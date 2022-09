"Tenéis una decimosexta jugadora de pie con vosotras": las reacciones a la salida de 15 futbolistas de la selección española

La salida de 15 jugadoras de la selección española de fútbol ha generado un gran revuelo. En un momento de gran forma de las futbolistas españolas y con un Mundial cerca, la decisión ha supuesto mucha conmoción.

La clave de este desencuentro entre la Federación y las jugadoras es por la continuidad del entrenador, Jorge Vilda, al que culpaban de un "estancamiento" en los resultados.

Las futbolistas españolas han recibido el apoyo de la máxima exponente del fútbol femenino, la capitana de la selección de EEUU, Megan Rapinoe. "Tenéis una decimosexta jugadora de pie con vosotras en EEUU. Todos deberíamos escuchar", publicaba en sus redes sociales.

No es una situación nueva en el deporte. Ha habido infinidad de casos de deportistas descontentos con sus entrenadores, pero cuando se habla de deporte femenino, el rasero parece ser distinto.

Quique Peinado ha señalado estas diferencias comparando casos. Ante la portada de Marca, que acusaba a las futbolistas de "chantaje", el periodista se ha preguntado sobre la reacción de la prensa cuando los tenistas españoles no querían a Gala León como capitana de la Copa Davis.

En ese caso, como se ha recogido en algunos medios que han recuperado los tuiteros, se hablaba de que León "echaba otro pulso" a los tenistas, que los tenistas "pedían" que no fuera su capitana, o de una "guerra abierta" de los deportistas contra Gala León. En ningún caso se habló de un "chantaje" o algo parecido.

Este ejemplo puede ser el más preciso en la dualidad de criterios, ya que además es la situación contraria a la de la selección. Un grupo de deportistas masculinos que no quieren a la entrenadora, y en este caso, la narrativa está a su favor.

Los precedentes con los entrenadores y la Federación en la selección femenina no son buenas. El antecesor de Vilda, Ignacio Quereda, fue acusado por las jugadoras por abusos, insultos y humillaciones. Aún así, estuvo en el cargo durante casi 30 años, a pesar de los malos resultados y las quejas de varias generaciones de futbolistas.

Si bien en el caso de Vilda es una cuestión más deportiva y de sintonía con las jugadoras, El Confidencial publicaba hace unas semanas las quejas por las relaciones del entrenador con el Real Madrid y sus jugadoras.

A saber qué pasa en la selección femenina de fútbol y quién tiene razón. Pero lo que no puede ser es decir que las jugadoras no tienen derecho a hacer lo que hacen cuando ha ocurrido antes y no se ha reaccionado así.

Si 15 de 25 jugadoras se juegan su futuro, no es una tontería

— Quique Peinado (@quiquepeinado) September 23, 2022