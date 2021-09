China planea disolver la app de pagos del dueño de Alibaba y crear una aplicación de préstamos independiente

Pekín quiere disolver Alipay, la popular aplicación de pagos propiedad del grupo Ant, y crear una aplicación independiente para el rentable negocio de préstamos del grupo creado por de Jack Ma, fundador de Alibaba, según informó el domingo el diario británico Financial Times.

El plan también prevé que Ant entregue los datos de los usuarios en los que se basan sus decisiones para conceder préstamos a una nueva empresa conjunta de calificación crediticia, que será en parte de propiedad estatal, informó el periódico, citando a dos personas familiarizadas con el proceso.

Es la primera vez que las empresas estatales están preparadas para tomar una participación considerable en la empresa conjunta de calificación crediticia de Ant, según dijeron tres personas a Reuters la semana pasada.

Los socios planean establecer una empresa de calificación crediticia personal en la que Ant y Zhejiang Tourism Investment Group Co Ltd poseerán cada uno el 35% de la empresa, mientras que otros socios respaldados por el Estado, Hangzhou Finance and Investment Group y Zhejiang Electronic Port, tendrán cada uno un poco más del 5%, dijo una de las personas.

Los logotipos de Ant Group y de su aplicación de pago Alipay, en la Feria Internacional de Servicios para el Comercio de China 2021 (CIFTIS) en Pekín. — Florence Lo / REUTERS

Según la información de Financial Times, Ant no será el único prestamista online de China afectado por las nuevas normas. La compañía no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer un comentario.

En abril, los reguladores chinos pidieron a Ant que llevara a cabo un cambio radical en su negocio, incluyendo la conversión de la propia Ant en un holding financiero y la integración de sus dos lucrativos negocios de microcréditos, Jiebei y Huabei, en la nueva empresa de financiación al consumo.

Las autoridades reguladoras chinas han puesto en el punto de mira a Ant Group y a otros gigantes de las "plataformas" de Internet en una amplia campaña que abarca cuestiones antimonopolio y de privacidad, datos de los usuarios y criptomonedas.