Cómo saber si tu empresa te mantiene en ERTE, aunque hayas vuelto a trabajar

Los ERTE han evitado multitud de despidos y cierres de empresas tras el batacazo económico derivado de la emergencia del coronavirus. Y, aunque estos prestaciones se han creado para ayudar a empresas y trabajadores, la realidad es que algunos empresarios están utilizándolos para sacar beneficios de forma fraudulenta.

Por este motivo, el Ministerio de Trabajo y la Inspección están muy atentos a los diversos fraudes que pueden realizarse con los ERTE y, además, la ministra de Trabajo ha asegurado que se darán a conocer los datos de estos fraudes.

Abogados laboralistas y asesorías laborales también están muy atentos a las irregularidades que se están cometiendo en esta materia ya que afectan negativamente a los trabajadores que, en algunas ocasiones, se han visto obligados a trabajar estando en ERTE.

Una de las consultas que más están recibiendo es la de cómo saber si una empresa ha sacado a sus trabajadores de un ERTE y si ha sido a jornada completa o a media jornada.

El abogado laboralista Luis Fernández Pallarés explica a Público que este tipo de práctica se da más en empresas pequeñas que en grandes empresas porque, entre otras cosas, las pequeñas empresas no suelen tener comité de empresa y es mucho más sencillo que se cometan más fraudes laborales.

"Ahora mismo está permitido rescatar unos días al trabajador para hacer una labor y luego volver a meterlo en el ERTE. En estos casos es muy difícil para el trabajador saber si su empresa realmente le ha rescatado del ERTE o no. Otro caso que también se está produciendo es que empresas que notifican a los trabajadores que han sido rescatados y tienen que volver al trabajo, pero la realidad es que les mantienen el ERTE. En estos casos no será hasta final de mes al cobrar la nómina cuando se enteren de que han estado trabajando durante un ERTE", explica el abogado.

Pallarés aconseja que para saber si un trabajador ha sido rescatado de un ERTE deben pedir una nómina con los días desglosados y así ver cuánto tiempo ha estado en ERTE y cuánto tiempo ha sido rescatado por la empresa.

"Me han llegado muchas consultas de trabajadores a los que su empresa no les quiere dar la nómina. Si una empresa no te quiere entregar tu nómina es motivo para empezar a sospechar ", cuenta.

Pallarés aconseja que los trabajadores firmen su registro de jornada sin falsear los datos porque dicho registro puede ser fundamental para demostrar que el empleado ha estado trabajando aunque el empresario no le sacara del ERTE.

Otra de las prácticas que según Pallarés se están cometiendo con respecto al rescate de los trabajadores en periodo de ERTE durante unos días consiste en que la empresa no le rescata y les paga ese día en negro. Algo que perjudica en el derecho a vacaciones de los trabajadores.

El abogado puntualiza que, cuando un trabajador es rescatado de un ERTE, la empresa debe comunicarlo a la Tesorería General y al Servicio Estatal Público de Empleo para cumplir con la legalidad.