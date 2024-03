La CNMV halla "deficiencias relevantes" en las cuentas de Grifols pero descarta su reformulación

La Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) ha confirmado este jueves que las cuentas anuales de la farmacéutica catalana Grifols contienen "deficiencias relevantes", concretamente en el detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan las cifras.

No obstante, el organismo regulador ha declarado que no ha identificado "errores significativos" en las mismas y que, por tanto, no identifica actualmente la necesidad de llevar a cabo reformulación alguna de sus estados financieros.

Sin embargo, ha requerido a la empresa que incluya, en la medida en que sigan siendo aplicables, todos los desgloses de información señalados en los estados financieros consolidados futuros de la entidad. Además, ha instado a la compañía a que publique, en un plazo de 15 días, un detalle del Ebitda y de las deudas financieras netas, a 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Dos semanas tiene también para especificar públicamente los compromisos que va a asumir para adecuar la utilización de las APM en los próximos reportes de información financiera.

En relación a las deficiencias encontradas, el organismo supervisor se ha referido a la información financiera en algunos ejercicios del periodo analizado y en la presentación de las medidas alternativas del rendimiento.

Asimismo, la CNMV ha apuntado a que por el momento las evidencias permiten concluir que el endeudamiento financiero reflejado por Grifols se corresponde con la realidad. El organismo ha valorado que "estas deficiencias, si bien son complejas de valorar individualmente y por separado en su conjunto deben considerarse significativas, en la medida que han dificultado en algunos ejercicios la capacidad de los inversores de entender adecuadamente la situación financiera del emisor".

Por su parte, la farmacéutica catalana ha comunicado este jueves, después de que el fondo inversor Gotham City Research acusara a esta empresa de maquillar sus cuentas a principios de enero, que la Comisión Nacional de Mercados y Valores "confirma" sus estados financieros, así como su endeudamiento en su informe sobre la compañía.

La deficiencia más relevante de esta empresa consiste, a juicio de la CNMV, en el uso del Ebitda ajustado sin excluir los resultados atribuibles a las participaciones no controladas a la hora de explicar la ratio de apalancamiento financiero del grupo Grifols y su capacidad financiera para satisfacer la deuda. Este hecho, sostiene el organismo, va en contra de las obligaciones legales de reflejar información de manera "útil, relevante, objetiva y neutral".



Los compromisos de Grifols

Ante los datos revelados en el informe de la CNMV, Grifols ha transmitido a través de un comunicado que se compromete a mejorar en términos de transparencia, así como a ampliar los desgloses de su información financiera respetando las recomendaciones formuladas por el regulador.

La compañía ha valorado positivamente el escrito ya que éste concluye, según ha asegurado, que el endeudamiento financiero reflejado en los estados de Grifols se corresponde con la realidad. Grifols ha sido el principal valor alcista este jueves, con una subida del 4,49% en un contexto marcado por los movimientos de los fondos bajistas. En este sentido, Grifols ascendió Bolsa con un alza del 19%, situando la acción en los 8,3 euros.