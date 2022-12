El BCE dice que el bitcóin está apuntalado artificialmente y abocado a la "irrelevancia"

El bitcóin está siendo apuntalado artificialmente y no debe ser legitimado por los reguladores o las empresas financieras, ya que está abocado a la "irrelevancia", dijo el miércoles el Banco Central Europeo.

El bitcóin y otras criptomonedas se han presentado como una forma alternativa de dinero y un escudo contra las políticas monetarias inflacionistas aplicadas por los principales bancos centrales, como el BCE, en los últimos años. Sin embargo, su caída del 75% en el último año, justo cuando la inflación ha vuelto a aparecer, y una serie de escándalos como el colapso de la criptoplataforma FTX este mes, han dado munición a los críticos entre los banqueros centrales y los reguladores.

El valor del bitcóin alcanzó un máximo de casi 69.000 dólares en noviembre de 2021 antes de caer a unos 17.000 dólares a mediados de junio de 2022, donde sigue rondando por ahora.

En un artículo del blog que utiliza un lenguaje excepcionalmente mordaz, el BCE dijo que la reciente estabilización del bitcóin era "un último suspiro inducido artificialmente antes de encaminarse a la irrelevancia".

"Los grandes inversores en bitcóin tienen los mayores incentivos para mantener la euforia", escribieron los autores Ulrich Bindseil y Jürgen Schaaf. "A finales de 2020, empresas aisladas comenzaron a promover el bitcóin a costa de las corporaciones. Algunas empresas de capital riesgo también siguen invirtiendo con fuerza". Según Bindseil y Schaaf, las inversiones de capital riesgo en la industria de criptomonedas y blockchain o cadena de bloques ascendieron a 17.900 millones de dólares a mediados de julio, pero no proporcionaron pruebas de manipulación de precios.

Los reguladores de todo el mundo están elaborando normas para el sector de las criptomonedas, un complejo ecosistema que abarca desde las stablecoins, criptodivisas supuestamente respaldadas por monedas convencionales, hasta las formas de préstamo que se producen en el blockchain, que funciona como un libro de contabilidad descentralizado y sustenta esas monedas.

En el blog del BCE se dice que la regulación podría ser "malinterpretada para su aprobación". "Dado que el bitcóin no parece ser adecuado ni como sistema de pago ni como forma de inversión, no debería tratarse como ninguna de las dos cosas en términos regulatorios y, por tanto, no debería legitimarse", dijeron Bindseil y Schaaf.

Añadieron que la implicación de gestores de activos, proveedores de servicios de pago, aseguradoras y bancos con las criptomonedas "sugiere a los pequeños inversores que las inversiones en bitcóin son sólidas". "La industria financiera debería tener cuidado con los daños a largo plazo de promover las inversiones en bitcóin, a pesar de los beneficios a corto plazo que puedan obtener", dijeron los autores del blog.

Las palabras del BCE tienen peso porque es el máximo supervisor de los bancos de la zona euro y tiene voz en la regulación financiera de la Unión Europea. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes que el Reglamento sobre el mercado de criptoactivos de la UE (conocido como MiCA por sus siglas en inglés), que está en proceso de aprobación, probablemente tendrá que ampliarse en una futura iteración que calificó de "MiCA 2". Se trataba de una probable referencia al bitcóin, que elude el MiCA porque no tiene entidad jurídica en la UE, lo que significa que solo las plataformas de intercambio están sujetas a las normas.