Messi deja el FC Barcelona

El delantero argentino Lionel Messi no renovará por el Barcelona, según anunció este jueves el club azulgrana, que atribuye a "obstáculos económicos y estructurales" relacionados con Laliga la imposibilidad de firmar un nuevo contrato.

El club y el futbolista llevaban varios meses negociando la renovación, y, según reza el texto difundido por el FC Barcelona, habían logrado llegar a un acuerdo para consignar un contrato que permitiría que Messi continuara siendo jugador de la plantilla la próxima temporada (que arranca la próxima semana).

Sin embargo, según explica el Barça en el comunicado, la renovación del contrato "no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)". "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", prosigue el texto.

Como conclusión, el comunicado expresa que "el Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".

Acuerdo que iba "por el buen camino"

Pese a que Messi finalizó contrato con el Barça el pasado 30 de junio, todo parecía indicar que el astro argentino firmaría un nuevo acuerdo para las dos próximas temporadas con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club. De hecho, Laporta insistió en que la renovación de Messi iba "por el buen camino" en todas sus comparecencias y aseguró estar "tranquilo" respecto a su continuidad en el equipo.

El cumplimiento del fair-play financiero de LaLiga era el único obstáculo que, según el dirigente de la entidad azulgrana, podía apartar a Messi del Camp Nou. Sin embargo, el acuerdo anunciado este miércoles por LaLiga con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes parecía allanar el camino del Barça para renovar al crack de Rosario.

De hecho, Messi aterrizaba el miércoles en la capital catalana al finalizar de su vacaciones, y su padre y representante, Jorge Messi, lo hacía este jueves -apenas 24 horas después- para reunirse con Laporta, en un encuentro que a priori debía servir para sellar la continuidad del jugador.

El objetivo era anunciar su renovación antes de que el Barcelona disputará el Trofeo Joan Gamper ante el Juventus en el Estadio Johan Cruyff, el próximo domingo, cuando Messi debía dirigirse, como capitán, a los socios, en los parlamentos.