Grifols presenta una caída del beneficio  del 71,5% tras la ofensiva de Gotham, en unas cuentas de 2023 todavía sin auditar 

La farmacéutica catalana Grifols obtuvo un beneficio de 59,3 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 71,5% con relación a las ganancias de 208,3 millones registradas en el ejercicio precedente, según las cuentas presentadas este jueves, en plena resaca de la ofensiva del fondo bajista estadounidense Gotham City, que ha venido cuestionando las cifras de la compañía de hemoderivados.

Las cuentas presentadas por Grifols no han sido auditadas aún por KPMG. La empresas ha asegurado que "ha recibido confirmación por escrito de KPMG de que espera completar sus procedimientos internos y emitir su opinión de auditoría antes del 8 de marzo de 2024, adelantándose a la fecha límite de la legislación española vigente".

Además, las cuentas no fueron firmadas por uno de los miembros de su consejo de administración, Jaime Costos, al estar ausente "por motivos personales" en la reunión del consejo de administración celebrada el miércoles en Barcelona, según la farmacéutica. No obstante, la compañía ha asegurado que Costos no ha manifestado "disconformidad ni oposición alguna con la documentación remitida", según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Grifols se ha anotado unos ingresos récord de 6.592 millones en 2023, un 8,7% más. La firma catalana, que ha logrado un beneficio positivo y reducción de apalancamiento, ha destacado que sus ganancias netas incluyen "partidas no recurrentes por valor de 147 millones de euros relacionadas, principalmente, con costes de reestructuración", según fuentes de la empresa.

La farmacéutica registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 1.474 millones , que representa un margen del 22,4%, situándose por encima de las previsiones, que excluyen 223 millones de euros de gastos extraordinarios que comprenden, principalmente, 159 millones de euros de costes de reestructuración.

Las previsiones para 2024 incluyen un crecimiento de los ingresos superior al 7% en términos constantes, y un Ebitda ajustado por encima de 1.800 millones de euros.

Desplome en Bolsa

Las acciones de Grifols se han hundido este jueves un 34,93% en la peor sesión en Bolsa de su historia, situándose la acción a 7,584 euros, mínimos de marzo de 2012.

Grifols ha abierto esta sesión, al conocerse los resultados de 2023, con una caída de más del 6% y sus acciones intercambiándose a un precio de 10,865 euros; con todo, los descensos se han intensificado con especial virulencia en el último tramo de la negociación, cuando los inversores digerían la reunión con los analistas, y restando así la acción cuatro euros respecto al dato de cierre del miércoles, hasta situarse en los mencionados 7,594 euros.

En lo que va de año, Grifols ha perdido la mitad de su capitalización (en concreto, acumula una caída bursátil del 50,93%), por lo que al cierre de este jueves su valor en Bolsa se situaba en torno a los 4.500 millones, lejos de los casi 10.000 con los que cerró 2023.

La acción ha perforado los mínimos del pasado 19 de enero (entonces el precio se situó en los 8,368 euros), cuando la acción ya se veía afectada por el informe el 9 de enero de Gotham City Research que acusaba a la compañía catalana de maquillar sus cuentas, y ha retrocedido a niveles no vistos en más de una década, hasta marzo de 2012.

Glanzmann será presidente no ejecutivo a partir de 2025.

La firma de hemoderivados ha anunciado en su reunión con analistas que el presidente ejecutivo y consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, se convertirá en presidente no ejecutivo de la empresa a partir de 2025.

Glanzmann ha explicado que este cambio está "en línea con las prácticas de buena gobernanza" y que durante este año trabajará mano a mano con Nacho Abia, que asumirá el cargo de consejero delegado de la empresa a partir del próximo 1 de abril.

Ha añadido que como parte de los trabajos para mejorar la gobernanza de la empresa, implementarán "mejoras relevantes siempre que sea necesario". "Simplificaremos estructuras y no realizaremos ninguna nueva transacción con partes relacionadas", ha dicho en referencia a Scranton y las dudas vertidas por Gotham City Research acerca de la relación entre ambas sociedades.



Los últimos resultados con la familia Grifols al mando

Estos han sido los últimos resultados de la empresa de hemoderivados con la familia Grifols (en concreto, Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu y Albert Grifols Coma-Cros), con cargos ejecutivos dentro de su consejo de administración, en un contexto marcado por la crisis de la firma tras la última ofensiva lanzada por Gotham City Research cuestionando sus cuentas y su sostenibilidad.

En concreto, la compañía, que anunció a principios de mes cambios en su gobernanza, ha nombrado consejero delegado a Nacho Abia, con efectos desde el próximo 1 de abril y ha mantenido a Thomas Glanzmann como presidente ejecutivo, al tiempo que Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu y Albert Grifols Coma-Cros permanecen como consejeros dominicales.

Así, los tres miembros de la familia han puesto fin a su etapa ejecutiva dentro de la compañía catalana, dejando sus funciones como director corporativo, director de operaciones y consejero ejecutivo, respectivamente.