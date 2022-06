La CNMV analiza si la actuación de la SEPI y sus aliados en Indra fue "concertada" para obligarla a lanzar una opa

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha asegurado que van a analizar los movimientos en el consejo de administración de Indra por si se derivase "algún elemento en relación a una eventual acción concertada", lo que obligaría a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el actual acccionista mayoritario con un 25% del capital, a lanzar una opa.

La semana pasada, la junta de accionistas de la compañía de tecnología y defensa acordó el cese de cinco consejeros independientes de la compañía (una sexta consejera presentó posteriormente su dimisión), con los votos de la SEPI, el grupo vasco SAPA (de la familia Aperribay) y el fondo Amber Capital (máximo accionista del Grupo Prisa).

El presidente del organismo regulador de la Bolsa van a estudiar si los ceses y la situación del consejo de la tecnológica deriva "algún elemento en relación a una eventual acción concertada", pero ha precisado que no se va a pronunciar en este momento sobre "si existe o no existe, si hay indicios o no hay indicios o cuáles serían las consecuencias".

Buenaventura ha recordado que la normativa establece que si uno o varios accionistas tienen más de un 30% del capital o designan a más de la mitad de los consejeros, se entiende como una toma de control y obliga a lanzar una OPA. SEPI, SAPA y Amber suman más del 35% de las acciones de Indra.

La ley de opas entiende que hay una actuación concertada "cuando dos o más personas colaboren en virtud de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, verbal o escrito, con el fin de obtener el control de la compañía afectada". Y si esos accionistas superan el 30% del capital o toman la mayoría del consejo, el socio participante en el acuerdo con mayor participación (en este caso, la SEPI) deberá lanzar una opa sobre el 100%. En todo caso, es difícil de probar este tipo de acuerdos, sobre todo cuando no están por escrito.

Buenaventura ha afirmado que es "obvio" que no se puede calificar lo ocurrido en el consejo de Indra como "un escenario ideal" y ha recordado que ya calificó la situación "llamativa y preocupante".

En relación a los consejeros independientes, ha afirmado que son "esenciales" en una compañía cotizada y ha subrayado que hay dos elementos "esenciales": los números (la recomendación es el 50%) y la condición de independiente. Por ello, ha manifestado que ese proceso de designación de nuevos consejeros independientes es "especialmente relevante" y, en este sentido, ha animado a Indra a "hacerlo bien". "Y ya está. Hasta ahí puedo leer", ha indicado.

Séptima dimisión

Este martes se ha producido una nueva renuncia en el consejo de Indra. El consejero independiente Ignacio Martín ha comunicado que dejará su asiento en octubre, una vez culmine el proceso de renovación de los integrantes del consejo de administración.

Indra, en un comunicado al supervisor bursátil, ha informado este martes que ha comenzado a buscar nuevos miembros independientes del consejo de administración para sustituir a los siete consejeros que fueron destituidos o renunciaron. En su nota, la compañía subraya que quiere "restaurar la estructura de gobierno corporativo, incluyendo, entre otros, el nombramiento de un vicepresidente independiente y un consejero coordinador".

Indra ha iniciado la búsqueda de nuevos consejeros, para contar con, al menos, un 50% de independientes, preferentemente mujeres

La compañía ha trasladado su respeto a los principios de buen gobierno y ha dado por iniciado un proceso para que "a la mayor brevedad posible" el consejo cuente con, al menos, un 50% de independientes, preferentemente mujeres.

Asimismo, también está sobre la mesa el nombramiento del tercer consejero al que tiene derecho la SEPI, toda vez que ha superado el 23% del capital, y que será Juan Moscoso, si bien aún no se ha propuesto oficialmente.

Ignacio Martín, que es el consejero independiente con una trayectoria más prolongada (cuatro años) en el consejo de Indra, será una de las figuras que pilote la selección de nuevos consejeros independientes junto a Francisco Javier García Sanz, el otro consejero con esta categoría que permanece en la firma. Ambos, con la presidencia de Martín, formarán parte de la nueva comisión de nombramientos que tendrá a Antonio Cuevas como tercer miembro y contarán con la asesoría de una consultora especializada.

El consejero saliente ha asegurado que cuenta con la voluntad de continuar hasta que se culmine este proceso con el fin de que la Comisión "pueda seleccionar con absoluta libertad y proponer con plena independencia de criterio a los candidatos más adecuados".