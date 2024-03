Los Mossos registran la sede de la Federación Catalana de Fútbol por un presunto fraude en las elecciones de 2022

Los Mossos d'Esquadra registran este martes la sede de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), en Barcelona, por presuntos delitos de falsedad en documentos públicos y privados, así como por administración desleal, según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado. El diario El País informa que el caso "está vinculado a un presunto fraude en las pasadas elecciones", celebradas en 2022 en las que se impuso Juan Soteras.

Los Mossos han irrumpido a primera hora de este martes en las oficinas de la FCF, en la calle Sicilia de Barcelona, donde no han dejado acceder a los trabajadores.

La entrada ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell que también ha decretado el secreto de las actuaciones.

Por esta razón, los Mossos no han comunicado aún si hay detenciones o no. El TSJC ha indicado que no se comunicarán hasta que el juzgado levante el secreto de la actuación.