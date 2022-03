La piloto de motociclismo María Herrera: "Cuando empecé a ganar carreras, me decían que me quedara en casa"

En la parrilla de salida, con sus monos y sus cascos, todos los pilotos son iguales, aunque existe una diferencia: sólo hay una mujer esperando a que se agite la bandera que marca el inicio de la carrera. Ella es María Herrera, una toledana de 25 años que a lomos de una moto de 260 kilos ha conseguido todo un hito en este deporte eminentemente masculino. Es la única piloto en el mundial de MotoE, donde lleva compitiendo cuatro años, y sueña con llegar al primer puesto del podio.

Empezó en esto siendo una niña y carrera a carrera fue demostrando que ha nacido para hacer historia en el motociclismo, su gran pasión. Lo está consiguiendo: en 2013 se convertía en la primera mujer en ganar una carrera del Campeonato de España de Velocidad, en 2020 fue Campeona de España del ESBK, el Campeonato de España de Superbike femenino y en 2021 se alzó con el título de campeona de España en la Competición de Super Bike femenina de 600cc.

El camino no ha sido fácil, como ella misma revela en la entrevista que concede a Público en plena preparación para la nueva temporada. "Este año es mi cuarto año en Moto E. Vengo de una lesión el año pasado, pero me he visto bastante bien en los test oficiales y creo que puedo optar al top 5 si se trabaja bien y esa es mi meta. También compito en el Campeonato de España y quiero ganar todas las carreras posibles", confiesa ilusionada.

"En la primera prueba que hice de pequeña quedé quinta entre 200 niños. Ahí empezó mi carrera deportiva"

Pese a su juventud, ya lleva 17 años subida encima de una moto, afición que heredó de su padre, que ha sido su mayor apoyo y el que siempre la ha apoyado para perseguir su sueño y romper las barreras de género que aún imperan en este deporte. "Tengo dos hermanos, uno más mayor y otro más pequeño y empezamos los tres en esto. A los cinco años mi padre vio que yo quería ganar a todos los que estaban a mi alrededor, que quería carreras y competición, así que me apuntó a una escuela de selección de pilotos donde estaban los mejores del mundo. Me dijo que hiciera lo que pudiese y en esa primera prueba quedé la quinta entre 200 niños. Ahí empezó mi carrera deportiva".

A partir de entonces fue escalando puestos hasta llegar al campeonato de España y luego al Mundial, siendo la única mujer en 100 años de historia en ganar en un campeonato mixto. Como ella misma reconoce, en el motociclismo hacen falta más hombres como su padre: "Después de 17 años en esto sigo siendo la única mujer en el mundial y eso es muy raro. El papel de los padres es muy importante, tanto para ponerte una moto como un balón si es lo que te gusta, y no privarte de ello".

"Ya hago oídos sordos a los comentarios machistas"

Recuerda bien cuántas veces escuchó en sus inicios que no llegaría a nada con comentarios despectivos por su género. "Que no te gane una chica", se comentaba en el paddock. "De pequeña, sobre todo, cuando ganas a los niños, a sus padres nos les hacía gracia. Son ellos los que les meten esas ideas en la cabeza y no entiendo por qué", reflexiona.

"Los que están al mando no confían en que las mujeres vayan a ganar así que no apuestan por ellas"

Según ha ido creciendo y avanzando se ha encontrado con otras dificultades, como la falta de apoyo que tienen las mujeres tanto por parte de los equipos, como por parte de los sponsors. Herrera tiene muy claro lo que falla para esta falta de presencia femenina en las carreras: "Los que están al mando de los equipos, que son los que tienen que fichar a los pilotos, no confían en que una mujer vaya a ganar el Mundial, así que no apuestan por ellas. No se les da las mismas oportunidades que a los hombres para demostrar su valía. Hay chicas que por no pasarlo mal, se van a otra cosa. Y en cuanto a los patrocinadores… ellos apuestan a equipo ganador".

Pese a que la piloto toledana destaca que hay alguna mecánica y alguna técnica entre el personal, no duda en comentar que se les exige mucho más y miran su trabajo con lupa: "Si hay algún contratiempo en el desarrollo de su trabajo, ya no fichan más mujeres porque argumentan que dan problemas. Creo que se debe abrir más la mente y confiar más en las mujeres".

En cuanto a sus compañeros, María quiere romper una lanza en su favor y reconoce que por regla general ella se ha sentido respetada y apoyada por muchos de ellos. Aunque siempre existen excepciones… "Hay gente que le escuece cuando les ganas. Y hay pilotos de otros países que, quizá por cuestiones culturales, no aceptan muy bien que una mujer pueda estar delante de ellos en la pista, les sale un poco el machito, aunque luego fuera de ella son bellísimas personas", cuenta.

A lo largo de su carrera ha tenido que escuchar muchos comentarios machistas, pero ha aprendido a ignorarlos y a centrarse en la pista. "Cuando empecé a ganar carreras, me decían que dónde iba yo con una moto, que me quedara en casa, ¡y solo tenía 12 años! Es cierto que ya hago oídos sordos a los comentarios machistas, he callado bocas ganando títulos. A veces sí me han afectado, pero son tantos los que he recibido por parte de personas que están aburridas en su sofá... Tienes que pensar que tú estás haciendo lo que te gusta, y que si les da envidia, que se lo hagan mirar", asegura con optimismo.

"Quiero ser entrenadora más centrada en niñas"

El gran sueño de Herrera, además de ser campeona del mundo, es convertirse en un referente para niñas que quieran dedicarse a este deporte que ella tanto ama.

La piloto de motociclismo María Herrera. — VALKYRIA / Cedida a Público

Y tiene planes de futuro al respecto: "Me gustaría montar una escuela de motos, quiero ser entrenadora más centrada en niñas y moverme por el mundo ayudándolas. Quiero transmitirles que ignoren los comentarios que puedan recibir. A nivel personal aspiro a ser un referente profesional, ser solidaria y ayudar a los compañeros. Los pilotos cuando crecen deben ayudar a los demás".

Y hablando de solidaridad, este año lucirá un casco rosa diseñado por ella misma que subastará a final de año para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.