La periodista Danae Boronat abandona 'Sport' y denuncia censura

El fútbol femenino lleva varias semanas bajo el foco mediático no solo por los abusos a las jugadoras de Estados Unidos que se han desvelado este martes, sino también por la negativa de 15 futbolistas españolas a participar en la selección española. Esta última noticia le ha costado a la periodista Danae Boronat su puesto de colaboradora en Sport, medio al que ha presentado su renuncia.

La periodista deportiva y autora del libro No las llames chicas, llámalas futbolistas ha anunciado este miércoles que abandonaba el diario. Boronat escribía desde hace más de un año en Sport un artículo de opinión semanal. La decisión, ha explicado, la tomó después de que el medio no dejase publicar su última pieza, en la que hablaba de la renuncia en la selección de fútbol femenina.

En su cuenta de Twitter, la periodista ha contado que desde Sport le informaron de que su artículo "no seguía la 'línea editorial' en el caso de la selección femenina". "Si no me dejan publicar lo que quiero y cómo quiero no puedo continuar", ha explicado. Ha concluido apuntando que "el descrédito de la profesión no cesa, en mi caso intentaré seguir ejerciéndola libremente".

El director de Sport, Lluís Mascaró, ha argumentado en declaraciones a Público que la razón de haber prohibido la publicación del último artículo de Boronat ha sido el perjuicio que supondría al periódico el tema que trataba. "Ella ya había escrito artículos que iban en contra de la línea editorial. Yo le rogaba que escribiera de otra cosa, pero como no hizo caso de la sugerencia le dije que no podía publicar ese artículo que perjudicaría al periódico", ha afirmado Mascaró.

"Váyase señor Vilda, váyase"

El 23 de septiembre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó que había recibido correos de las 15 jugadoras internacionales, después de haber sido convocadas para formar parte del equipo, renunciando a su puesto.

Estos mensajes de las futbolistas señalaban una razón clara en su toma de decisión: Jorge Vilda, el actual seleccionador del equipo español. Las 15 explicaban, según el comunicado de la RFEF, que la situación generada por el técnico "les afecta de forma importante en su estado emocional y en su salud y que, mientras no se revierta, renuncian a la selección nacional de España".

Menos de un mes antes de la polémica, Boronat escribió en Sport un artículo titulado Váyase señor Vilda, váyase. En él, criticaba la actitud absolutista del entrenador y apoyaba abiertamente a las jugadoras de la selección que poco antes habían mostrado ya su disconformidad con el trabajo del técnico.

La periodista escribió, refiriéndose a Vilda, cómo "su trato paternalista, sus métodos de entrenamiento, sus decisiones futbolísticas o su obsesión por controlar desde el mensaje que tienen que dar a la prensa hasta con quién y a dónde van cuando tienen unas horas libres han provocado constantes quejas que han sido ignoradas y que han llevado a las jugadoras al hartazgo".

Boronat, frente a la RFEF

Boronat afirmó el pasado 26 de septiembre que la Real Federación presionaba a los medios de prensa deportiva. "Están presionando para que no se publiquen y no digamos ciertas cosas, ni expliquemos las cosas que sabemos", declaró en un directo en el canal de Twitch de MisterChip. "Hay un mundial dentro de poco y la Federación le puede dar o quitar muchas cosas a un medio de comunicación", concluía la periodista.

La Federación no tardó en responder a la denuncia de Boronat, quien había calificado la situación de "muy grave". El director de comunicación de la RFEF, Pablo García-Cuervo, lanzó un provocador mensaje desde su cuenta de Twitter citando el vídeo de las declaraciones publicado en la red social. García-Cuervo incitó así a la periodista, de la que no obtuvo respuesta: "Desde la Federación te invitamos y te animamos a que des nombres y cuentes todo lo que sabes".