El BCE insta a los bancos a que no paguen dividendos hasta octubre por el coronavirus

El Banco Central Europeo (BCE) ha instado a los bancos a que no abonen ningún dividendo a sus accionistas hasta al menos octubre, ya sean estos a cuenta de 2019 o a cuenta de 2020, debido al impacto del coronavirus Covid-19, según ha informado la autoridad monetaria en un comunicado.

"Para elevar la capacidad de los bancos de absorber pérdidas y apoyar los préstamos a hogares, pequeñas empresas y compañías durante la pandemia del coronavirus Covid-19, [los bancos] no deberían pagar dividendos de los años financieros 2019 y 2020 hasta, al menos, el 1 de octubre de 2020", ha explicado el Consejo de Supervisión del BCE, presidido por el italiano Andrea Enria.

La recomendación emitida por el instituto emisor también indica que las entidades bancarias deberían evitar seguir adelante con sus programas de recompras de acciones con el objetivo de remunerar a los accionistas.

Esta recomendación no se aplica con efectos retroactivos, por lo que no se cancelarán los dividendos ya abonados por ciertos bancos para el año 2019. "No obstante, esperamos que los bancos que hayan propuesto a sus accionistas votar una propuesta de distribución de dividendo durante las próximas juntas generales de accionistas enmienden sus propuestas en línea con estas recomendaciones", explica el BCE.

Esta recomendación explícita se produce después de que hasta en dos ocasiones, el Consejo de Supervisión del BCE haya instado a los bancos a no abonar dividendos aprovechando la liberación de parte de sus colchones de capital y liquidez para hacer frente al impacto del Covid-19.