CÓMO EVITAR LOS RIESGOS DE INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS

Con el pasar de los días, los ciudadanos de a pie se están familiarizando cada vez más con el término criptomonedas y junto a este, crece el interés de muchos en adquirirlas, ya sea como forma de remplazar el dinero físico o como inversión; pero a la hora de hacerlo, los usuarios se encuentran con un sinfín de términos y denominaciones que terminan alejando a muchos y haciéndolos desistir de su compra por miedo a que detrás de las transacciones digitales pueda existir algún tipo de estafa.



Antes de invertir en Criptomonedas hay que tener en cuenta que son objetos especulativos y que ante la falta de regulación de este tipo de activos, existen ciertos peligros como la alta volatilidad, su complejidad, el existente riesgo falta de liquidez y la posibilidad de perder la totalidad del importe invertido.



Lo primero que se debe aclarar es que, aunque el Bitcoin es la primera criptomoneda y la más popular, no es la única, hay otras muy conocidas como Ethereum, Solana, Tether, Cardano, etc. En el mercado hay más de dos mil criptomonedas disponibles para comprar, y cada una tiene su propio comportamiento y sus propios parámetros de funcionamiento. En 2009 se minó el primer Bitcoin, y en 2010 ya se había realizado la primera transacción de intercambio con esta divisa. En un principio se pensó que el Bitcoin estaba destinado a sustituir el dinero físico y que sería la criptomoneda más usada para las transacciones pequeñas, pero a día de hoy, el Bitcoin parece más una acción por el gran número de inversores interesados en él, bien por su elevado valor en el mercado, bien por su enorme volatilidad que permite la especulación en el mercado.



Hay dos tipos de wallets: caliente y frío, el primero está conectado a Internet y el segundo no.

En segundo lugar, hay que entender que las criptomonedas no tienen un marco regulatorio ni el respaldo de un banco central o gobierno que las emita. Su valor depende enteramente de la oferta y la demanda, y de la confianza de los inversores. El sistema de criptomonedas usa una base de datos descentralizada, conocida como blockchain, que es un registro contable compartido para el control de estas transacciones, y que permite la seguridad de las operaciones realizadas con esta criptomoneda, lo cual hace que sea imposible duplicar las criptomonedas o cambiar el propietario del título sin verificación.



Ahora bien, como las criptomonedas son un activo digital, se debe contar con un lugar para almacenarlas. Para ello existen los conocidos wallets o monederos digitales, que no son más que un software que nos permite almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Entre los wallets los hay de dos tipos: los calientes y los fríos, la diferencia entre ambos es que los primeros están conectados a Internet y los segundos no. Los wallets fríos son inmunes a cualquier ataque informático porque no están en línea, y son, básicamente, un documento impreso que contiene una dirección pública para enviar las criptomonedas y una clave privada. Los wallets calientes, en cambio, son un software instalado en nuestro teléfono que nos permite realizar nuestras transacciones de forma rápida y eficaz. Para la elección de un wallet siempre se debe pensar en las preferencias personales, pero, sobre todo, cuál será el uso que se les pretende dar a las criptomonedas que van a ser almacenadas y cómo se va a operar con ellas, porque ya sean frías o calientes, los wallets ofrecen ventajas que son excluyentes entre ellas mismas.



La seguridad de asumir los riesgos

Invertir en criptomonedas es una actividad realmente emocionante. El sector en el que se desenvuelven estas divisas, siempre está en movimiento y no es inusual ver que el «último favorito del mercado», dispara su valor ofreciendo fantásticas ganancias a corto plazo.



Sin embargo, las inversiones en criptomonedas también están rodeadas de riesgos. Antes de adentrarse en el emocionante mundo de las inversiones en este atractivo, pero peligroso sector, es importante tener en cuenta algunos de los riesgos y amenazas que estas divisas conllevan.



Uno de los principales riesgos es la volatilidad del precio de estos activos, donde hoy el valor puede ser altísimo y mañana caer en picado. Los inversores deben tener en cuenta que si este no es un escenario confortable y no se sienten cómodos con los riesgos de este mercado, lo mejor es evitarlos a toda costa. Los precios se incrementarán y caerán, al igual que en los mercados de valores, pero las oscilaciones en el mercado de valores digitales, tienden a ser más pronunciadas.



Además, se debe tener en cuenta que los inversores clásicos en bolsa, se benefician de operaciones comerciales con resultados financieros concretos. Los precios de las acciones pueden basarse en las ventas, las ganancias, las tasas de crecimiento, los flujos de efectivo, el rendimiento de los dividendos y muchos otros factores que afectan a una compañía.



Sin embargo, este no es el caso del criptomercado. Algunas monedas digitales pueden utilizarse en el «mundo real» como base pare adquirir servicios financieros de próxima generación, pero las perspectivas a largo plazo tienden a ser confusas incluso para estos casos.



De cualquier modo, los «criptoinversores» deben considerar cautelosamente sus inversiones y evaluar a profundidad los grandes riesgos involucrados en el comercio con criptomonedas.



Invertir con cautela

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, comprar acciones y criptomonedas en España es totalmente seguro, eso sí, siempre y cuando se elija un exchange de confianza y con todas las garantías. El exchange no es más que una plataforma que nos garantiza la seguridad de las transacciones que vamos a realizar con criptodivisas. Es muy importante elegir bien el exchange ya que desgraciadamente en muchas ocasiones estos exchanges pueden no ser los más indicados, y ser fachadas de fraudes o tener deficiencias en sus sistemas de ciberseguridad que pueden acabar en el robo de los monederos de sus usuarios.



Es obvio que para adquirir criptodivisas, es necesario invertir dinero fiduciario, ya sean dólares, euros o cualquier otra moneda; por lo tanto, es indispensable asegurar nuestra inversión en un Exchange que nos preste todo el respaldo necesario. Afortunadamente, comprar criptomonedas en España se puede hacer de forma segura. Existen diferentes sitios que ofrecen seguridad en nuestras transacciones y que, además, permiten evaluar los comportamientos de las diferentes criptomonedas para que los inversores tomen las mejores decisiones a la hora de negociar con las que hay disponibles en el mercado.