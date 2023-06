Vinicius logra aplazar su declaración por los insultos racistas al estar de vacaciones

El Juzgado de Instrucción número 10 de València ha aceptado la petición del futbolista del Real Madrid Vinicius Jr de aplazar su declaración por los insultos racistas por encontrarse de viaje fuera de España.

El jugador debía declarar este martes por videoconferencia ante el tribunal encargado de investigar los insultos racistas que recibió el 21 de mayo, durante el partido de la LaLiga Santander que enfrentó a este equipo con el Valencia CF en el estadio de Mestalla.

El propio jugador ha hecho público en las últimas horas en sus redes sociales fotos que dan a entender que se encuentra de vacaciones en Miami.

Ya han prestado declaración dos jóvenes investigados por los insultos la pasada semana, donde aseguraron no tenían odio ni racismo contra Vinicius ni contra ningún otro jugador. El tercer detenido lo hará el 11 de julio. Los jóvenes explicaron ante el juez que no insultaron a nadie y, sobre los gestos que efectuaron, dijeron que no tenían ninguna intención racista ni se hicieron por odio hacia Vinicius o cualquier otro jugador negro.

El Juzgado número 10 de València abrió el procedimiento tras recibir un atestado por un posible delito de odio elaborado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía del País Valencià.

A estas diligencias previas se acumuló una denuncia por los mismos hechos interpuesta por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, entidad a la que se tiene ya por personada en la causa como acusación particular.