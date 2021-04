Bankinter descarta acometer un ERE, "ni en el presente ni en el futuro"

Bankinter descarta de plano acometer un ajuste o Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como los anunciados por el resto de bancos o dejar de publicar sus informes trimestrales aunque lo permita la nueva modificación introducida a ley de Sociedades de Capital.

Así lo indicó el director financiero del banco, Jacobo Díaz, durante la presentación de resultados trimestrales donde, por vez primera desde hace años, se ausentó la consejera delegada, María Dolores Dancausa, por estar "convaleciente" por el coronavirus, que le ha "afectado leventemente" y prefirió reponerse para acudir a la siguiente cita.

"Nosotros desde el inicio de la pandemia nos comprometimos a garantizar la salud de nuestros empleados, a garantizar la salud de nuestros clientes, a mantener una estrecha y cercana relación con el cliente, manteniendo, preservando e incluso mejorando la calidad del servicio. Y, sobre todo, estamos comprometidos a garantizar la estabilidad de la plantilla", recordó el directivo.

Díaz no quiso pronunciarse sobre el toque de atención de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, instando a la banca a que eviten despidos y con fuertes críticas a los altos bonus de sus directivas mientras ajustan las plantillas, escudándose en que solo iba a exponer y tratar sobre los resultados.

Sin embargó, sí dejó claro que después de haber "seguido creciendo en la creación de empleo durante diez años interrumpidos y, a diferencia de lo que estamos viendo que está ocurriendo en el sector", el compromiso de estabilidad para los trabajadores de Bankinter "sigue totalmente intacto". "Por tanto, a la pregunta de si nos estamos planteando o nos podíamos llegar a plantear algún ajuste la respuesta es no (…) el banco no está pensando ni en presente ni en futuro en línea con lo que me acaba de preguntar", zanjó.

Durante su intervención desveló que tampoco hará uso de la posibilidad de dejar de presentar resultados trimestrales al mercado habilitada con los cambios a la Ley de Sociedades de Capital, aunque reconoció que aún no se había definido el formato en el que podrían presentarlos si llega a cambiar.

"Estamos en la obligación y además es la política de Bankinter, de absoluta transparencia", relató alegando en apoyo a esta defensa que además de ser una compañía cotizada, está en el Ibex, cuenta con accionistas internacionales y es una entidad "enormemente transparente con un estilo de gobernanza interna de lo mejor de la industria" que no modificará.

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 148,3 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un aumento interanual del 13,8%, con un "fuerte" impulso del negocio bancario y con clientes, y crecimientos en "todos los márgenes" de la cuenta. Su rentabilidad medida sobre recursos propios o ROE ascendió al 11,3%, que supera al 10,2% del primer trimestre de 2020 y se sitúa muy por encima del 7% con que cerró el pasado ejercicio por las voluminosas provisiones para encarar potenciales deterioros de la crisis.

Sin embargo, la rentabilidad será inferior cuando el grupo segregue Línea Directa y salga a cotizar el próximo día 29. La filial aseguradora aportó 39,4 millones en beneficio antes de impuestos a las cuentas ahora presentadas del primer trimestre y el negocio bancario otros 160,6 millones, con un crecimiento este último del 14,7%.

El director financiero de Bankinter recordó que el compromiso del banco es lograr recuperar el beneficio del 2019 y ganar 550 millones de euros en el 2023, superando el fuerte impacto de las provisiones realizadas para encarar potenciales deterioros derivados de la crisis del Covid en el futuro y generando además el resultado que ahora suma Línea Directa.

Para entonces también se habrá restablecido o recuperado el ROE del 11%, ya que aseguró que el banco tiene "foco en el crecimiento", en balance, inversión, fondos y en la "eficiencia operativa" con el "único objetivo de crear valor para el accionista".

En cuanto a la retribución al inversor recordó que el dividendo con cargo al 2020 ya se pagó el pasado mes de marzo, en una cuantía equivalente al 15% máximo del beneficio permitido por el Banco de España y reiteró la intención de Bankinter de abonar el 50% de 'payout' cuando lo permita el supervisor.