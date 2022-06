El BCE dice que pondrá en marcha "rápidamente" el mecanismo para contener las primas de riesgo

El Banco Central Europeo pondrá en marcha "rápidamente" un plan para atemperar las divergencias en los costes de endeudamiento de los miembros del euro, como se refleja en el ensanchamiento de las llamadas primas de riesgo (el diferencial del tipo de interés de la deuda de un país con su equivalente de Alemania). El vicepresidente de la entidad, el español Luis de Guindos, subrayó este jueves, que el banco central tiene "el pleno compromiso de desarrollar, diseñar y aplicar rápidamente un instrumento para hacer frente a la fragmentación injustificada".

Guindos aseguró que el BCE quiere evitar, por ejemplo, que "una familia o una empresa, en Italia o España, con las mismas condiciones de liquidez, paguen más por un préstamo que una familia o una empresa que pide lo mismo en Alemania".

El Consejo de Gobierno del BCE celebró el miércoles una reunión extraordinaria para analizar la situación creada por el fuerte crecimiento de los diferenciales de la deuda de España, Italia y otros páises del sur de la Eurozona. En esa reunión, el banco acordó acelerar la creación de un "mecanismo" para contener las primas de riesgo y hacer frente a los ataques de los especuladores, así como reinvertir los bonos que adquirió por la pandemia cuando vayan venciendo, lo que permitiría comprar deuda de Estados cuya prima de riesgo se dispare para rebajar los intereses.

"El principal mensaje de la reunión de ayer es nuestro pleno compromiso para hacer frente a la fragmentación", insistió el vicepresidente de la entidad.

De Guindos también reconoció que "todos" han subestimado el problema de la inflación, cuando la recuperación tras la pandemia empezó a llevar consigo un encarecimiento de los precios, que organismos mundiales pensaron que era coyuntural: "La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos... nadie se dio cuenta de que la inflación volvería a subir tan rápido", opinó. Finalmente, argumentó que si la inflación comienza a bajar, los rendimientos de los bonos europeos también se estabilizarán.

Reunión en Luxemburgo

Las medidas que prepara el BCE para calmar las tensiones en los mercados de deuda soberana es uno de los asuntos que van a tratar los ministros de Finanzas de los países de la Eurozona (Eurogrupo), en su encuentro de este jueves en Luxemburgo, en el que participa también la presidenta del organismo montetario, Christine Lagarde.

A su llegada la reunión, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, consideró una "muy buena noticia" las medidas adoptadas por el BCE e insistió en que se trata de una actuación "decidida y eficaz" para garantizar la estabilidad.

Calviño destacó que, tras las decisiones adoptadas ayer por el BCE, la evolución de los mercados financieros ha sido positiva y España ha realizado este jueves una emisión de deuda en la que se han comprado 4.500 millones de euros "con una situación demanda absolutamente habitual".

"Vemos un aumento de las primas de riesgo, pero no hay necesidad de ninguna preocupación", dice el ministro alemán

Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, aseguró que no está preocupado por la subida de las primas de riesgo en algunos países de la periferia de la eurozona y se mostró confiado en que el bloque puede "superar cualquier situación crítica". "Estamos viendo algún aumento de las primas de riesgo entre los Estados miembros, pero no hay necesidad de ninguna preocupación. En una perspectiva a largo plazo, si se comparan los tipos de interés y primas de hoy con respecto a las de hace unos meses o años, no hay necesidad de que nadie se ponga nervioso", dijo Lindner.

El ministro alemán destacó que la eurozona "es estable" y "tiene un carácter robusto", así como que los socios están considerando medidas para luchar contra la inflación, fomentar el crecimiento y salvaguardar la estabilidad macroeconómica.

Lindner señaló que si bien el BCE tiene la "responsabilidad de luchar contra la inflación", la de los gobiernos, "incluido el alemán", es "reducir los déficit presupuestarios y volver a una senda fiable de reducción de deuda" para "salvaguardar la confianza de los mercados y la estabilidad fiscal".

Austria llama a países endeudados como España "poner sus cuentas en orden"

En esta línea, el ministro de Finanzas de Austria, Magnus Brunner, instó a los países más endeudados de la UE, como España o Italia, a "poner sus cuentas en orden" en el contexto actual de inflación y subidas de tipos de interés por parte del BCE que ha derivado en un aumento del coste de la deuda de los socios periféricos. "Estamos todos juntos en Europa en poner nuestros presupuestos en forma porque el BCE tiene que tener más posibilidades y el BCE solo puede tener posibilidades si los presupuestos de todos los Estados miembros están en buena forma", añadió.

También se pronunció sobre el aumento de las primas de riesgo el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, quien coincidió en remarcar que "en el medio plazo la evolución de la deuda pública tiene que ser sostenible". "Es verdad para Italia y también para otros países como el mío", expresó, después de recordar que el bloque cuenta con "normas claras" en materia presupuestaria, contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que los socios quieren revisar, pero que ahora está suspendido primero por la pandemia y después por la guerra rusa en Ucrania.