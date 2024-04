El euríbor se contiene ligeramente en abril y dará un alivio a los hipotecados, el primero en más de dos años

El euríbor sigue mirando de reojo al Banco Central Europeo (BCE). Como viene siendo normal, el indicador ha vuelto a bailar, esta vez al alza, pendiente de las decisiones del banco central de la Eurozona, que sigue manteniendo los tipos de interés en su nivel histórico más alto, del 4,5%.

El euríbor subió el jueves, mientras los miembros del BCE estaban reunidos, hasta el 3,729%; el viernes, volvió a subir, al 3,677%. Con los datos de esas dos últimas jornadas, la media de lo que lleva del mes de abril se sitúa en el 3,685%, inferior a la que había un año antes. Esto

supondrá una ligera rebaja en las cuotas de los hipotecados que tengan que revisar este mes las condiciones de sus préstamos. Aunque sea una rebaja casi testimonial, será la primera vez que sucede en algo más de dos años (concretamente, desde febrero de 2022).

Los datos no son del todo malos, porque este índice de referencia para las hipotecas a tipo variable en España sigue bajando desde los máximos alcanzados en el mes de octubre de 2023, cuando se situó, de media, en el 4,16%. Al mes siguiente, noviembre, descendió ligeramente, aunque se mantenía por encima de la barrera del 4% (concretamente, estaba en el 4,022%). Luego, en diciembre, inició una senda descendente que lo situó en el 3,679%, y en esos niveles se ha ido moviendo hasta la fecha.

De mantenerse, o incluso continuar con la tendencia a la baja con la que arrancó en abril, el euríbor a 12 meses podría cerrar el año cumpliendo el pronóstico de los expertos que lo sitúa en torno al 3% para finales de 2024. Para ver cifras cercanas al 2% habrá que esperar a 2025.

Ejemplo de una hipoteca media

La previsible moderación del euríbor en abril producirá un leve alivio para las economías familiares, después de que en 2023 muchos hogares afrontaran subidas mensuales de hasta 600 euros en la hipoteca sobre su vivienda. Este mes, a quienes les toque hacer la revisión de su hipoteca podrán empezar a ver un ligero ahorro.

Un ejemplo concreto: una hipoteca de 150.000 euros, a pagar en 30 años, con un interés del euríbor más un diferencial de 0,99%, verá cómo su cuota mensual pasa de los 777 euros a los 770 euros; esto es, una magra rebaja de siete euros mensuales o, lo que es lo mismo,

84 euros anuales, según datos realizados por el simulador de hipotecas de Idealista.

Quienes ya están notando en sus bolsillos la moderación del euríbor son los hipotecados que hayan tenido en marzo la revisión semestral (aunque lo más generalizado son las revisiones anuales). A estos se les estaba aplicando hasta ahora un euríbor de 4,16%, el correspondiente

a octubre 2023, y en marzo de 2024 el euríbor cerró en 3,718%.

Después de la reunión del BCE, su presidenta, Christine Lagarde, señaló que "si la trayectoria de inflación sigue a la baja, los tipos lo reflejarán", confirmando que si el IPC de la Eurozona se acerca al objetivo del 2%, será posible ver ya una rebaja de los tipos de interés a partir de junio, que es lo que prevén los mercados.

Lagarde, en sus declaraciones, se desmarcó de la Reserva Federal de Estados Unidos. El miércoles, el IPC estadounidense registró un inesperado repunte que puede provocar un retraso en los planes de la Fed para bajar los tipos. La presidenta del BCE subrayó que no es dependiente de la estadounidense, y que, por lo tanto, sus cifras no deberían afectar de manera directa a las decisiones de la autoridad monetaria de la Eurozona.

Fuentes del Colegio de Economistas coinciden con el diagnóstico de Lagarde y explican que la situación de Estados Unidos y la de Europa no son comparables: el primero está inmerso en una dinámica de crecimiento y creación de empleo a la que no afectaría un retraso en la bajada de sus tipos; no sucede lo mismo en la Eurozona, con una economía más deprimida, con cifras de creación de empleo más discretas y con menos ganancia adquisitiva de sus trabajadores, y en la que un escenario de precio del dinero más bajo estimularía la actividad.

Qué es el euríbor

El euríbor es el interés que se cobran los bancos europeos por prestarse dinero entre ellos a un plazo determinado. El indicador que se utiliza para los préstamos hipotecarios es el euríbor a doce meses.

Su cálculo se basa en los precios de oferta de préstamos que están vigentes en las principales entidades bancarias de Europa. Después, se restan los precios más altos y los más bajos y se halla la media. El valor del euríbor se calcula cada día laborable y se publica alrededor de las

11.00 horas de la mañana.