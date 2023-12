El BCE mantiene los tipos de interés en el 4,5% y advierte de que no se van a bajar a corto plazo

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido por segunda vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5%, en un contexto de contracción de la economía de la zona euro y reducción de la inflación hasta el 2,4% en noviembre.

El Consejo de Gobierno del organismo, que se ha reunido este jueves en Fráncfort por última vez este año, también ha decidido dejar sin cambios la facilidad de crédito –la que presta a los bancos a un día– en el 4,75% y la facilidad de depósito –que remunera el exceso de reservas a un día– en el 4%.

El guardián del euro ha elevado los tipos en 450 puntos básicos desde julio de 2022 y por ahora no tiene interés en seguir subiendo los tipos, en una decisión que los analistas ya daban por descontada.

El BCE cree que los tipos están bien como están y que subirlos ha surtido efecto. "Las anteriores subidas de los tipos de interés siguen transmitiéndose con fuerza a la economía. El endurecimiento de las condiciones de financiación está frenando la demanda, lo que está ayudando a reducir la inflación", ha señalado el BCE en un comunicado, en el que ha constatado que el crecimiento económico "continuará siendo débil a corto plazo".

Por ahora no se atisban bajadas a corto plazo de los tipos de interés. El BCE afirma en este sentido que ahora "están en niveles que, de mantenerse durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial" a devolver la inflación al objetivo del 2%.

Lagarde: "No se puede bajar la guardia"

Christine Lagarde, presidenta del BCE, también confirmó que no habrá bajadas en los próximos meses. "No se puede bajar la guardia ahora mismo. Creemos que aún hay trabajo que hacer y eso puede significar bien mantener", dijo Lagarde este jueves en rueda de prensa. Lagarde informó que en esta ocasión el consejo de Gobierno del BCE ni siquiera debatió la posibilidad de una bajada del precio del dinero o cuándo plantearse un recorte de las tasas, ante la necesidad de recabar más datos sobre la evolución de la inflación, particularmente en aspectos como los salarios o los beneficios de las empresas. "No discutimos ningún recorte de tipos. No hay discusión, no hay debate sobre este tema", zanjó Lagarde.

De cara al futuro, el BCE continuará aplicando "un enfoque dependiente de los datos" para determinar el nivel de restricción y duración apropiados de la política monetaria.

Lagarde subrayó que la tasa de la inflación se situará solamente en 2025 cerca del objetivo del 2% del BCE, concretamente en el 2,1%. También precisó que el camino para llegar a ese objetivo "es más plano que antes" y la inflación subyacente "está por debajo de las expectativas y disminuye en todos los componentes".