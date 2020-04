"Excepcional", "tremenda" e "histórica". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no escatimó los calificativos tras conocer los datos de empleo del mes de marzo y el incremento del paro registrado durante el estado de alarma.

Durante su comparecencia, la ministra resaltó que la cifra global de parados, que se ha situado en 3,5 millones, se incrementó por la situación de "absoluta excepcionalidad" provocado por la pandemia y que el transcurso del mes del 1 al 13 de marzo fue normal, en línea con el ciclo normalizado de la economía española.

También puso en valor el dato llamativo de que en España siguen registrándose muchos contratos y existe evidencia de que hay sectores que necesitan "obviamente mano de obra y actividad fuerte".

"Los datos son absolutamente excepcionales y de las medidas que tomemos va a depender la salida rápida y la reconstrucción de esta crisis que es social y económica

Por sectores, Díaz puso de relieve que el más afectado ha sido el servicios, con más de 200.000 personas afectadas. Por detrás, otros sectores "agitados" han sido el de la construcción (59.000 personas, con un impacto del 22%) y la industria (25.000 personas, 9,15%).



Hubo cierta confusión cuando la ministra de Trabajo habló de los ERTEs. Díaz indicó que se han gestionado 620.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en marzo. En este sentido, la ministra quiso dejar claro que los ERTEs "no son paro" y concretó que el SEPE ha gestionado 246.335 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a nivel autonómico pero ha admitido que "no es un dato real ya que hay comunidades que no colaboran y no facilitan los datos".

Díaz reprochó a cinco comunidades (Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia y Murcia) su falta de cooperación al no facilitar a la autoridad competente estatal sus datos de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

En rueda de prensa para valorar los datos del paro, Díaz precisó que hay autonomías que cooperan "a diario y bien" y aquí ha citado expresamente a "País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y Asturias".

Diaz también informó de que los expedientes que "en las últimas 24 horas con una celeridad extraordinaria se han gestionado 98.000".