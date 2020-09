Banco Santander impulsa la formación de la próxima generación de mujeres líderes

Banco Santander ha lanzado la primera edición online de las Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE, de la mano de la London School of Economics (LSE). Es un programa dirigido a jóvenes mujeres de todo el mundo, que recibirán becas de formación y herramientas necesarias para avanzar en su carrera profesional y alcanzar puestos de liderazgo.



Hasta el próximo 9 de noviembre estará abierta la convocatoria para participar por una de las 125 becas de este programa. Se trata de una apuesta por el desarrollo profesional, la capacidad de liderazgo y las habilidades de negociación de la próxima generación de mujeres de entre 25 y 32 años que aspiran a ser líderes, con una experiencia laboral de entre 5 y 12 años. Responde a la necesidad de las futuras jóvenes líderes, quienes tienen la necesidad de formarse previamente para alcanzar puestos de liderazgo en su carrera profesional.



El programa de becas -impulsadas por Santander Universidades- tiene una duración de 7 semanas, se dictará íntegramente en inglés y será impartido por profesionales docentes de LSE. Se desarrollará del 13 de enero al 2 de marzo de 2021, donde las participantes tendrán la oportunidad de formar una comunidad sólida a través de la cual colaborar, ampliar y construir su carrera y sus redes más allá del programa de aprendizaje formal.



"El mayor obstáculo de las mujeres en iniciar su camino a la alta dirección se encuentra en poder dar el primer paso. Según informes de referencia internacional, por cada 100 hombres promocionados a un primer puesto de liderazgo, sólo hay 72 mujeres que, en muchas ocasiones, no avanzan de ese nivel de entrada y no pueden convertirse en líderes. Desde el banco trabajamos para reducir esta brecha de género con iniciativas como estas becas, con las que queremos influir en las etapas más tempranas del desarrollo profesional de las mujeres que están llamadas a ser las líderes del futuro, nuestras Emerging Leaders", comentó Javier Roglá, director global de Santander Universidades.



Las habilidades enseñadas son aplicables a cualquier nivel de una organización y en una amplia gama de industrias y funciones comerciales, y las estrategias y herramientas adquiridas durante la duración de este curso beneficiarán a las mujeres en su carrera durante los próximos años.



Este programa hace parte de la iniciativa Santander Women 50, en las que desde hace 10 años han participado cerca de 700 mujeres de 33 países con una experiencia laboral de entre 10 y 20 años en posiciones de responsabilidad. Este programa les ofrece formación de alto impacto para desempeñar cargos en la alta dirección y Consejos de Administración.



Para Banco Santander es clave impulsar este tipo de iniciativas, en el marco de sus compromisos de banca responsable. Actualmente, el Grupo que preside Ana Botín cuenta con un 40% de mujeres en su Consejo e impulsa programas de empoderamiento y respaldo del papel de la mujer en el mundo de los negocios. Adicionalmente, la brecha salarial de género en el banco es del 2% y el objetivo a 2025 es conseguir la equidad salarial total, un esfuerzo reconocido por el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2020, donde se alcanzó la 3ª posición por tercer año consecutivo, y en 2019 firmó los Principios de Empoderamiento de la Mujer de la ONU.



Cabe resaltar que las Becas Santander Women | Emerging Leaders - LSE se enmarcan en las más de 1.500 Becas Santander #InvierteEnTi para estudiantes y profesionales, cuyo objetivo es aportar soluciones y herramientas que les ayuden a mejorar su empleabilidad, en un contexto en el que la pandemia ha aumentado los niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Además, Banco Santander ha puesto en marcha un plan global de apoyo de 100 millones de euros que está destinando a la lucha contra el Covid-19 y los efectos negativos generados por la pandemia. En el ámbito de la Educación, la entidad ha movilizado 30 millones a través de Santander Universidades.