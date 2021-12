Unidas Podemos aprovecha el aniversario para exigir una reforma constitucional

Comienza el acto en el Congreso por el 43º Aniversario de la Constitución Española con diferentes dirigentes políticos hablando en el Patio del Congreso ante los medios de comunicación.

Los primeros en tomar la palabra han sido los diputados de En Comú Podem Gerardo Pisarello y Jaume Asens. Pisarello, quien es también secretario primero de la Mesa del Congreso, que ha afeado "el negacionismo de las derechas de los derechos y libertades que el movimiento antifranquista había conseguido insertar en la Constitución de 1978". "No ha pasado un día que el PP y Cs, siguiendo a Vox, no reconozcan el carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado", ha proseguido, antes de lanzar un dardo a sus socios de Gobierno, el PSOE, al que critica que "no siempre ha plantado cara a esta involución de la derecha, lo hemos visto cuando se privó del escaño a Alberto rodríguez o evitando la investigación sobre los casos de corrupción que salpican a Juan Carlos I y la Familia Real".



Por su parte, Asens, que es también presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, se ha mostrado en contra de unas recientes declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que auguraba larga vida a la Constitución y aseguraba que esta no necesita ninguna reforma. "No estamos de acuerdo, la Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida; las constituciones que no admiten reformas están condenadas a morir", ha dicho el catalán, que ha comparado la Constitución de 1978 con "un traje viejo". "Con Yolanda Díaz, aspiramos a ser los protagonistas de ese impulso de regeneración democrática que vuelva a tejer nuevos consensos", ha añadido.



Informa Sato Díaz.