas negras todavía están atrapadas en el infierno", dijo a The Times tres días después de la muerte de George Floyd en Mineápolis.

Los soldados negros en Vietnam

"A ver si los negros espabilamos y rapidito", grita uno de los personajes de esta ficción, la historia de cuatro afroamericanos, veteranos de guerra, que regresan ahora a Vietnam en busca de los restos mortales del que fuera su jefe de pelotón y del oro que le ayudaron a ocultar. Un relato con el que Spike Lee no solo rinde homenaje a los soldados negros en aquel conflicto, sino a los que participaron en muchas otras guerras de la historia de EEUU, y con el que saca los colores a un país incapaz de superar el odio y que está hundido en un profundo racismo.

Da 5 Bloods: Hermanos de sangre –producción de Netflix porque no consiguió financiación de ninguno de los grandes estudios– está dedicada a los negros que fueron enviados a Vietnam, un 32% de las tropas (la población negra era entonces el 1% del país). Soldados que vivieron en la selva la muerte de Martin Luther King y que cuando regresaron a casa se encontraron en plena lucha por los derechos civiles al mismo tiempo que una buena parte del país les señalaba con el dedo y les llamaba "asesinos de niños". Muchos de ellos sin trabajo, en algunos casos volvían enganchados a la droga y prácticamente todos, con un doloroso trauma.

'Da 5 Bloods'

Una guerra inmoral

"Luchamos en una guerra inmoral que no era nuestra, por unos derechos que nosotros no teníamos". Es parte del monólogo que dice frente a la cámara Delroy Lindo, uno de los protagonistas de la película. Él es el tipo que representa en esta ficción a los poquísimos ciudadanos negros que votaron a Trump en las elecciones, un hombre que, sin embargo, vive consciente de la maldición que acecha a los de su raza en EEUU.

Con éste y el resto de personajes, Spike Lee recorre la selva de Vietnam decenios después de que lo hicieran los soldados, para decir al público que en aquel país asiático las familias siguen enfrentadas por el conflicto y que los americanos que lucharon allí fueron engañados por la propaganda anticomunista del gobierno para matar a más de un millón de personas. Una verdad que los hombres de esta ficción comprendieron en la selva gracias a su jefe de pelotón, 'Tormenta Norman', el ‘hermano’ que les enseñó "Historia Negra cuando nadie lo hacía".

'Apocalypse Now'

Con flash-backs en un formato diferente al del relato que se desarrolla en el presente y a las imágenes que graba uno de los personajes, con unos actores que no han sido rejuvenecidos para rodar esas secuencias del pasado de la guerra y con insertos de fotografías y de carteles –juegos de los experimentos de Spike Lee–, la historia va avanzando con la música del impresionante álbum What’s Going On, que Marvin Gaye compuso como si estuviera cantando un soldado en Vietnam que regresa a EEUU ("Madre, madre, / hay demasiadas como tú llorando. / Hermano, hermano, hermano, / hay demasiados de vosotros muriendo. / Sabes que tenemos que encontrar la forma / de traer algo de amor aquí hoy, sí").

Ese soldado podría ser uno de algunas de las películas sobre Vietnam que Spike Lee celebra en Da 5 Bloods, especialmente Apocalypse Now, de Coppola. Aunque el cineasta no pierde ocasión de ridiculizar otras, como las protagonizadas por Stallone o las de la serie de televisión Walker, Ranger de Texas. "Tanto hijoputa de Hollywood con ganas de ganar la guerra de Vietnam". Aprovecha también el cineasta la trama del oro escondido para rememorar otro de sus admirados clásicos, El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948) y su "no necesitamos insignias apestosas".

"Salvar el alma de EEUU"

Un par de festivales de tiros, conversaciones entre los personajes muy divertidas que se oscurecen y convierten en tragedias en otras secuencias, una estupenda interpretación de todos los actores (Delroy Lindo, Chadwick Boseman, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis e Isiah Whitlock Jr son los principales) y una cruda denuncia componen este largometraje, que encuentra un espacio perfecto para recordar las palabras de Martin Luther King, el 4 de abril de 1967, en Riverside Church de Nueva York.

"Salvar el alma de EEUU. Estábamos convencidos de que no podíamos limitarnos a ciertos derechos para los negros. En cambio, nos aseveramos en la convicción de que EEUU nunca sería libre ni se salvaría de sí mismo hasta quitar a los descendientes de sus esclavos los grilletes que aún llevan". "Justo un año después –recuerda Spike Lee– fue asesinado por estos EEUU".

"Siempre hemos creído en este país. Es por eso que luchamos por él, incluso sabiendo que éramos esclavos, en la guerra civil... –dijo el cineasta a The Guardian en la promoción de la película– ¡Construimos a este hijo de puta! Quiero decir, ¡no hemos sido más que patriotas! Y este gran, gran país aún no ha cumplido su promesa a las personas de color. La historia se repite. Y podemos aprender de la historia... pero si nos despertamos".