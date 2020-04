H&M incumple su palabra y deja a 6.000 empleados sin el 100% del salario acordado

El pasado 19 de marzo, el gigante textil H&M anunció dos ERTEs de suspensión para sus trabajadores como medida ante la emergencia del coronavirus. El primero para su plantilla de almacén y tiendas con carácter retroactivo a día 14 de marzo y el segundo para su personal de Torrejón de Ardoz (Madrid)con carácter retroactivo a día 17 de marzo.

Los ERTEs, afectaron a un total de 6.074 empleados y empleadas en España que denuncian, a través de los sindicatos, que la "garantía de salarios" que había prometido la empresa no se ha cumplido y, que por ello, los trabajadores llevan más de un mes viviendo con el sueldo de los 13 días de trabajo del mes de marzo.

Empleados de la empresa, han proporcionado a Público las notificaciones internas en las que se aseguraba que H&M mejoraría la prestación pública de desempleo durante 14 días a todos los empleados para que pudiesen mantener el mismo nivel de ingresos.

Sindicatos y trabajadores han denunciado que esta promesa no se ha llevado a cabo y que lo máximo que H&M ha ido ingresando ha sido una cantidad que "en el mejor de los casos superaba en poco los diez euros".

Además, CCOO y UGT han querido poner de manifiesto que H&M comunicó, el pasado viernes 17 de abril, que mantendrá un complemento del 80% de los salarios durante dos semanas. Algo que les parece poco, ya que el resto del sector eleva el complemento salarial hasta el 100% del sueldo.

Marian es una de las tantas trabajadoras que se ha visto afectada por el ERTE de H&M y asegura a Público que ha recibido únicamente el salario de los 13 días del mes de marzo, más un ingreso de 25 €.

"He cobrado unos 400 € en el mes de marzo y todavía no he recibido mi prestación durante el mes de abril. Tengo que pagar alquiler y el alimento de mis hijos y, sinceramente, es muy complicado y nos sentimos bastante desamparados", explica.

Desde Comisiones Obreras lamentan lo que está haciendo la empresa y aseguran que H&M podría haber hecho mucho más por sus trabajadores "tomando medidas responsables que realmente ayudaran a cubrir los gastos y las necesidades de las familias que trabajan en este comercio".

Beneficios de 176 millones de euros

Por esos motivos, reclaman anticipos de las prestaciones por desempleo que todavía no han cobrado, el devengo de las pagas extras y que se cumpla el compromiso de garantizar el 100% del salario a los trabajadores.

Además, explican que en H&M trabajan familias monoparentales y familias con ambos cónyuges en situación de ERTE que no están pasando nada bien esta circunstancia.

El sindicato ha querido recordar que, durante el primer trimestre, la empresa logró duplicar sus ventas con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 176 millones de euros y, debido a estas cifras y al compromiso previo de la patronal, siguen exigiendo que H&M cumpla su compromiso con la plantilla y sea socialmente responsable.

Por su parte, UGT ha explicado a Público que la decisión de la empresa de no mantener el 100% del complemento salarial está dejando a los trabajadores en la

"precariedad más absoluta".

"Aunque no es obligatoria la negociación colectiva en este caso, la realidad es que todas las empresas informan a UGT de sus intenciones de cara a los ERTEs, algo que no hizo H&M", cuenta a Público Cristina Estévez, secretaria general de Comercio de UGT.

Estévez explica que, por ese motivo, el sindicato se puso en contacto con la empresa en Suecia y, a su petición de complementar el salario a los trabajadores en proceso de suspensión temporal, se unieron los demás países que se encontraban en la misma situación que España.

Tras comprometerse y abonar el 90% del salario la empresa durante dos semanas delegó la responsabilidad en cada país.

Estevez añade que desde UGT temen que estas bajadas escalonadas se traduzcan en la eliminación total del complemento salarial y por ello añade que la prioridad del sindicato en este aspecto es que la empresa complete el salario de los trabajadores al 100%.



Público ha intentado ponerse en contacto con responsables de H&M y sigue a la espera de que la empresa le comunique sus planes de cara a los ERTEs que han sufrido sus empleados por culpa de la emergencia del coronavirus.